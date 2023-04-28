Похудевшая Бузова рассказала о своей главной любви

Ольга Бузова на сцене. Фото: Иван МАКЕЕВ

Теперь понятно, почему Ольга Бузова интриговала подписчиков видеороликами, где она ловко рулит авто из 90-х. Как оказалось, поющая телеведущая прошла курсы экстремального вождения для своего клипа о 90-х «Верни».

Фото: Иван МАКЕЕВ

Эту работу Оля презентовала журналистам в одном из столичных клубов. Хит «Верни» на стихи Михаила Гуцериева и музыку Дарьи Кузнецовой, это песня о большой любви, которую Бузова испытала в юности.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Это не просто клип, это кино, саундтрек к моей жизни, - рассказывает Ольга Бузова. - Это история про большую любовь, которая у меня была. Я вспоминаю ее, возвращаюсь в прошлое. 90-е, бандитский Санкт-Петербург. Я задаю много вопросов себе. Как мы раньше жили? Все было искренне, мы даже не знали такие слова как «фальшь».

По сюжету клипа, который сняла режиссёр Алина Верипя, Бузова попадает в 90-е, где вновь переживает встречу со своим тогдашним возлюбленным.

Парня Ольги сыграл актёр Станислав Бондаренко («Верни мою любовь», «Большое небо», «Стикер»).

- Я так хотела вернуться в то самое время, где мы были счастливыми и вся жизнь была впереди. Жизнь, где были надежды и мечты, которые обязательно должны были сбываться, - делится Бузова. - В клипе, подобного которому у меня ещё никогда не было, всё это реализовалось. Потрясающий партнёр Стас Бондаренко, ретро-автомобиль, квартира 90-х…

Поздравить Олю с премьерой пришли ее звездные друзья: беременная «татушка» Лена Катина с супругом-миллионером, Яна Рудковская, Юлия Самедова, Алёна Апина с дочкой и многие другие.

Алёна Апина с дочерью Ксенией. Фото: Иван МАКЕЕВ

Беременная «татушка» Лена Катина с мужем, бизнесменом Дмитрием Спиридоновым. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коллеги Оли заметили, как сильно за последнее время она постройнела. Артистка, видимо, специально выбрала два сексапильных платья, которые максимально подчеркнули ее формы.

По словам Бузовой, перед съемками она соблюдала диету, чтобы в кадре все было идеально.

- Я худела. Сидела на соках, гречке и огурцах, чтобы прогнать все лишнее. Тут лишнего, как бы нет, но все равно: спорт, диета, - делилась с репортерами Ольга Бузова. - Я сейчас ношу 34 размер. 36 ношу, когда я себе нравлюсь, 38-мой обычный размер. Но мне нравится моя форма. Да, есть за что потрогать, но я в тонусе, я слежу за собой, за своим телом и лицом.

Самое главное правило для девушки - это любовь. Если она любит - и я не только про любовь к мужчине - это любовь к профессии, к своему делу, к детям, к друзьям, к семье, к танцам. Если женщина любит и может это чувство испытать, то она будет красива всю жизнь.

Я такая, какая я есть, со своими недостатками, над которыми я работаю. Со своими, возможно, ошибками, которые я исправляю, иногда наступая на одни и те же грабли, - рассуждает Ольга.