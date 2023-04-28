«Свой личный Париж»: В каком доме «мать инфоцыган» Елена Блиновская будет отбывать домашний арест

Двухэтажный особняк на Новой Риге, всего в 20 километрах от МКАД, засветился на оперативном видео от МВД. Фото: Пресс-служба МВД России

Итак, домашний арест. Пресненский суд сегодня избрал меру пресечения для Елены Блиновской, известной блогерше и повелительнице «Марафонов желаний». Как ранее сообщал сайт KP.RU, Следственный комитет обвинил многодетную мать в неуплате налогов на 918 млн рублей и отмывании денег. Суммарно Уголовный кодекс оценивает эти преступления на срок до 10 лет колонии...

Известно, что Блиновская полностью признает свою вину, готова сотрудничать со следствием и полностью возместить ущерб. Именно этим объясняется позиция следствия: представитель СК сообщил в суде, что считает домашний арест «достаточной мерой пресечения». Адвокат уточнил, что под домашним арестом хорошо было бы находиться на территории загородного дома в коттеджном поселке «Миллениум Парк». Следователь также походатайствовал, чтобы Елене разрешили общаться с супругом (по делу он пока проходит только в качестве свидетеля).

Фото: Пресс-служба МВД России

Спустя несколько минут судья объявила свое решение: домашний арест! Пока - на два месяца.

Итак, в каких условиях будет вынуждена находиться на время следствия Елена Блиновская?

Двухэтажный особняк на Новой Риге, всего в 20 километрах от МКАД, засветился на оперативном видео от МВД - вчера пресс-служба ведомства опубликовала кадры обыска в доме Блиновской. Именно там была снята комната, в центре которой находится целая витрина с ящичками для драгоценностей, элитных наручных часов и очков.

Фото: Пресс-служба МВД России

«Миллениум Парк» - закрытый поселок, на территории которого для прогулок уважаемых жильцов находятся сразу три парковые зоны.

Известно, что особняк, где Елена Блиновская живет с мужем и четверыми детьми, был построен в 2018 году. Его общая площадь - почти 1200 квадратных метров. О «начинке» сама блогерша никогда не распространялась, хотя иногда публиковала некоторые локации своего участка (у Блиновских здесь около 20 соток земли).

Фото: Пресс-служба МВД России

Например, в 2021 году она хвасталась подписчицам собственной Эйфелевой башней, установленной прямо во дворе. Елена объясняла, почему это и как. Собирались отмечать день рождения младшей дочери и подумывали снять на эту дату номера в парижской гостинице, где она была зачата. Но в итоге нашли другой вариант.

Фото: Пресс-служба МВД России

«Париж оказался в нашем дворе. Изначально мы не собирались оставлять декорации надолго, но башня карусель (с лошадками, - Авт.) так удачно вписались в наш загородный быт, что расставаться с ними не захотелось... Башня светится в точности как оригинал. «Свой личный Париж» очень сильно компенсирует отсутствие прогулок по Европе».

Фото: СОЦСЕТИ

Дело было, напомним, в 2021 году. Стоит ли на участке Блиновских башня до сих пор - достоверно неизвестно.

Риелторы оценивают дом с участком в кругленькую сумму от 300 млн рублей. И то это только потому что после стремительного отъезда в течение года части «элиты» самые дорогие объекты недвижимости несколько упали в цене - потенциальных клиентов стало несколько поменьше.

Фото: СОЦСЕТИ

Из других постов Елены Блиновской в соцсетях известно, что в доме есть прислуга, а за детьми приглядывают няни.

В таких условиях придется фигурантке громкого уголовного дела как минимум ближайшие два месяца. На ногу будет установленный электронный браслет, с помощью которого сотрудники ФСИН будут отслеживать местонахождение блогерши. Покидать территорию участка ей будет позволено только с разрешения следователя.

Фото: СОЦСЕТИ

При этом по условиям домашнего ареста Елена Блиновская не сможет пользоваться никакими средствами связи - начиная компьютером и мобильным телефоном, заканчивая обычной почтой.

КСТАТИ

1 млрд рублей, спрятанных от налоговой - это:

- около 7% всего годового бюджета Республики Калмыкия (264 тысячи жителей),

- 3 «небольшие» школы (до 500 учащихся каждая),

- 13,3 км четырехполосной асфальтированной дороги,

- 32,2 тысячи тонн картофеля,

- стоимость всей контрабанды, которую в течение года задержала на выезде из России Федеральная таможенная служба.

*по ценам и показателям 2021 года, когда по версии следствия, Елена Блиновская скрыла налоги.

Фото: СОЦСЕТИ

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