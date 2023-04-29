Полянский: украинские беженки просят Россию помочь вернуть отобранных у них в Европе детей

Дмитрий Полянский рассказал об украинках, у которых в Европе отобрали детей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские беженки обращаются к российским властям с просьбой о помощи в возвращении отобранных у них в Европе детей. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский уточнил, что среди женщин, обращающихся с подобными просьбами, не только беженки из Украины, но и гражданки других стран. С согласия заявительниц эти истории будут публиковаться в сети с хештэгом #EuropeStealsChildren, добавил Полянский.

По словам дипломата, уже опубликованы обращения украинок Эмилии Журбы, находящейся в Финляндии, Тамары Зандфорс и Оксаны Буратевич, находящихся в Германии и Юлии Панасанко, которая находится в Испании. Дети этих женщин сейчас находятся в приютах в неудовлетворительных условиях.

«Стало очевидно, что воровство детей у уявимых слоев населения и их эксплуатация - это системная европейская проблема, которую на Западе, разумеется, не хотят замечать», - резюмировал Полянский.

Тем временем украинская беженка снялась в британском шоу, где знакомятся голыми. 22-летняя украинка решилась на участие в британском телешоу в обнаженном виде ради романтического знакомства.

Также сообщалось, что украинским беженкам с детьми в Европе предлагают жилье в обмен на интим и заманивают в секс-рабство.

Тем временем жительница Польши выгнала из дома украинскую беженку из-за пельменей.