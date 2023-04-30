Между Украиной и Евросоюзом пробежала новая черная кошка

Достигнута договоренность со странами Восточной Европы об ограничении экспорта в ЕС с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника Фото: REUTERS

Черная кошка пробежала в отношениях между Украиной и Евросоюзом. МИД Незалежной направил ноту протеста ЕС и Польше. Суть протеста – введенные ограничения на импорт украинской продовольственной продукции.

Первую ласточку запустил президент Украины Володымыр (хватит его русским именем называть, давайте по-украински, раз он все там украинизирует) Зеленский.

- У меня был телефонный разговор с главой Европейского Совета. Мы обсудили запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции несколькими соседними государствами. Я выразил глубокую обеспокоенность такими решениями и подчеркнул, что эти шаги представляют собой грубое нарушение Соглашения об ассоциации и учредительных договоров ЕС, - написал он в своем аккаунте в заблокированной на территории России соцсети Twitter.

Не прошло и суток, как знамя борьбы за украинство из рук своего президента перехватил МИД Украины. Официальный представитель ведомства Дмитро Кулебы Олег Николенко сообщил, что Украина направила ноты протеста Польше и ЕС по поводу блокирования импорта агропродукции.

- Такие ограничения, какими бы причинами они ни обосновывались, не соответствуют Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам Единого рынка ЕС, - фактически повторил Николенко аргументацию Зеленского в своем Телеграм-канале и сообщил, что имеются "все правовые основания для немедленного возобновления украинского аграрного экспорта в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию и для беспрепятственного украинского экспорта в другие страны, как в пределах, так и за пределы ЕС".

Здесь, конечно, господа украинцы малость соврали. Потому что в Соглашении об Ассоциации с ЕС ничего об этом не говорится. Наоборот, Евросоюз ввел после заключения Соглашения квоты на импорт определенных видов украинской продукции, а лишь после начала Россией специальной военной операции убрал квотирование и снял все таможенные пошлины, чтобы поддержать украинскую экономику. Ничего в ЕС не говорили и о том, что в отношении украинской агропродукции перестают действовать фитосанитарные нормы.

Так что Украина сама виновата в том, что восточноевропейские страны начали защищаться от украинского демпинга на зерновые и масличные культуры и от продукции, которая не отвечает никаким стандартам настолько, что ее даже скоту скармливать запрещено. А можно только сжигать.

Что, кстати, рядовые европейцы и высказали Зеленскому в ответ на его пост в той же соцсети.

- Поймите, что установление качества импорта тоже основано на правилах. Никто не хочет рисковать здоровьем людей, - воззвал к Зеленскому один из комментаторов.

- Зеленский наелся своим испорченным, отравленным украинским зерном! – съехидничал другой.

- Если вы хотите есть свои пестициды, дерзайте! Поляки предпочитают польское зерно от польских фермеров, которым приходится соблюдать множество ограничений ЕС в отношении пестицидов. Вы даже не платите таможенные пошлины, - возмутился еще один пользователь.

- Вы не являетесь частью ЕС, - подвели итог заочной дискуссии. - Вы только жалуетесь и требуете.

Однако, слова словами, а Еврокомиссии пришлось принимать какие-то меры, чтобы выйти из этой кризисной ситуации. Там договорились со странами Восточной Европы об ограничении экспорта в ЕС с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. А в ответ ждут отказа от стран их национальных запретов на гораздо более широкий ассортимент (в некоторых восточноевропейских странах запрет ввели даже на яйца, мясо птицы, мед и т.д.), пообещав компенсировать убытки местным фермерам в объеме 100 миллионов евро, из которых около 40 млн приходится на Польшу. Но только в Словакии убытки от украинского зерна оценили в 200 миллионов евро, а в Польше они кратно больше. Аналогично и в Болгарии, Румынии, Венгрии и других странах, пострадавших от украинского экспорта, который формально был заявлен в голодающие страны Азии и Африки, а на деле осел в Европе. Причем, не только в Восточной.

То есть в ЕК решили подыграть "и вашим, и нашим", а в результате получилось "ни вашим, ни нашим". Потому что ни одну проблему из ставших камнем преткновения решить не смогли.

Более того, Украина явно не выучила урок, потому что переступила через порог нового скандала. На этот раз поиграв демпингом на европейском рынке спирта. Сельскохозяйственные ликероводочные заводы Польши сейчас уже балансируют на грани банкротства, а производство становится убыточным, принося предприятиям убытки в сотни тысяч злотых в месяц.

Украинский МИД "призывает партнеров к поиску сбалансированного решения" – говорится в ноте ведомства Кулебы. В переводе на нормальный русский язык, украинцы приказывают Европе уступить во всем, замолчать и спокойно платить Киеву за поставленный некондиционный товар по расценкам премиальных сортов.

Ах. Да, если правительства этих стран хотят позаботиться о своих фермерах, то могут позаботиться и о них. Но не за счет Незалежной и после помощи ей.

Что тут скажешь, кроме констатации того, в лице Украины мир имеет дело с абсолютно незамутненным разумом. Если последний термин, вообще, применим к Киеву.