Вчера, сегодня, завтра и всегда: Вице-президент США не сумела решить вопрос времени так изящно, как это смогла сделать Мартышка из советского мультика

Вице-президент США Камала Харрис Фото: REUTERS

Не знаю, как вы, а я за Байдена на новом президентском сроке в Штатах. Он 5 дней назад объявил, что пойдет на второй срок. И ведь может дойти, если его доведут, потому что сам он явно двинет по привычке в другую сторону. Как это обычно у него происходит при поисках выхода.

И он уже пошел не в ту сторону, когда буквально на днях заявил: "Мы не можем переизбрать… Мы не можем выиграть перевыборы. Мы можем только переизбрать Дональда Трампа!" . Правда, говорят, что на самом деле Джозеф хотел сказать другую фразу, дескать, "мы можем переизбрать Дональда Трампа только в том случае, если на самом деле мы займемся этим круговым расстрелом здесь". Но то ли у "деда на перфокартах" не хватило дыхалки на полную фразу, то ли некие злоумышленники запустили в Сеть обрезанный ролик, а получилось, что получилось. На следующий день Байден заявил, что он не старый, а мудрый и умудренный, а некий американский журналист даже называет его "мужчиной в полном расцвете сил". Осталось только переименовать себя из Джозефа в Карлсона и запустить моторчик с пропеллером, чтобы улететь на крышу, которая окончательно съехала. И, похоже, не только у главного кандидата от Демпартии, но и у его напарницы, нынешнего вице-президента Камалы Харрис, которую Джозеф тащит вместе с собой на второй срок в прежнем качестве.

Ее философические рассуждения уже не первый раз ломают головы не только американцам, но и все, кто пытается понять, о чем она говорит и что именно имеет в виду.

- Сегодня — это сегодня. А вчера было для нас сегодня, но вчера. А завтра станет для нас сегодня, но завтра. Так проживите сегодня так, чтобы грядущие сегодня были для вас как вчерашние сегодня, только завтра, - заявила она в своем очередном выступлении.

Киевский голова Виталий "златоуст" Кличко умер бы от зависти на месте, доведись ему освоить такую сложную лексическую конструкцию. А Камале – ничего. Отряхнулась и дальше пошла рассуждать в том же духе.

А я просто взвыл от радости и забился в кресле у компа чуть ли не в судорогах. Потому что такому объяснению позавидовала бы и мартышка вместе с попугаем из сказок Григория Остера из серии "38 попугаев". Там еще отдельная сказка была "Завтра будет завтра". И как там Попугай объяснял Мартышке разницу о времени…

- Сегодня – это никакое не завтра. Завтра будет в будущем, а сейчас у нас настоящее.

- А будущее не настоящее? Оно игрушечное, да? – съехидничала Мартышка.

- Будущее – тоже настоящее, но оно настанет потом.

- Когда?

- Скоррро, - начал уже сердиться Попугай.

- А, по-моему, оно уже настало – торжествующе и загадочно произнесла Мартышка.

- Как настало? Когда настало? – испугались и удивились Попугай и Слоненок.

- Что настало, друзья, - проснулся удав.

- Будущее.

- Где?

- Везде. Сегодня с утра уже завтра.

- Не может быть, чтобы сегодня было завтра, - изумился попугай.

- Значит, по-твоему, сегодня – вчера, так? – не отставала от него Мартышка.

- Вчера уже кончилось, - констатировал Попугай.

- Когда кончается вчера, начинается завтра. Потом послезавтра, потом послепослезавтра, - начал философствовать Удав, но остановился и пораженный спросил. – А когда сегодня?

- А ну его сегодня! Надоело! – безапелляционно решила Мартышка.

- Если будущее уже настало, то сейчас был бы уже Новый год! – предположил попугай.

И они, как вы помните, наверное, начали встречать Новый год… Мартышка решила стать Снегурочкой, Слоненок - Дедом Морозом, а Удав согласился быть елкой. Но быстро отказался от этого амплуа, чтобы в него не втыкали иголки…А там еще Слоненок отказался простужаться…

В общем, пришли к выводу, что поторопились: "Зачем встречать Новый год, когда в этом еще столько всего интересного".

- Значит, будущее еще не настало, а сегодня – это сегодня. И каждый день будет завтра,- "совместными усилиями" решили они в конце концов.

И что-то мне подсказывает, что к такому простому и логическому умозаключению кандидаты в президенты США с таким изяществом и простотой прийти не смогут.

Но, согласитесь, интеллектуальный уровень в рассуждениях героев советского мультика для детей 4-6 лет и претендентов на высшие государственные посты в США, странным образом совпадают.

Эх, Камале бы еще другие сказки почитать Остера! Она бы узнала, как лечить Удава, устраивать зарядку для хвоста, передавать привет мартышке и еще много чего интересного и полезного. А потом смогла бы рассказать об этом американцам, и они вместе с Джозефом наверняка бы выиграли выборы.