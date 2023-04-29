Дворник Юра стал киногероем: про работягу с голливудской внешностью сняли фильм с Гошей Куценко и Агатой Муцениеце

Многие дворники стесняются своей работы, а Юра - нет Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Трогательная история обычного дворника из Уфы Юрия Ветлугина пару лет назад облетела всю страну. Добродушный и трудолюбивый парень вырос в детдоме, был обманут мошенниками и нищенствовал, едва не потеряв квартиру. Но после гламурной фотосессии внезапно стал знаменит и теперь сочетает работу дворника со съемками в качестве модели. А недавно Юра-дворник стал киногероем - вдохновившись историей успеха, киношники сняли о простом парне из глубинки художественный фильм. 4 мая он выйдет на экраны страны. Накануне большой премьеры мы побывали в гостях у, пожалуй, самого знаменитого дворника страны.

«НА ПЛЯЖАХ НЕ ЛЕЖУ»

- Вот тут и работаю, а то некоторые думают, что я, как известный стал, теперь на пляжах лежу загораю, - Юра встречает меня у ворот, и, не выпуская метлы из рук, ведет по территории, за чистоту которой отвечает. Недавно он сменил место работы и теперь трудится в новенькой инфекционной больнице, которую ударно построили на окраине Уфы в связи с пандемией.

Кругом чистота и порядок. Юра живет далеко, чтобы обеспечить все это, он каждый день просыпается засветло и через весь город едет сюда, ровно в 7 утра приступая к обязанностям.

За свою работу Юра получает около 30 тысяч в месяц Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Многие дворники стесняются своей работы, а я нет, - рассуждает он о важности и нужности его профессии, по пути продолжая приводить планету в порядок. Здесь кусочек бумажки заметит, там — сухую траву подграблит. - Тем более, не каждый знает, как правильно мести. Здесь хорошо: люди стараются мусор до урны донести, а на прежнем месте прямо злило, когда видел, как идет молодежь и стаканчики из-под кофе и «бычки» сигаретные прямо на асфальт бросают. Кто их так воспитывал, они у себя дома тоже так делают?

За свою работу Юра получает около 30 тысяч в месяц. Он радуется, что не так давно ему сделали перерасчет по пенсии, которая теперь составляет 11,5 тысяч, и появились доходы от рекламных съемок - все это позволяет чувствовать себя уверенно и обставить квартиру. Из последних приобретений — новенькие робот-пылесос и холодильник. А ведь еще пару лет в его жизни все было совсем по-другому. Юра не устает благодарить всех, кто помог ему выбраться из нищеты и поеживается, вспоминая, через что ему пришлось пройти.

«ДРУГ» ЗАГНАЛ В КРЕДИТНУЮ КАБАЛУ

Своих родителей Юра не знал — еще младенцем его подбросили к Дому малютки. Потом был детдом и специализированный интернат - у него третья группа инвалидности, связанная с особенностями ментального развития. И на пути доброго, трудолюбивого, но наивного парня постоянно возникали мутные личности. Им он по простоте душевной трижды дарил свое жилье (его удалось отбить в последний момент), а потом и вовсе оказался в кредитной кабале, в которую втянул Юру бывший одноклассник по интернату.

Предложение мошенника было заманчивым: давай купим дом в деревне и заживем там припеваючи! Дело было за малым: где-то найти денег. Парню идея понравилась и он пошел по банкам и микрокредитным конторкам, набрав 850 тысяч рублей, которые и отдал «другу».

Однако дальнейшие события сильно разошлись с обещанной благостной картинкой. Юра фактически попал в рабство, делая всю грязную работу по дому: сидел с детьми одноклассника, колол дрова, мыл посуду. Жил Юра впроголодь, а в качестве благодарности постоянно получал тумаки от подвыпившего одноклассника.

Вскоре дворник с рассказом о своей непростой судьбе попал и на реальные страницы журнала GQ Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Так прошел почти год, пока однажды пьяный «друг» не метнул в Юру топор, от которого тот чудом уклонился. Юра убежал и прошел несколько десятков километров пешком до Уфы, в дом к бабушке и маме известного московского фотографа Романа Филиппова. С ними он познакомился давно, еще в лагере для детей-инвалидов, где работала мама Романа. Тогда же добрые женщины взяли над ним своеобразную опеку — помогали с бытом, кормили, выбивали положенное ему от государства жилье. Помогали выбраться Юре и в этот раз, делясь деньгами и продуктами.

