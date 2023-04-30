ВСУ пойдут в «контраступ» этими лесополосами - больше им негде: Один день нашего разведбата прямо под носом у врага

Спецкор "Комсомолки" побывал на месте дислокации Отдельного разведбата 19-й мотострелковой дивизии. Фото: Александр КОЦ

УТРО РАЗВЕДЧИКА

- А противник в каком направлении? - старательно делаю вид, что не устал, второй час топая резиновыми сапогами по чавкающей глине в абсолютной темноте — никто и не увидит мое пунцовое лицо и текущий из-под шлема прямо в глаза пот.

- Дык прямо по курсу, - по голосу слышу - улыбается здоровяк, старший сержант Макс, идущий головным.

Фото: Александр КОЦ

Щурюсь вперед, горизонт вдруг разрезает светлая полоса, отделившая подругу разведчика ночь от ее утренней соперницы - прямой видимости в наблюдательный прибор. Цепочка бойцов, прижимаемая к земле боеприпасами, рюкзаками с продуктами, баклажками с водой на самодельном «коромысле» из веревки, ускоряет шаг. До лесополосы, за которой можно скрыться от любопытных глаз, свернув в сторону, - еще с километр. Там уже поют свирелью птицы, а где-то на северо-западе начинают «гупать» мины. Предрассветное утро очередного боевого дня окрашивалось пасмурным контрастом и тяжелым, но ритмичным дыханием моих спутников. Свернув из поля за жиденькую посадку, садимся передохнуть.

Фото: Александр КОЦ

БУТЕРБРОД ОТ ПОВАРА-САПЕРА

Знакомство с Отдельным разведбатом 19-й мотострелковой дивизии у меня случилось типично для Специальной военной операции. Парни спросили, нет ли возможности помочь им необходимыми девайсами по линии проекта Народного фронта «Все для Победы». И я отправился из Луганска в Запорожскую область убедиться, что имею дело не с мошенниками, коих на гуманитарной ниве развелось огромное количество.

Во ВКонтакте, к примеру, кто-то через якобы мой (и не только мой) фейковый аккаунт собирает деньги на операции детям-беженцам, и администрация ресурса на многочисленные жалобы в службу поддержки не реагирует. Иные волонтеры рассказывают, как переданные ими непонятным людям «ночники» и дроны для фронта вдруг всплывают на «Авито» или на «Горбушке». Поэтому принцип «доверяй, но проверяй» никто не отменял. «Авансом» привез разведчикам пару коптеров и тепловизор.

- Вот завтра и испытаем, - пакуются они на выход.

В рюкзаки укладывают продукты, боеприпасы. Сапер группы с позывным «Охотник» упаковывает свое хозяйство в сумку из-под противогаза:

- Самодельный щуп, самодельные вешки из шпажек для мяса: этот цвет — мины помечать, этот — вдоль безопасной тропинки ставить. Это самодельная…

Фото: Александр КОЦ

- Погоди, а не самодельное, штатное у тебя есть что-то?

- А как же — катушка, подрывная машинка, тротил опять же. Вот, кстати, к нему самодельный детонатор из гранатного запала… Бутерброд хочешь? Самодельный! - смеется «Охотник».

И выдает полевой кулинарный шедевр с колбасой и расплавленным сыром. После школы он, по настоянию дяди, шеф-повара итальянского ресторана, отучился на кондитера. Потом ушел на «срочку» в армию и затянуло. Подписал контракт, 7,5 лет службы в спецназе. Уволился. А тут мобилизация. Ждал-ждал повестку, не вытерпел и сам пошел в военкомат: «Вы про меня забыли что ли?» Те посмотрели в его военник и призвали.

КОСТЬ В ГОРЛЕ

В девять вечера отбой, в два ночи — подъем, в три — выезд. Сначала на бронемашине 3-СТС «Ахмат» на базе «КамАЗа», потом — на дышащей на ладан, но упорно ползущей по бездорожью «Буханке». А дальше — пешком. До того самого привала в посадке, где я продолжаю знакомиться с разведчиками. Один из мобилизованных на гражданке был механизатором. В СВО сначала и служил механиком, а потом переквалифицировался в связисты. Но со своим связным чемоданом топает на задачу наравне со всеми. За полем в воздухе начинает что-то искрить и разрываться.

- Эта лесополоса за противником, - говорит связист. - Вот там она заворачивает перпендикулярно к нашей посадке и они по ней пытаются к нам прокапываться.

Едва успеваем спуститься в блиндаж, как снаружи послышался странный звук, похожий на работу «Града». Через несколько секунд землянка запрыгала от множества разрывов, щедро отсыпая за шиворот сырую землю. От неожиданности даже приседаем. Хотя чем этот «маневр» может помочь в случае прямого попадания?

- Авиация отработала, - догадывается кто-то.

Позже выясняется, что по нашим позициям неуправляемыми ракетными снарядами отстрелялся вражеский вертолет. Но практически все они разорвались в поле, не долетев до нашей лесополосы.

Фото: Александр КОЦ

Запорожье — один из самых вероятных направлений контрнаступления противника. За нашей точкой российских позиций уже нет, только украинские - он может попытаться прорвать оборону и пойти на Токмак. Хотя смотришь на эти бескрайние поля, разрезанные жидкими лесополосами, и не понимаешь: а как пойдут-то?! Поля заминированы, артиллерия «на стреме», авиация наша теперь может бить, не входя в зону поражения противника…

- Да вот по этим «лесополосам» и пойдут, - констатируют бойцы на передовой. - Потому и пытаются ближе к нам рыть окопы. А мы стараемся им в этом мешать.

