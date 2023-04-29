Украинские беженцы пожаловались, что стали обузой в Румынии

Украинские беженцы в Румынии ощущают себя обузой. Фото: REUTERS

Украинские беженцы в Румынии чувствуют себя обузой после того, как восточноевропейские страны начали урезать финансирование на содержание беженцев. Об этом пишет Bloomberg.

«Мы явно становимся обузой. Так что всего лишь вопрос времени, когда вся эта помощь закончится, и мы не знаем, что будем делать дальше», - рассказала обозревателям агентства Тиму и Вилку одна из беженок.

Четыре месяца назад власти Румынии прекратили оплачивать жилье для украинских беженцев. Следующим шагом станет сокращение выплат для примерно ста тысяч беженцев примерно наполовину.

Тем временем Дмитрий Полянский рассказал, как украинские беженки просят Россию помочь вернуть отобранных у них в Европе детей. Первый зампостпреда России при ООН назвал воровство детей у уязвимых слоев населения системной проблемой Запада.

Также сообщалось, что украинским беженкам с детьми в Европе предлагают жилье в обмен на интим и заманивают в секс-рабство.

Тем временем жительница Польши выгнала из дома украинскую беженку из-за пельменей.