- Я тогда хоть и устроился дворником, очень плохо жил: кредиты-то отдавать надо было, и почти всю зарплату с пенсией забирали банки, - хмурится Юра. - Не хочу даже говорить, чем питался. Бутылки сдавал, банки алюминиевые…

«ВЫЛИТЫЙ МЭТЬЮ МАККОНАХИ!»

Однажды приехав на свою родину, известный московский фотограф Роман Филлипов, первым делом заскочил к другу детства Юре Ветлугину, о приключениях и беде которого ему поведали бабушка и мама. Тут-то у него и созрела идея, которая подарила простому работяге новую жизнь: его переодели, подстригли и сделали фотосессию в гламурном стиле. Чуть позже Роман разместил фотки в соцсетях, поместив того на выдуманную обложку модного журнала GQ и сопроводив фото рассказом о его злоключениях.

А уже наутро простой уфимский дворник Юрий Ветлугин проснулся знаменитым: «Ба! Да это же вылитый Мэттью Макконахи!» «Точная копия Кристиана Бэйла!» - пользователи соцсетей сравнивали его с известными голливудскими актерами и требовали опубликовать счет, чтобы помочь закрыть Юрины долги. За считанные дни пользователи соцсетей собрали более 2 млн рублей, которых с лихвой хватило, чтобы рассчитаться с банками, а на оставшуюся сумму было решено сделать ремонт в его квартирке.

На эту историю обратили внимание СМИ и, как признавались друзья, в день им приходилось давать по 5-6 интервью, а вскоре дворник с рассказом о своей непростой судьбе попал и на реальные страницы журнала GQ.

Юра не устает благодарить всех, кто помог ему выбраться из нищеты Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- В Москву пригласили, на церемонию «Человек года», - улыбается Юра. - И костюм даже подарили, очень дорогой!

Для Юры наступил по-настоящему звездный час, который и не думал заканчиваться.

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС ДЛИНОЙ В ГОДЫ

Его стали узнавать на улицах, звать на передачи. На чашечку чая пригласил директор управляющей компании, в которой он работал, - поговорить о проблемах Юры и о возможных путях их решения. Но и здесь Юра остался самим собой — про личные нужды говорить не стал, а попросил обновить спецодежду для всех дворников, что тот и сделал.

А в перерыве между уборкой мусора Юра снимался в рекламе: многие захотели, что их товары и услуги отождествлялись с образом именно этого доброго парня.

- Много брендовых вещей рекламировал - очки, костюмы, а еще цветочные компании, аптечные сети, - сняв рабочие перчатки, загибает пальцы дворник. - Хотелось бы сняться в сессии-рекламе спецодежды, в том числе, для дворников, а заодно и подсказать производителям, что там нужно переделать — бывает, ткань быстро изнашивается, и не всегда она бывает удобной и теплой — мы же на улице постоянно, из-за плохой одежды болеем часто. Глядишь, коллеги-дворники мне спасибо скажут. А вообще мне многие говорят: Юра, у тебя хорошо получается моделью, бросай метлу, зарабатывай только этим. Вот думаю, будет много заказов — уйду, наверное. Заодно людям помогать буду, которые в беду попали или заболели — в свое время они пришли ко мне на помощь, теперь моя очередь помочь тем, кто нуждается.

И первые шаги в этом направлении уфимский дворник уже сделал: Башкирия помогает восстанавливать инфраструктуру Луганской народной республики и многие были поражены, когда узнали: в прошлом году Юра в составе строителей вызвался отправиться туда на ремонт школы.

В прошлом году Юра в составе строителей вызвался отправиться в ЛНР на ремонт школы Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Я как раз только выехал из ДНР, где волонтерствую с мая прошлого года, как мама звонит: в курсе, что Юра тоже на помощь поехал? - вспоминает Роман Филиппов. - Даже не знал об этом и очень порадовался за него.

НАВЕЛ ПОРЯДОК НА СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ

И вот в прошлом году история получила еще один неожиданный поворот.

- Нет, писали, конечно, в комментариях: мол, прикольно было бы по этой истории снять фильм… - вспоминает Роман. - А потом вдруг звонок от кинопродюсера: как смотрите на то, чтобы про эту уфимскую историю кино снять?

Фотограф согласился, но снова задвинул идею на задний план: он как раз собирался в качестве волонтера отправиться в Мариуполь и было не до этого. Но продюсеры не отпускали: вскоре снова вышли связь и выясняли детали, а потом и вовсе сценарий прислали.

