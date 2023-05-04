Господдержка для инвалидов: Как бесплатно получить средства реабилитации

В России живет около 11 млн людей с инвалидностью. Часть из них нуждается в технических средствах реабилитации (ТСР) - креслах-колясках, протезах, тростях и так далее. Такие изделия предоставляются бесплатно, если они предусмотрены индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида. При этом есть три способа получить ТСР:

1. подача заявки в отделение Социального фонда России (СФР) и получение в натуральной форме;

2. приобретение ТСР за свой счет и обращение за компенсацией в фонд;

3. приобретение ТСР с помощью электронного сертификата.

Последний вариант стал доступен людям с инвалидностью с осени 2021 года. К сегодняшнему дню Социальный фонд оформил более 230 тыс. электронных сертификатов на общую сумму свыше 4,8 млрд рублей. Прогнозируется, что этот сервис нового поколения будет становиться все более популярным. Как им воспользоваться? Вот основные факты, которые полезно знать об электронном сертификате.

• С помощью сертификата можно самостоятельно выбрать техническое средство реабилитации и купить его на деньги, выделенные государством. Сумма, соответствующая стоимости сертификата, резервируется под каждое изделие в бюджете Федеральным казначейством. При оплате средства поступают напрямую продавцу.

• Сегодня по сертификату можно приобрести различные виды изделий серийного производства: трости, кресла-коляски, слуховые аппараты и т. д. Ассортимент постепенно расширяется, в том числе за счет ТСР индивидуального изготовления. Планируется, что в 2025 году сертификатом можно будет оплачивать лекарства, медицинские изделия, лечебное питание.

• Все изделия, доступные для покупки по сертификату, можно найти в электронном каталоге ТСР на сайте Социального фонда ktsr.sfr.gov.ru. Сейчас в каталоге представлено более 6,9 тыс. средств реабилитации от 740 производителей и поставщиков. Здесь указаны цены, а также адреса магазинов, принимающих к оплате электронные сертификаты. Список постоянно расширяется.

• Для расчета стоимости электронного сертификата на ТСР используется цена аналогичного технического средства реабилитации, которое Фонд приобрел по контракту для обеспечения граждан. Учитывается последний исполненный контракт в данном регионе. Если стоимость TCP превышает стоимость электронного сертификата, человек с инвалидностью может доплатить из собственных средств.Оформить сертификат и воспользоваться им совсем не сложно - описание шагов вы найдете на портале Соцфонда