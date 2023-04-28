Как отличить брендовую вещь от подделки. Екатерина Варнава делится опытом покупок онлайн

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава делится с пользователями опытом покупок брендовых вещей на популярной в России платформе объявлений. Шоувумен стала лицом нового сервиса Авито Оригинал. В тестовом режиме данный проект заработал в прошлом году. Суть его заключается в том, что эксперты по запросу продавца могут проверить фирменную одежду, обувь и аксессуары на подлинность. Если качество подтверждено, рядом с объявлением отображается уникальная отметка «Оригинал». Покупателям это поможет быстрее определиться с выбором вещей и быть на все сто уверенными в их качестве. Продавцы же получают больше просмотров и продаж. Проведенные исследования показали, что на товары с такой отметкой пользователи кликают чаще, рост на 25% в сравнении с другими объявлениями.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЭШН ЭКСПЕРТ

Чтобы воспользоваться услугой сервиса и проверить товар на подлинность, продавцу необходимо сфотографировать в нескольких ракурсах туфли, кроссовки, клатчи, платья, аксессуары и прочие вещи, которые он собирается реализовывать, и загрузить снимки в специальное окошко.

Проверкой занимается один из ведущих международных экспертов, специализирующийся на люксовых товарах. По его словам, к примеру, при отправке снимков сумки, на них должен быть четко виден серийный номер и фурнитура, в обуви – стельки. Если аутентификаторы не запрашивают дополнительные фотографии вещи от продавца, проверка занимает 24 часа.

Данный сервис подразумевает дополнительные гарантии для покупателей. Если при покупке вещей человек пользуется Доставкой от платформы, он дополнительно получает фотографии с проверки, чтобы сравнить их с полученным товаром. Это поможет убедиться в том, что продавец отправил именно тот товар, который прошел аутентификацию. Если что-то окажется не так, переживать не стоит, деньги без проблем вернутся обратно. Сделка защищена. Сначала оплата за ту или иную вещь поступает на счет платформы, где находится в замороженном состоянии до тех пор, пока покупатель не заберет выбранный товар. Деньги тогда автоматически поступят на счет продавца. Если покупателя что-то не устроило и заказ он не забрал, деньги возвращаются обратно на его карту.

РОССИЯНЕ ИЩУТ CHANEL И SAINT LAURENT

Кстати, еще до покупки товара из категории «Одежда, обувь и аксессуары», сразу после добавления его в раздел «Избранное», пользователь получает видеоинструкцию от Екатерины Варнавы, где она подробно рассказывает о процессе аутентификации и делится своим личным опытом использования нового продукта.

- Категория fashion – одна из самых основных, ее популярность за год кратно выросла, особенно в люксовом сегменте. К примеру, такие бренды как Chanel, Saint Laurent, Stone Island пользователи ищут примерно 600 000 раз за день. Поэтому мы считаем очень важным развиваться с учетом потребностей таких покупателей, - отметил руководитель e-commerce маркетинга «Авито» Даниил Заболотный. - В рамках сотрудничества с Екатериной мы обращаемся к любителям брендовых вещей, трендсеттерам и коллекционерам винтажа, сделав платформу еще удобнее и безопаснее для online-шопинга и поиска эксклюзивных вещей. Ключевой частью месседжа стал факт, что звезда от своего имени делится опытом использования фичи, увеличивая доверие к ней.