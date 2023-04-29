Титановый протез вместо грудной клетки: российские врачи провели уникальную операцию для спасения пациентки от рака

К работе в операционной приступили сразу две бригады медиков. Фото: пресс-служба НМИЦ радиологии

Эта операция поражает воображение. А главное - она спасла жизнь. Причем, в ситуации, которая еще совсем недавно казалась безнадежной. У 69-летней женщины в области грудины (это длинная плоская кость в центральной части грудной клетки, к которой присоединяются ребра) вырос бугор. Он причинял боль при малейших движениях и продолжал увеличиваться. Обследование показало: это поздняя стадия рака щитовидной железы с множественными метастазами в обоих легких и поражением костей.

На сложнейшую операцию решились врачи Медицинского радиологического научного центра имени А.Ф. Цыба (Обнинск) – филиала НМИЦ радиологии Минздрава России.

Сначала пациентке провели радиойодтерапию (разновидность лучевой терапии) - благодаря этому значительно уменьшились очаги в легких. Затем изготовили индивидуальный титановый протез, поскольку было очевидно: пораженную метастазами грудину и часть ребер придется удалить.

СТЫКОВКА РЕБЕР С ИСКУССТВЕННОЙ ГРУДИНОЙ

К работе в операционной приступили сразу две бригады медиков. Одна - из торакального отделения, где занимаются лечением органов грудной клетки. Вторая - из отделения лечения заболеваний головы и шеи. Сразу несколько анестезиологов-реаниматологов тщательно контролировали состояние пациентки.

Операция длилась около 5 часов. Начали с резекции (удаления) ребер. Метастатическое поражение достигло 9 см в длину и очень хорошо кровоснабжалось. Из-за больших размеров образование уже поджимало сердце, рассказали врачи.

Также понадобилось удалить остаточную часть щитовидной железы (пациентка лечилась от рака щитовидки еще с 2014-го года).

Ключевым и самым сложным этапом стала установка титанового протеза вместо грудины и присоединение ребер к нему. Фото: пресс-служба НМИЦ радиологии

У бригады торакальных хирургов стояла задача провести лапароскопическую мобилизацию сальника. Упрощенно говоря, нужно было получить часть мягких тканей из широкой складки брюшины, которая крепится к желудку (сальник еще называют «фартуком» на животе). В дальнейшем эти ткани понадобятся для реконструкции.

Ключевым и самым сложным этапом стала установка титанового протеза вместо грудины и присоединение ребер к нему. Нужно было сверхточно все вымерить и поставить на свои места, пояснили хирурги. А после - закрыть всю конструкцию частью сальника, теми самыми мягкими тканями, и зашить.

РАСЧЕСАТЬ ВОЛОСЫ — УЖЕ НЕ МЕЧТА, А РЕАЛЬНОСТЬ

На сегодня пациентка уже переведена из отделения реанимации в свою палату. Ей намного лучше. Несмотря на возраст и сопутствующие заболевания (проблемы с сердцем) операция прошла успешно.

- Пациентке еще нужно будет пройти дальнейшее лечение радиоактивным йодом, - рассказал заведующий отделением лучевого и хирургического лечения заболеваний торакальной области МРНЦ имени А.Ф. Цыба Илья Колобаев. - Главное, что самый значимый метастаз, занимающий большую часть грудины, мы убрали. И теперь можем говорить не только о сохранении жизни, но и о ее качестве.

Без установки титанового протеза, замещения грудины и части ребер такой конструкцией, женщина не смогла бы выполнять элементарные вещи, даже расчесывать волосы, пояснил врач.

ВАЖНО

Сложнейшая операция и дорогостоящий протез - бесплатно

Пациентка получила все лечение в рамках программы госгарантий бесплатной медпомощи. В том числе, ей бесплатно был изготовлен индивидуальный титановый протез, рыночная стоимость которого очень велика, отметил Илья Колобаев. «Важно об этом рассказывать. Люди с такими проблемами должны знать, что для лечения не нужно ехать в другую страну или идти в платную клинику. Получить бесплатную медицинскую помощь они могут в России. Например, в таком отделении, как наше», - пояснил зав. отделением МРНЦ им. А.Ф. Цыба.