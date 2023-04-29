Украинская беженка снялась в британском шоу, где знакомятся голыми

В Великобритании украинская беженка снялась обнаженной в скандальном телешоу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Украинская беженка снялась в британском шоу, по правилам которого участники должны беседовать перед камерой в обнаженном виде. Речь идет о скандальном телешоу Naked Attraction, которое постоянно подвергается критике со стороны консервативных зрителей, пишет издание Bristol Post.

Участники шоу, надеющиеся на романтическое свидание, должны познакомиться и побеседовать друг с другом на личные темы в обнаженном виде. Издание пишет, что 22-летняя украинка по имени Мария согласилась составить пару одному из участников после того, как отвергла нескольких претендентов.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как 22-летняя София Каркадым из Киева за 10 дней увела из семьи 29-летнего британца Тони Гарнетта. Подробности читайте здесь.

Через четыре месяца пара рассталась и повод более чем комичен: Тони Гарнетт обвинил украинскую возлюбленную в алкоголизме и агрессии.

Также сообщалось, что украинским беженкам с детьми в Европе предлагают жилье в обмен на интим и заманивают в секс-рабство.

Тем временем жительница Польши выгнала из дома украинскую беженку из-за пельменей.