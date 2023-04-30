Сам себе удалил аппендицит: Как в сложных условиях в Антарктики советский доктор провел операцию

За уникальную операцию Леонид Рогозов был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Фото: пересъемка Тимура ХАНОВА/Музей Арктики и Антарктики

30 апреля 2023 года отмечается 62-летняя годовщина с момента, как советский доктор Леонид Рогозов провел операцию сам себе. Делал он это в в сложных условиях, находясь в Антарктике.

Заметка «Комсомольской правды» от 10 мая 1961 года гласит, что Леонид Рогозов, вечером 30 апреля на советской антарктической станции «Новолазаревская», диагностировал у себя острый аппендицит. Выполнять операцию ему предстояло самому.

«Наконец все готово. Теперь судьба больного в руках самого больного и его неумелых помощников», - сообщалось в газете.

Тогда Леонид Рогозов, в ночь на 1 мая, точными движениями произвел вскрытие. Все это он делал сам, глядя в зеркало.

«Наступил самый ответственный момент – надо было найти, извлечь и удалить аппендикс. Лицо Рогозова от большого напряжения покрылось крупными каплями пота. Было видно, как ему трудно. Но Леонид, закрыв глаза, продолжал работать, также спокойно и точно отдавая короткие указания ассистентам».

После, когда аппендикс нашли, стало понятно, что если бы врач отложил операцию на малейший период времени, то исход мог стать печальным.

Выпуск «Комсомольской правды» от 10 мая 1961 года

«Ассистенты тщательно обработали место операции и наложили швы. С момента вскрытия прошло около двух часов», - так заканчивается заметка от 10 мая 1961 года.

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