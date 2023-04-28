Битва умов и характеров: каким получился сериал «Операция «Неман»

Кадр из сериала «Операция «Неман»

Владимир Богомолов, написавший одну из лучших приключенческих книг о войне, киношников терпеть не мог. Он судился с «Мосфильмом» в 1975 и в итоге фильм по его роману «В августе сорок четвертого» так и не появился.

Только в 2000 году вышла лента Михаила Пташука с Евгением Мироновым в главной роли. Блестящее кино писателю тоже не понравилось, он потребовал убрать свою фамилию из титров, возмутившись «бессмыслием и непродуманными импровизациями». И это при том, что снято все было едва ли не буквально по книге.

Что сделал бы Владимир Осипович с создателями сериала «Операция «Неман»» страшно даже представить! Но писатель ушел из жизни в 2003 году и теперь у тех, кто снимает фильмы по его романам руки развязаны.

Кадр из сериала «Операция «Неман»

В книге капитан контрразведки Алехин силой ума и воображения борется с диверсантом Мищенко, которого и читатель, и сам Алехин представляют себе по архивному делу со скупыми строчками, напечатанными на машинке. В новом фильме Мищенко (Алексей Кравченко) — полноценный герой, который появляется с первых же кадров и живет своей насыщенной вражеской жизнью. Алехин (Александр Яценко) ведет с ним сложную игру, то опережая противника, но безнадежно отставая.

Персонаж Сергея Маковецкого Соломатин в книге обозначен пунктирно, а в фильме у него важная и очень драматичная роль. Казалось бы, ну зачем так с классикой!

Но на самом деле то, что киношники снова взялись за роман полувековой давности (и возьмутся еще не раз!) настоящее признание в любви к Владимиру Богомолову, и к его гениальной книге, которая для мальчишек 70-х и 80-х по важности стояла рядом с «Тремя мушкетерами» и «Айвенго».

«Операция «Неман»» это битва умов и характеров. Поединок профессионалов, каждый из которых убежден в правильности своего пути. И, в конечном итоге, именно то, что «наше дело правое» решает исход поединка.

Кадр из сериала «Операция «Неман»

Фильмы про войну в последние годы снимать стали штучно, что, конечно, правильно. Вал псевдовоенных фильмов, где Саша Петров в одиночку громит Третий рейх, остановился.

«Операции «Неман»» спасибо хотя бы за то, что обошлись без пошлостей про вечно сидящего на плече главного героя подлеца-энкавэдешника. Даже Сталин в исполнении Левана Мсхиладзе вышел не карикатурным злодеем и не ожившим монументом, а вполне себе живым человеком.

У всех героев есть лица, характеры, а за каждого убитого шпионами советского солдата хочется вцепиться врагу в глотку. Редкий случай для современного кино, где людей из массовки расстреливают десятками, не особо заботясь о чувствах зрителей. Как завещали Джеймс Бонд, Рембо и прочие крутые парни с пустым взглядом, много трупов не бывает, главное, чтобы война смотрелась лихим приключением.

Кадр из сериала «Операция «Неман»

«Операция «Неман» сделана в традициях старого советского военного кино, когда «второстепенными персонажами» умели дорожить. После войны каждый зритель помнил своего «рядового солдата», а каждый погибший отзывался личной болью в сердце. И жизнь конкретного паренька с автоматом волновала человека не меньше, чем судьба главного героя.

Такое бережное отношение отличает новый фильм от массы бездушных подделок. И да, ради него стоит отвлечься от бесконечных однотипных комедий и муторных рассуждений и тщетности существования современного человека в большом городе.