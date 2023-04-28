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Звезды28 апреля 2023 14:46

Битва умов и характеров: каким получился сериал «Операция «Неман»

Каким получился новый фильм по знаменитой книге Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого»
Павел САДКОВ
Павел САДКОВ
Кадр из сериала «Операция «Неман»

Кадр из сериала «Операция «Неман»

Владимир Богомолов, написавший одну из лучших приключенческих книг о войне, киношников терпеть не мог. Он судился с «Мосфильмом» в 1975 и в итоге фильм по его роману «В августе сорок четвертого» так и не появился.

Только в 2000 году вышла лента Михаила Пташука с Евгением Мироновым в главной роли. Блестящее кино писателю тоже не понравилось, он потребовал убрать свою фамилию из титров, возмутившись «бессмыслием и непродуманными импровизациями». И это при том, что снято все было едва ли не буквально по книге.

Что сделал бы Владимир Осипович с создателями сериала «Операция «Неман»» страшно даже представить! Но писатель ушел из жизни в 2003 году и теперь у тех, кто снимает фильмы по его романам руки развязаны.

Кадр из сериала «Операция «Неман»

Кадр из сериала «Операция «Неман»

В книге капитан контрразведки Алехин силой ума и воображения борется с диверсантом Мищенко, которого и читатель, и сам Алехин представляют себе по архивному делу со скупыми строчками, напечатанными на машинке. В новом фильме Мищенко (Алексей Кравченко) — полноценный герой, который появляется с первых же кадров и живет своей насыщенной вражеской жизнью. Алехин (Александр Яценко) ведет с ним сложную игру, то опережая противника, но безнадежно отставая.

Персонаж Сергея Маковецкого Соломатин в книге обозначен пунктирно, а в фильме у него важная и очень драматичная роль. Казалось бы, ну зачем так с классикой!

Но на самом деле то, что киношники снова взялись за роман полувековой давности (и возьмутся еще не раз!) настоящее признание в любви к Владимиру Богомолову, и к его гениальной книге, которая для мальчишек 70-х и 80-х по важности стояла рядом с «Тремя мушкетерами» и «Айвенго».

«Операция «Неман»» это битва умов и характеров. Поединок профессионалов, каждый из которых убежден в правильности своего пути. И, в конечном итоге, именно то, что «наше дело правое» решает исход поединка.

Кадр из сериала «Операция «Неман»

Кадр из сериала «Операция «Неман»

Фильмы про войну в последние годы снимать стали штучно, что, конечно, правильно. Вал псевдовоенных фильмов, где Саша Петров в одиночку громит Третий рейх, остановился.

«Операции «Неман»» спасибо хотя бы за то, что обошлись без пошлостей про вечно сидящего на плече главного героя подлеца-энкавэдешника. Даже Сталин в исполнении Левана Мсхиладзе вышел не карикатурным злодеем и не ожившим монументом, а вполне себе живым человеком.

У всех героев есть лица, характеры, а за каждого убитого шпионами советского солдата хочется вцепиться врагу в глотку. Редкий случай для современного кино, где людей из массовки расстреливают десятками, не особо заботясь о чувствах зрителей. Как завещали Джеймс Бонд, Рембо и прочие крутые парни с пустым взглядом, много трупов не бывает, главное, чтобы война смотрелась лихим приключением.

Кадр из сериала «Операция «Неман»

Кадр из сериала «Операция «Неман»

«Операция «Неман» сделана в традициях старого советского военного кино, когда «второстепенными персонажами» умели дорожить. После войны каждый зритель помнил своего «рядового солдата», а каждый погибший отзывался личной болью в сердце. И жизнь конкретного паренька с автоматом волновала человека не меньше, чем судьба главного героя.

Такое бережное отношение отличает новый фильм от массы бездушных подделок. И да, ради него стоит отвлечься от бесконечных однотипных комедий и муторных рассуждений и тщетности существования современного человека в большом городе.

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