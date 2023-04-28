Оксана Акиньшина угодила в скандал из-за сына, который стал ее самой большой болью и тайной

Оксана Акиньшина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оксана Акиньшина является многодетной мамой. От нынешнего мужа Арчила Геловани она родила сына Костю и дочь Эмми. Кроме этого в 2009 году в браке с Дмитрием Литвиновым на свет появился первенец звезды Филипп. Он стал ее самой большой тайной и болью. Из-за проблем со здоровьем ребенок живет в другом городе, а со знаменитой мамой видится совсем редко.

Оксана Акиньшина младших детей не скрывает, а вот о старшем сыне Филиппе предпочитает молчать. Спрятать мальчика подальше от посторонних глаз она решила сразу после его рождения.

В 2018 году, когда Филипп пошел во второй класс, артистка призналась: у ребенка серьезные проблемы со здоровьем. Самостоятельно она с его воспитанием не справляется, поэтому сын живет с бабушкой и дедушкой в Санкт-Петербурге.

"Филипп живет в Петербурге с моей мамой. У него не все просто с точки зрения здоровья, поэтому они живут там. Об этом никто особо не знает, и лучше об этом не говорить", - говорила Акиньшина про старшего сына. О том, с какой болезнью приходится сражаться мальчику, она не признается.

Позже Оксана призналась: беременность была для нее испытанием. На большом сроке ей приходилось сидеть дома, она чувствовала себя запертой. Акиньшина мечтала как можно скорее родить, обрести свободу и вернуться к привычной жизни.

Видится с сыном звезда редко. При этом из-за мальчика угодила в скандал. Собственные родители подали на нее в суд. Пенсионеры требуют с актрисы алименты на больного сына. Сразу два иска в Пресненский суд подавал отец Акиньшиной в 2020-м и 2021-м.

Меж тем отец Филиппа отказывается говорить об Оксане. "Все что касается Акиньшиной, я не знаю и не интересуюсь. Мы не общаемся, не видимся, ничего не знаю о ней. На эту тему не говорю", - цитирует Woman.ru Дмитрия Литвинова.