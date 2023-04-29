Ушла из Spice Girl на пике популярности и обрела женское счастье: Как сложилась судьба Джерри Холлиуэлл

«Рыженькая из Spice Girl» ушла из группы на пике её популярности и смогла создать успешную сольную карьеру Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джерри Халлиуэлл обрела популярность в середине 90-х. Она являлась одной из солисток женской поп-группы Spice Girl.

Воспитание в строго религиозной семье не помешало ей носить суперкороткие платья. Она даже получила прозвище «суперперчинка».

Вокруг Джерри крутились миллионы мужчин, однако встретить того самого ей не удавалось.

Её жизнь развернулась на 180 градусов только после 40. Джерри ушла из группы на пике её популярности. Она - одна из немногих, у кого получилось создать успешную сольную карьеру.

Смыслом своей жизни она видела только работу. Меняла много раз профессии и даже написала книгу для детей, но всё было не то.

Отец её первого ребёнка - сценарист Саша Джервази. К сожалению, он не признал свою дочь, и Джерри осталась одна с малышкой на руках.

Увидеть в ней ту самую, единственную и неповторимую смог только гонщик Кристиан Хорнер, руководитель команды Red Bull «Формулы-1».

Увидеть в Джерри ту самую, единственную и неповторимую смог только гонщик Кристиан Хорнер, руководитель команды Red Bull «Формулы-1» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда они познакомились, Кристиан состоял в гражданском браке и ожидал рождения ребёнка, однако Джерри стала для него той самой, которую он искал всю жизнь.

Джерри бросила свою карьеру ради женского счастья. Несмотря на то, что родители гонщика не приняли новую невестку, свадьба состоялась. Вскоре у них родился сын Монтю. Джерри посвятила себя детям и домашнему хозяйству.

Всей семьей они переехали жить на ферму, где она продолжает писать книги для детей. Сейчас ей уже 50, и она по-настоящему счастлива.

«Быть матерью лучше, чем создать популярный музыкальный хит. Мне это нравится», - считает Джерри.