- Окончательно понял, что все серьезно, когда мы приехали в Москву на настоящую съемочную площадку, с режиссером, хлопушкой, движухой, - продолжает Роман. - Киношный Рома снимает на фотоаппарат киношного Юру, повторяя все то, что было на самом деле некоторое время назад. Юра там снова отличился и шороха навел.

Идея Романа Филиппова подарила простому работяге новую жизнь Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Ага! - довольно подтверждает Юра. - Смотрю и балдею: по сюжету дворник вышел утром на работу, а там чисто. И я давай всех гонять: а где листья, «бычки», ведро с мусором? Так не бывает! А кто так метет? В общем, навел порядок — они послушали меня и тут же накидали «декораций». Потом дали метлу и я им показал, как правильно мести надо, в общем, мастер-класс дал! Но мне там все понравилось - собранность команды, все внимательные, я пришел утром голодный и меня тут же угостили вкусным кофе и бутербродом с колбасой. Может, когда-нибудь и меня пригласят в кино сняться. А что? Мог бы в кинокомедии какой роль сыграть, я способный и кино очень люблю. Но не всегда есть время на просмотр, бывает, прихожу, руки отваливаются, подушку увидел и сразу спать. Хотя много фильмов разных посмотрел за жизнь, и фантастику, и боевики. Очень сильно зацепил сериал «Не родись красивой», там главная героиня сначала была рядовой работницей, а потом возглавила компанию - фильм о том, где маленький человек преодолевает обстоятельства и выбивается в люди. Сейчас вот про меня, простого дворника, фильм выйдет, как я жил и работал — все на реальных событиях. Мне вообще очень нравится, что не про олигархов, бандитов и богатую любовь снова сняли, а настоящий фильм про настоящего дворника. Приходите, мне понравилось.

СЛОВО ПОСТАНОВЩИКУ

Виталий Дудка, режиссер фильма «Юра дворник»:

«Следил за историей с самого начала»

- Во-первых, это история из моего родного города Уфы, она была всегда рядом со мной, я следил за ней с самого начала. Видел, как люди поддерживают нашего Юру, как в итоге развернулась его жизнь. Как он благодаря неравнодушным людям закрыл свои проблемы, сделал ремонт и даже попал на церемонию «Человек года». Меня это очень сильно вдохновляло, было приятно за этим наблюдать, потому что это показывает, что люди всегда готовы прийти на помощь, мир небезнадежен, и мне хотелось донести эту мысль как можно большему количеству людей.

Уже прошли закрытые показы и судя по реакции зала, людям понравилось. Они говорили, что получилась трогательная и приятная история, которая вдохновляет и после которой остаются приятные и светлые впечатления и хочется нести их в мир. Люди хотят видеть такое доброе кино, его действительно мало.

ЭФФЕКТ ЧЕЛОВЕКА С МЕТЛОЙ

Большой маленький герой

Когда уфимский дворник стал известен на всю страну, Юра и Роман обратили внимание на еще один любопытный и приятный эффект этой истории. Люди писали, что стали присматриваться к своим дворникам, здороваться с ними, интересоваться их проблемами, самочувствием, благодарить за работу, а сигаретные «бычки» старались донести до урны.

- Мне много скидывали сюжетов, где люди вдохновились этой историей, - с восторгом говорит Роман Филиппов. - Кто-то тоже дворников пофотографировал, сделав шикарные портреты человека труда, в Казахстане прославили простую медсестру — пошла тема маленького человека! Неожиданным было, что многие благодарили за то, что история открыла им глаза на этих незаметных людей, стали знакомиться с ними. Где-то люди узнали, что у дворника, убирающего их территорию, день рождения, скинулись и подарили ему телевизор. В благодарность за труд! Опять же — история Юры произошла после ковида, многие были в депрессии, кто-то потерял работу и люди писали: думали, что это у них безвыходная ситуация, но оказалось, что более безвыходной, чем у Юры, сложно себе было представить — он же реально на грани был. И люди выходили из хандры, снова начинали верить в себя, что-то делать и это здорово! А теперь еще больше людей об этом узнают!

КСТАТИ

Пара слов о фильме

Премьера картины «Юра дворник» в кинотеатрах состоится 4 мая. В фильме играют Гоша Куценко, Татьяна Догилева, Агата Муцениеце, Нелли Уварова и другие известные актеры.

Юру сыграл Антон Кузнецов («Шапито-шоу», «28 панфиловцев» и т. д.).

Роль фотографа Ромы исполнил Денис Власенко, известный по сериалам «И снова здравствуйте» и «Закрыть гештальт».