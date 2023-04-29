Болезнь и катаклизмы подорвали шансы Эрдогана на победу: кто станет президентом Турции и что это значит для России

Эрдоган - кандидат от правящего Республиканского альянса Фото: REUTERS

До президентских и парламентских выборов в Турции, которые определят будущее страны на ближайшие пять лет, осталось чуть более двух недель. Последние опросы показывают, что отрыв лидера оппозиции, председателя Народно-республиканской партии 74-летнего Кемаля Кылычдароглу от действующего президента 69-летнего Тайипа Эрдогана увеличивается. Однако это не означает, что исход выборов предрешен – фактор неожиданности в турецкой политике играет большую роль.

Напомним, что выборы в Турции пройдут 14 мая. Претендентов на высший пост в республике четверо, из лишь двое имеют реальные шансы победить - Эрдоган как кандидат от правящего Республиканского альянса и Кылычдароглу как кандидат от оппозиционного Народного альянса. Оставшиеся двое – соперник Эрдогана на предыдущих президентских выборах, лидер партии «Отчизна» Мухаррем Индже и политик азербайджанского происхождения, кандидат от альянса небольших правых партий Синан Оган – выступают скорее в роли статистов. Но голоса их сторонников могут сыграть решающую роль во втором туре, который пройдет 28 мая, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов.

«На сегодняшний день я расцениваю шансы Кылычдароглу и Эрдогана как равные, даже несмотря на то, что опросы дают оппозиционному кандидату на несколько процентов больше (49 и 41% соответственно по последним данным – ред.), - заявил «КП» известный турецкий политолог Айдын Сезер. - К сожалению, из-за большой поляризации в турецком обществе велика вероятность того, что после выборов могут начаться столкновения между сторонниками и противниками действующего президента. У нас в Турции очень многие ожидают беспорядков во время подсчета голосов и волнуются по этому поводу.

Если ни один кандидат не выйдет из выборной гонки, то ожидается второй тур. Но насчет участия в выборах Индже есть сомнения. Не исключено, что он снимет свою кандидатуру в пользу Кылычдароглу, и тогда все может закончиться уже в первом туре. Если оппозиция победит, это не станет сюрпризом. Впервые за 20 лет правления Эрдогана она настолько близка к победе, говорит политолог.

Как вполне реальная на сегодняшний день победа оппозиции может отразиться на российско-турецких отношениях?

«Я не ожидаю, что если победит Кылычдароглу, то нейтральная позиция Турции, которую она сейчас заняла по российско-украинскому конфликту, как-то изменится. Наши взаимоотношения имеют очень глубокую основу, обусловленную взаимозависимостью. Турция, конечно, важный член НАТО, но возможная смена власти с точки зрения отношений с Россией никакого риска не несёт. Даже во времена Холодной войны здесь удавалось сохранять достаточно позитивную атмосферу. В случае победы оппозиционного кандидата отношения между Россией и Турцией разве что примут более официальный вид, перейдя от отношений между двумя лидерами к отношениям между двумя государствами», - считает Сезер.

Шансы Эрдогана на победу значительно уменьшает беспрецедентная за последние 25 лет инфляция, которая в отдельные месяцы превышала 80% в годовом исчислении, а также последствия недавнего катастрофического землетрясения на юго-востоке страны, выявившее большие изъяны в строительстве, в том числе зданий, считавшихся сейсмоустойчивыми, однако рухнувшими под ударом стихии. Кроме того, оппозиция критиковала власти за медленное реагирование на землетрясение, в частности задержку с привлечением армии к ликвидации его последствий.

Не добавило шансов Эрдогану и его внезапное недомогание, когда ему стало плохо во время интервью в прямом эфире. Сам турецкий лидер объяснил это «желудочным гриппом», однако в соцсетях стали мгновенно распространяться слухи об экстренной госпитализации в связи с инфарктом. На следующий день Эрдоган принял участие в режиме видеоконференции вместе с Владимиром Путиным в церемонии поставки первого ядерного топлива на АЭС «Аккую», развеяв самые худшие опасения о своем здоровье, но выглядел он все же неважно. Из-за болезни президент Турции вынужден ограничивать свою активность в последние дни онлайн-форматом, а это чревато потерей голосов избирателей.

Однако не надо забывать о том, Эрдоган – это супертяжеловес в политике, который не раз показывал умение выходить победителем из самых тяжелых для него ситуаций, в том числе при попытке переворота в июле 2016 года. Удастся ли ему это сделать в очередной раз, мы узнаем совсем скоро.