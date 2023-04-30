Приближается полнолуние: Ночное светило начнет "давить людям на психику" раньше времени

Мужчины реагируют на фазы Луны сильнее женщин Фото: REUTERS

Приближается полнолуние. Оно наступит 5 мая в 20 часов 37 минут. Однако ночное светило начнет «давить людям на психику» уже с 1мая. И «отпустит» лишь к 9 мая. К такому выводу подталкивают результаты исследований, которые провели ученые Медицинской школы Университета Индианы (Indiana University School of Medicine). С их выводами знакомит журнал Discover Mental Health.

Авторы изучили имеющиеся в полицейских участках и моргах статистические данные, охватывающие период с 2021 по 2016 годы. Обнаружили шокирующую закономерность: большинство из почти тысячи самоубийств, случившихся за это время, были совершены в недели полнолуния. Тем самым исследователи подкрепили миф, существующий столетиями, – о мистической силе полной Луны. И тем самым, как минимум, по одной позиции, но все-таки выдвинули обвинение именно против нее.

В прежние годы соответствующую корреляцию с фазами Луны искали многие серьезные исследователи. Ведь мало, кто сомневался, что в полнолуние люди и животные становятся злее. Собки - воют и кусаются, люди - чаще уходят в запои, дерутся, ссорятся и даже убивают друг друга. Увеличивается число несчастных случаев на производстве, преступный мир наглеет – становится больше разбойных нападений, огнестрельных и ножевых ранений. Активизируются лунатики. И, прости господи, ведьмы, вурдалаки и оборотни.

В 90-е годы прошлого столетия никаких доказательств тому, что полная Луна оказывает хоть какое-то влияние, никто не находил. Психологи Джеймс Роттон, Иван Келли и астроном Роджер Калвер, которые проанализировали несколько десятков исследований, посвященных влиянию полной Луны на психику людей, даже написали книгу «Луна была полной, а ничего не случилось».

Оснований не доверять научным отчетам 30-летней давности, нет. Так вполне могло быть. Но что изменилось в наш век? Человеческая психика? Ведь Луна у нас всё та же. Загадка… И кто знает, чем закончатся дальнейшие исследования, что называется, по теме? Вдруг подтвердятся и другие якобы мифические обвинения в адрес ночного светила?

Из необъяснимых подробностей, которые обнаружились в «деле о самоубийствах»: большинство совершили 55-летниее, в неделю полнолуния счеты с жизнью сводили между 3 и 4 часами дня, когда Луна еще не появилась на небе. Что сильно подрывает доверие к гипотезе, выдвинутой учеными: мол, самоубийства провоцирует глубокая депрессия, в которую психически нестабильных людей вгоняет призрачный свет. Но к их совету – прятаться от него, чтобы не лился в окошко – стоит на всякий случай прислушаться.

КСТАТИ

Мужчины реагируют на фазы Луны сильнее женщин

В полнолуние люди спят хуже, чем обычно. В этом убедились шведские ученые из Университета Уппсалы (Uppsala University). О чем сообщили в журнале Science of the Total Environment.

В свое весьма масштабное исследование шведы вовлекли 492 женщины и 360 мужчин – регистрировали различные параметры их сна посредством многочисленных датчиков и компьютера. Регистрировали ночами – несколько лет – в процессе того, как Луна то убывала, то нарастала, включая новолуние и полнолуние. То есть, охватывали весь лунный цикл продолжительностью 29,5 дня. Как раз столько времени проходит от одного новолуния до другого. Или между двумя полнолуниями.

Выяснилось: в периоды растущей Луны сон нарушается, как у мужчин, так и у женщин. Становится чуть более беспокойным. И те, и другие ложатся спать позднее, чаще просыпаются, больше ворочаются. Под убывающую Луну успокаиваются.

Однако у мужчин реакция сильнее. В растущую Луну продолжительность их сна в среднем сокращается на 20 минут. Сокращается и у женщин, но гораздо меньше – всего на 12 минут в среднем.

Причина изменений «сна в лунную ночь» не прояснена. Исследователи, правда, осторожно намекают: не исключено, мол, что люди, даже не видя Луну, каким-то образом ощущают ее гравитационной воздействие. Оно - пусть и незначительно, но меняется в течении лунного цикла. Не исключены и какие-то геомагнитные эффекты. Что требует дальнейшего изучения.

ИЗ КЛАССИКИ

«…Не может он совладать с этим весенним полнолунием. Лишь только оно начинает приближаться…становится Иван Николаевич беспокоен, нервничает, теряет аппетит и сон, дожидается, пока созреет Луна...»

(Михаил Булгаков, роман «Мастер и Маргарита»)