Дачные тревоги - порезы да ожоги: Что собрать в аптечку перед поездкой за город и как быть, если произошла травма

Обычные вилы в неопытных руках могут быть опасны. Фото: Shutterstock

На даче чего только не случается! Конечно, если получили серьезную травму, надо в любом случае обращаться к врачу. Но важно перед визитом в травмпункт соблюдать простые правила.

Раны от вил или лопаты

- Самые «популярные» травмы в начале дачного сезона - это, безусловно, порезы, проколы, резаные раны от случайного взмаха лопаты или вил, - рассказывает Антон Борисенков, врач травматолог-ортопед, специалист по учебно-методической работе МАСЦ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России. - И тут мы порой сталкиваемся с удивительным невежеством - от подорожника, на который надо плюнуть, после чего он чудесным образом все залечит, до мочи, которая «дезинфицирует» раны. Печально, но люди верят в эти чудо-средства и приходят к нам уже с нагноением.

Как правильно: рану надо промыть. Для этого подойдет водный раствор хлоргексидина или даже обычная проточная вода.

- Не закрывайте рану ватой! - предупреждает врач. - Ее волокна потом очень сложно удалять. Если под рукой нет бинта, лучше прикройте травмированное место обычной чистой тряпкой.

Что должно быть в аптечке: бинт, стерильная марля, пластырь, раствор хлоргексидина.

- Должен отметить, что любые повреждения кожных покровов или слизистых - это показания к профилактике столбняка, - говорит Антон Борисенков. - Поэтому важно обратиться к врачу для осмотра и перевязки.

Если обожглись у мангала

Самая главная ошибка (и беда) - смазывание ожога маслом - подсолнечным, оливковым. Или «целебными» маслами типа облепихового.

- Так поступать нельзя! - категоричен терапевт Алексей Водовозов. - Ожог - это передача избыточного тепла коже и тканям под ней. Если нанести масло, передача тепла под маслянистой пленкой продолжается. И ткани все глубже страдают, ожог становится обширнее.

Смазывать ожог маслом нельзя! Фото: Shutterstock

Правильнее отводить избыточное тепло, то есть держать обожженное место под проточной холодной водой. Или окунуть в миску минут на 10.

Что должно быть в аптечке: спреи или мази с пантенолом - они помогают заживлению, способны снять отек.

Укус животного

Не важно - дикий ли зверь вас укусил или на первый взгляд домашняя собака или кошка, алгоритм один:

промыть рану мылом с большим количеством воды («Щелочь способна обезвредить вирусы бешенства, - поясняет Антон Борисенков. - А большой объем воды смоет грязь и слюну животного»);

если рана кровоточит, перевязать не очень плотно бинтом или наложить стерильную повязку;

срочно ехать в травмпункт, где вам сделают укол от бешенства.

Милый соседский котик может оказаться больным и агрессивным. Фото: Shutterstock

Что должно быть в аптечке: перевязочные материалы, водный раствор хлоргексидина.

А вот дорогие дезинфицирующие жидкости иметь вовсе не обязательно.

- Если вам с ними спокойнее, можете потратить деньги на спреи или растворы, которые позиционируются как дезинфицирующие, но на самом деле обычное мыло и вода справятся с промывкой любой раны лучше, - поясняет врач.

Укус змеи

В России водится семь видов ядовитых змей, самая распространенная - гадюка. Она обычно предпочитает не ввязываться в драку, а мирно уползти. Но если змея все же укусила, важно сразу же доставить пострадавшего в травмпункт, а еще лучше - вызвать на место скорую помощь.

- Главное - не паниковать! - говорит к. м. н., врач анестезиолог-реаниматолог Максим Шубин. - И не совершать ошибок - например, отсасывать кровь из ранки (во рту много бактерий). Нельзя накладывать жгут выше места укуса: это может вызвать застой крови. Или надрезать место укуса: яд разносится по крови моментально, он уже отравляет организм, а надрезы лишь усилят кровотечение. Запрещается охлаждать или греть укус, то есть прикладывать лед и теплые компрессы.

Гадюка самая распространенная ядовитая змея в России. Фото: Shutterstock

Как действовать, если ждете скорую или сами едете в травмпункт:

Пострадавшую конечность держите ниже уровня сердца.

Промойте место укуса водой. Если под рукой нет воды, хотя бы протрите влажной салфеткой.

Желательно пить много воды, чтобы снизить интоксикацию.

Что должно быть в аптечке: антигистаминные препараты (укусы змей могут спровоцировать аллергическую реакцию), дезинфицирующие салфетки.

ЧТО ЕЩЕ

Спасаемся от клещей

Эксперты категорически против народных лайфхаков вроде использования «отпугивающих» эфирных масел, гвоздики, лимона и прочих примочек. Клещи на них чихать хотели. Реально работают только такие методы защиты:

правильная одежда: с длинным рукавом, прилегающими манжетами; брюки заправляются в сапоги; на голову - кепку или косынку;

защитные средства. Они бывают двух видов. Первый - репелленты, отпугивающие клещей, наносятся как на одежду, так и на открытые участки тела. Второй - акарицидные средства, они убивают паразитов, опрыскивается только одежда. Перед покупкой защитных препаратов убедитесь, что на них значится не просто «против насекомых», а именно «против клещей;

приспособления для извлечения кровососов из мест укуса. Это могут быть клещ-отвертка либо ручка-лассо, которые продаются в ветеринарных аптеках. Пригодятся и для вытаскивания клещей, присосавшихся к домашним питомцам.

Шприц-лассо для удаления клещей стоит от 200 рублей. Фото: YouTube

Ни в коем случае не капайте масло на присосавшегося клеща в надежде, что ему станет нечем дышать и он сам вылезет! На самом деле произойдет обратное: паразит начнет погружаться еще глубже, впрыскивая слюну с возбудителями инфекции. Это повысит риск заболевания.

Если у вас нет подручного инструмента для извлечения клеща (см. выше), езжайте в ближайший травмпункт. Там кровососа бесплатно извлекут медработники.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А нужен ли жгут?

- Несмотря на то, что жгут есть почти во всех аптечках автомобилистов и готовых аптечках дачников, это довольно опасная вещь для непосвященного, - предупреждает Антон Борисенков. - Неправильно наложенный жгут или слишком долгое время его нахождения на конечности могут привести к серьезным осложнениям. Рану лучше просто зафиксировать стерильной марлей и тугой повязкой или бинтом в несколько слоев. Давящая повязка отлично справится с большинством кровотечений. Держите конечность на возвышении. И немедленно приезжайте в травмпункт.

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Пошла кровь из носа

- Самая распространенная ошибка - запрокидывать голову назад, - говорит терапевт Алексей Водовозов. - Если вы откинете голову назад, кровь будет стекать по задней стенке глотки и попадать в желудок. И может начаться рвота. Правильнее будет наклонить голову вперед, зажав пальцами крылья носа на 5 - 7 минут. Можно приложить к переносице платок, смоченный в холодной воде.

Что должно быть в аптечке: вата или готовые скатанные турундочки (узкие полоски марли или бинта).