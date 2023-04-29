Украинские беженки умоляют Россию о помощи: власти Европы воруют и эксплуатируют их детей

Из украинских семей в Европе забирают детей в приюты и приемные семьи Фото: EAST NEWS

Западные СМИ сообщили, что какая-то украинская беженка, которая отнюдь не демонстрирует разборчивости в своих половых контактах, снялась в британском телешоу, где гости программы обнажаются для установления контакта и выбора партнера для свидания. Можно, конечно, посочувствовать мадам, которая является профессиональным сексопатологом, но почему бы ей не стать послом Украины в какой-либо стране, поскольку аналогичный опыт у ведомства Дмитро Кулебы, возглавляющего МИД Незалежной, имеется. Впрочем, в конце концов, кого-то там для свиданки, хоть поначалу и кривила губы, мадам сексологиня в конце концов выбрала.

Если бы все проблемы украинских беженок в Европе можно было разрешить исполнением подобного стриптиза, наверняка еще и оплачиваемого, за них, нашедших новое место в европейской жизни, можно было только порадоваться. Однако все для них обстоит гораздо менее оптимистично. Еще в прошлом году по Европе прокатился ряд скандалов, когда уехавшим с Украины женщинам, зачастую с детьми, предлагали жилье в обмен за интим, рекрутировали в местную секс-индустрию.

Нет, безусловно, частенько в многочисленных скандалах с местными жителями были виноваты и сами беженки и беженцы. Уводили из семьи мужей, громили предоставленное им жилье, вызывающе себя вели, пытались смошенничать при получении пособий, некоторые словно бы специально подпитывали ненависть и негатив к себе люксовыми автомобилями и тратами на предметы роскоши, которые не могут позволить себе обычные европейцы в Польше, Чехии, да и Германии.

Но, по большому счету, большинство из них все же реально жили на выплачиваемые им в странах ЕС пособия. А вот деньги на эти цели в последнее время, особенно в странах Восточной Европы стали заканчиваться. В Румынии перестали оплачивать жилье беженцам еще 4 месяца назад. А теперь официальный представитель правительства страны Дэн Карбунару сообщил, что Бухарест сокращает пособия украинским беженцам в 2 раза. Причем, практически всем ста тысячам украинцев, вынужденно переместившихся в Румынию. В стране, кстати, самая большая доля населения (25%) среди государств-членов Евросоюза выступают против помощи Украине вообще, что вызвано отчасти и тем, что ранее сразу после принятия решения о выплате пособий гражданам Украины правительству пришлось сократить финансирование социальной сферы республики.

Кстати, урезали пособия украинским беженцам не только в Румынии, но и в Польше, Чехии и Словакии. Грядут аналогичные действия и в других странах ЕС. Далеко не все они, в отличие от главы МИД ФРГ Анналены Бербок готовы пожертвовать интересами своих граждан в пользу украинских беженцев.

- Мы явно становимся обузой. Так что всего лишь вопрос времени, когда вся эта помощь закончится, и мы не знаем, что будем делать дальше, — рассказала одна из армии украинских беженок журналистам агентства Bloomberg.

Примечательно еще, что перед украинками и украинскими семьями в Европе встала во весь рост другая проблема – государственный киднеппинг. Из украинских семей в Европе забирают детей – в приюты и приемные семьи. И это стало настолько большой проблемой, что украинки стали жаловаться на то, что у них забирают детей. И кому бы вы думали? России. Заметьте, не в Международный уголовный суд в Гааге (МУС), не в ЕСПЧ обращаются гражданки Украины с жалобами, а, например, в постпредство России при ООН. Куда с жалобами на власти европейских стран, отобравших детей, как сообщил первый зампостпреда России при этой организации Дмитрий Полянский, обратились уже украинки, находящиеся в Финляндии, Германии, Испании, Великобритании (вышла из ЕС – прим. авт.) и т.д.

- В начале апреля Россия провела неформальное заседание Совбеза ООН, на котором в том числе обсуждалась проблема изъятия детей европейскими властями у украинских беженок, - рассказал Полянский. - По итогам мы, реагируя на поступившие к нам обращения, решили публиковать информацию о проблемах с отбором детей у украинских беженок в наших англоязычных соцсетях с хэштэгом #EuropeStealsChildren, был также создан специальный почтовый ящик europestealschildren@gmail.com. Условием для публикации было четко выраженное согласие на это заявителя.

Все дети, по поводу которых обратились матери к России с просьбой помочь вернуть их в семьи, как отметил Полянский, "находятся в приютах и содержатся в неудовлетворительных условиях". Причем, по словам нашего дипломата, воровство детей у уязвимых слоев населения и их эксплуатация являются системной европейской проблемой, которую "на Западе не хотят замечать". К слову, многие эксперты и в самой Европе говорят о вовлечении таких детей в ту же секс-индустрию и для съемок детского порно на потребу европейским педофилам. Кстати, вряд ли случайно, Великобритания, где педофилы традиционно обосновались в высших эшелонах общества и власти, заблокировала на сайте ООН трансляцию той самой неформальной встречи Совбеза ООН, про которую сообщил Полянский.

Удивительно, что всем этим европейским и прочим правозащитным структурам приходится делать гигантские усилия, чтобы не замечать собственное бревно в глазу, выискивая соринку в российском со всеми этими обвинениями в краже детей и нарушении прав человека. Мало того, что из России, где украинцев осело в два раза больше, чем в вместе взятых Польше и Германии, не зарегистрировано ни одной подобной жалобы на отъем детей из семьи, но даже сами факты, что украинские матери обращаются к "стране-агрессору" с просьбой помочь им, а не в европейские правозащитные структуры говорят сами за себя, кто в этой ситуации есть этот самый "ху", как говорили во времена Горбачева.