Пожизненное за госизмену, лишение имущества у диверсантов и запрет вейпов для детей: Владимир Путин подписал ряд важных законов

Путин подписал закон о пожизненном заключении за госизмену Фото: REUTERS

ИЗМЕННИКОВ НЕ ПРОЩАТЬ

За госизмену теперь будут давать пожизненный срок (до сих пор было от 12 до 20 лет со штрафом в 500 тысяч рублей).

Что входит в это понятие: шпионаж, выдача иностранцам сведений о гостайне, переход на сторону противника, оказание противнику помощи (финансовой, материально-технической, консультационной).

Предложение сажать пожизненно по 275 статье (госизмена) появилась после теракта в Петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский. Тогда депутаты заявили, что это нужно, чтобы защитить страну от «беспрецедентных угроз со стороны Украины и ее западных спонсоров».

С ТЕРРОРИСТАМИ БУДУТ ПОСТУПАТЬ ЖЕСТЧЕ

Меняется сразу несколько статей уголовного кодекса, касающиеся диверсий и терроризма.

- диверсии будут наказываться сроком до 20 лет лишения свободы (было - до 15 лет).

Диверсия - это «действие, направленное на повреждение объектов транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения». Туда же входит и «нанесение вреда здоровью людей в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны».

- повышается минимальный срок за международный терроризм. Теперь за этом будут давать минимум 12 лет лишения свободы (было - от 10).

- Максимальный срок по 205 статье УК (совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране) увеличивается до 20 лет тюрьмы (было - 15 лет).

- Участникам террористических сообществ грозит срок от 10 до 15 лет (по действующим до этого момента нормам было - от 5 до 10 лет)

- Вербовка тоже будет наказываться строже. Минимальный порог теперь будет от 7 лет лишения свободы (было 5). Максимальный - так и остается 15 лет.

- Пособничество терроризму будет наказываться сроком от 12 до 20 лет (ранее минимальный срок был 10 лет).

- Изменится и норма «конфискация имущества». Ее будут вводить в том числе и содействие диверсантам, обучение диверсионной деятельности и участие в диверсионном сообществе.

С ВРАГАМИ НЕ РАБОТАЙ

Вводиться наказание в 5 лет лишения свободы за содействие международным организациям, в которых не участвует Россия. Это совершенно новая статья 284.3 уголовного кодекса.

Если такая организация решит преследовать российских чиновников или военных, то любой, кто ей помогает, сядет на 5 лет и заплатит штраф - от 300 тысяч рублей до миллиона. А еще лишится права заниматься определенным видом деятельности на те же 5 лет.

Самый простой пример: Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам человека Марии Львовой-Беловой. Вот любой, кто будет помогать этому МУСу попадает под действие этой статьи.

ВОЕВАЛ - ВЕТЕРАН

- Россия официально признает ветеранами боевых действий всех, кто воевал за Донбасс, Луганскую республику, Запорожскую и Херсонскую области с 2014 года. И не важно в каком подразделении - добровольческие, минобороны или милиции. Этот закон тоже подписал сегодня президент.

- В этом же законе статус ветерана боевых действий присваивается и всем добровольцам, которые принимали участие в боях с 24 февраля 2022;

- Если доброволец или боец стал инвалидом в боях с 2014 года. Ему также будет предоставляться статус инвалида боевых действий.

- Все добровольцы будут проходить обязательную дактилоскопию (то есть взятие отпечатков пальцев).

ВЕЙПЫ ПРИРАВНЯЛИ К СИГАРЕТАМ?

Большие изменения вводятся и во все, что касается так популярный сейчас в России вейпов.

- продавать их несовершеннолетним теперь нельзя

- никаких скидок на них тоже больше не будет

- продавать из можно будет только в розничных магазинах (никаких торговых автоматов, доставок и выставок и так далее)

- вводится минимальная цена на вейпы

- запрещается выпуск никотинсодержащей жидкости для них с ароматизаторами и добавками, которые усиливают никотиновую зависимость.

ВЕРНУТ НА ЗДОРОВЬЕ

Увеличен налоговый вычет на образование, лечение и покупку лекарств.

Об этом президент говорил еще в своем послании федеральному собранию. После чего его слова облекли в закон и председатель Госдумы Вячеслав Володин (он один из авторов документа), снижение расходов на обучение, на здоровье работают на перспективу и создают условия для повышения качества жизни граждан.

Вернуть можно будет:

За обучение ребенка можно будет вернуть вычет со 100 тысяч потраченных рублей (было 50 тысяч). То есть в год можно оформить возврат 14 300 рублей (было 6500)

За лечение себя или родственников, или покупку лекарств можно будет возвращать налог с потраченных 150 тысяч (было 120 тысяч). Возврат будет 19 500 рублей, вместо 15 600 рублей.