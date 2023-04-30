Герой спецоперации «Z» ефрейтор Урумов уничтожил группу националистов точным броском гранаты

Ефрейтор Алим Урумов и младший сержант Руслан Бесекенев Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, а все потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Беспрерывное изучение врага сделает тебя великим полководцем», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А командирам повторял: «Начальник на войне не должен себя ничем связывать, а поступать соответственно обстоятельствам и всегда быстро».

КОНТУЗИЯ НЕ ПОМЕШАЛА ВЫПОЛНИТЬ БОЕВУЮ ЗАДАЧУ

Младший сержант Руслан Бесекенев

"Младший сержант Руслан Бесекенев, в составе батальонно-тактической группы, выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Выдавив украинских националистов с занимаемых позиций, группа, в составе которой действовал Бесекенев, заняла оборону на вражеском рубеже. В ходе боя противник, понеся существенные потери, отступил. Отделению Бесекенева была поставлена задача по вытеснению украинских боевиков, которые начали оборудовать новые позиции в близлежащей лесополосе. Противник, заметив действия отделения, приступил к минометному обстрелу участка местности, где находились наши военнослужащие. В результате обстрела Бесекенев получил контузию, но, несмотря на это приступил к эвакуации раненных. Действуя в условиях непрерывного огневого воздействия со стороны националистов, Руслан организовал эвакуацию шести боевых товарищей, получивших ранения, сгруппировал их в безопасном месте и оказал первую помощь до прибытия специализированного транспорта, чем спас их жизни, после чего продолжил вести бой. Смелые и самоотверженные действия младшего сержанта Руслана Бесекенева, а также профессионализм и слаженность действий его подчиненных позволили российским мотострелкам выполнить поставленную задачу".

УНИЧТОЖИЛ ГРУППУ БОЕВИКОВ ОДНОЙ ГРАНАТОЙ

Ефрейтор Алим Урумов

"Ефрейтор Алим Урумов, действуя в составе группы российских военнослужащих, выполнял задачу по обеспечению безопасности колонны батальонно-тактической группы российских войск. В ходе совершения марша в заданный район Алим Урумов обнаружил группу украинских националистов, готовящих засаду, о чем немедленно доложил командиру. Было принято решение сходу атаковать позиции боевиков. Урумов одним из первых вступил в бой с националистами. В ходе боя, проявляя мужество и героизм, Урумов, прикрывая своих товарищей, вел бой до полного уничтожения вражеских диверсантов. В ходе боя ефрейтор Алим Урумов лично уничтожил группу националистов ручной гранатой".