Роскачество: больше половины дешевого коньяка в России – подделка!

Эксперты Роскачества проверили недорогой российский коньяк, и каждая вторая бутылка оказалась фальсификатом Фото: "КП" Архив

Говорят, коньяк - ненастоящий! Да, не весь. Но когда каждая вторая бутылка оказывается фальсификатом, это более чем серьезный повод воздержаться от рюмки. По крайней мере, если речь идет не про Hennessy XO (воздержишься тут), а про недорогой российский коньяк.

Это выяснили аналитики Росстата. Они взяли на вечер… простите, на исследование 23 бутылки недорогого отечественного коньяка ценой от 480 до 920 рублей за поллитра. Проверили на соответствие обязательным требованиям ГОСТа и на возможную фальсификацию. И вот неутешительный вердикт : 12 образцов – фальсификат, 11 – настоящий коньяк (подробнее см. «Рейтинг»).

– Недобросовестные производители фальсифицируют коньяк с целью удешевления продукции. Фальсификация может быть очень грубой, когда под коньяк маскируют спиртной напиток или ликеро-водочное изделие, - рассказывает заместитель руководителя по научной работе АО «РОССПИРТПРОМ» Алла Даниловцева.

Но не спешите поднимать рюмку за упокой. Фальсификат - не значит «отрава». Ведь что такое коньяк? Это изготовленный особым способом алкогольный напиток на основе виноградных спиртов. Если он разбавляется невиноградными спиртами - всё, это уже не коньяк, а подделка. Пусть и не опасная для здоровья. Хотя…

Хотя варианты могут быть разными. Как поясняют эксперты Роскачества, настоящий коньяк не может быть дешевым. Это по-настоящему трудозатратное производство, требующее отменного сырья и достаточного времени для выдержки – не меньше трех лет в дубе. Фальсификат же может быть разлит с использованием красителя и дешевого спирта.

Эксперты Роскачества назвали и еще один способ снижения себестоимости – сокращение сроков производства. Для этого спирт нагревается в резервуаре с дубовой клепкой, это позволяет ускорить процессы экстракции (выделения спирта) и не ждать три года. Добавляешь краситель, разливаешь в бутылки с этикеткой «коньяк» – пойло готово к продаже! Такой суррогат может быть уже опасен для здоровья.

НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ

Пять правил покупки коньяка от «Роскачества»

- Берите коньяк только в специализированных магазинах, там меньше риск нарваться на подделку.

- Внимательно изучите этикетку: любая ошибка, небрежность должны стать поводом задуматься.

- Многие российские производители сегодня используют фирменные бутылки, поэтому стоит зайти на сайт производителя и посмотреть, как она должна выглядеть у данной марки.

- Чем меньше выдержка, тем обычно светлее коньяк. И если, например, вы обнаружите, что трехлетний коньяк имеет темный цвет гречишного меда, то подумайте, стоит ли его покупать.

…И еще один совет – уже не от Роскачества, а от Росалкгольрегулирования: проверяйте каждую бутылку через систему ЕГАИС, туда вносится все легальное спиртное. Для этого установите бесплатное приложение «АнтиКонтрафакт Алко». В нем при считывании QR-кода с бутылки появляется информация - где, когда и кто произвел алкоголь. Там же состав, крепость, лицензия.

Редакция KP.RU напоминает, что злоупотребление алкоголем вредит вашему здоровью.

ЗНАЙ!

Результаты экспертизы Роскачества:

Эти коньяки соответствуют требованиям (по данным проверки Роскачества):

Трехлетней выдержки:

- «Шустов»;

- «Дербент»;

- «Крымский»;

- «Кизлярский»;

- «Французский Стандарт»;

- «Старая Башня»;

- «Казбек»;

- «Звезды Кизляра»;

- «Черноморский 3 звездочки»;

- «Коктебель»;

Пятилетней выдержки:

- Monte Choco (ООО «ССБ», Московская обл.);

Коньяки с признаками фальсификации (по данным проверки Роскачества):

Трехлетней выдержки:

- «Старейшина»;

- «Киновский»;

- «Альтаир»;

- «МВКЗ»;

- «Три звездочки» (Н. Новгород);

- «Три звездочки» (Татарстан);

- «Золотые купола»;

- «Шато Темрюк»;

- «Крепость Кизляр»;

- «Император»;

- «Шустов» (2015 г. ур.);

Пятилетней выдержки:

- Father’s Old Barrel.