- Наш опорный пункт для них как кость в горле, - говорит командир отделения гранатометчиков 503-го полка с позывным «Иностранец». - Периодически нас прощупывают ДРГ (диверсионно-разведывательные группы. - Ред.), работает миномет — сам здесь получил контузию в феврале. Разведчики — три человека погибли.

«Иностранец» - из Донецка, воевал еще в ополчении. После второго «Минска», вернулся работать в металлургию. Потом получил гражданство, уехал жить в Россию, но спецоперация догнала повесткой по мобилизации. Косить он не стал.

- Ощутимо, что противник в последнее время активизировался. Идет накопление живой силы в тыловых зонах, техника чаще появляется здесь. Да вот буквально утром сегодня видели разрывы напротив? Это они высадили 25 человек, по которым мы вместе с соседями отработали перекрестным огнем из гранатометов. И противник быстренько скрылся. А так работают здесь и ствольной артиллерий, и с БМП. Скорее всего это разведка боем. На попытку наступления или захвата опорника не похоже — не те силы. Выскакивают, отрабатывают, получают по шапке и откатываются.

БЕСПИЛОТЧИК С «ГРАЖДАНКИ»

В таких, казалось бы, бессмысленных атаках ВСУ пытаются вскрыть нашу систему обороны, скорость реакции на угрозы, время прохождения команд. Это важно при планировании контрнаступления и поиске слабых мест. При этом все время пытаются сблизиться с нашими позициям, отрывая новые траншеи по лесополосам, идущим к нашим окопам. Чтобы вовремя выявить такую наглую активность и пресечь ее мотострелкам и придают разведчиков, с которыми я притопал на позиции.

Фото: Александр КОЦ

Оператор беспилотника распаковывает свой чемоданчик, извлекая из него спортивный FPV-дрон. В последнее время о них много говорят, как о БПЛА-камикадзе, способном нести боевой заряд. Здесь его использую для первичной разведки. Обычным дронам над лесополками врага летать невозможно — подавят. Облет сверху, с боков — все это на огромной скорости, резко маневрируя и борясь с разрывами связи. Сажают беспилотник по хитрому алгоритму, чтобы противник не мог вычислить наше местоположение. После чего разведчики в замедленном режиме просматривают отснятое, намечая цель в углу лесополосы.

- А теперь пришел черед вашему подарочку, - проводит предполетную подготовку Ден.

У дрона от моих подписчиков — мощный зум, и ему необязательно лететь к противнику, достаточно навести камеру ближе. На гражданке у оператора коптера был собственный бизнес. Он держал несколько пивных магазинов, плюс рыба, которую ловил сам, сушил и продавал к пенному напитку. О беспилотной авиации знает не понаслышке. Даже в соревнованиях участвовал.

Фото: Александр КОЦ

- Дома было хобби, мне нравится быть повыше, - улыбается под маской боец. - На «гражданке» обучался сам. FPV-дроны максимально сложные в управлении. Но они очень быстрые и их трудно подавить РЭБ (системой радио-электронной борьбы. - Ред.). Обычные коптеры напичканы системами стабилизации, управление интуитивно удобное. Это как научиться ездить на плохой машине, а потом сесть за автомат. Каждый от работы отдыхает по-разному. Кто-то монеты собирает, а у нас был свой клуб любителей FPV-дронов. Мы собирались и летали.

- А как ты сюда попал?

- Много моих знакомых, одноклассников уже воевали здесь, дома было не по себе сидеть. Да и мой дед воевал с фашистами и для меня это вопрос чести и долга. Самое главное — защитить свою семью. Уходить от этого, говорить, что не мое дело, - это покрывать собственные страхи. А их надо бороть и идти вперед. Если отступить здесь, они постучат в твою дверь. Я чувствовал, что могу помочь фронту и пошел. Тогда мало кто знал, что такое FPV-дрон. Я сам себе приобрел беспилотник и обучал людей.

- В разведке помогают?

- Беспилотники в наших реалиях полностью изменили тактику разведки. Современные технологии позволяют делать это, не рискую жизнью человека. А это — высшая ценность. А давайте возьмем камикадзе. Ракета к современному ПТУРу (противотанковая управляемая ракета. - Ред.) может стоить до двух миллионов рублей. В то время, как ударный беспилотник можно собрать за 50 тысяч. В умелых руках такой дрон превращается в карманный ПТУР с тем же самым поражением техники и живой силы. Но этому надо обучаться. И вне зависимости от обстановки в мире, использовать сегодняшний опыт для развития дронов.

Фото: Александр КОЦ

СНАЙПЕРСКАЯ ПУШКА

Где-то с фланга бахает выстрел, за ним гул снаряда и разрыв чуть за лесополосой. В случае с пушечными снарядами лучше недолет, чем перелет. Потому что осколки уходят прямо по цели. Хотя, разумеется, в цель лучше. На то, чтобы ее нащупать, всего несколько выстрелов. Затем орудие снова маскируют, чтобы избежать ответного огня. Впрочем, вычислить пушку «Рапира» практически невозможно — слишком низкая траектория полета снаряда. Для того, чтобы познакомиться с расчетом, с сумерками выдвигаюсь тем же путем назад и под утро выхожу на артиллерийскую позицию.

Фото: Александр КОЦ

Командир группы огневой поддержки, старший лейтенант с позывным «Мотор», вообще-то, выпускник Рязанского десантного училища. Причем факультета спецназа. А здесь рулит пушкой.

- В феврале прошлого года я выполнял задачи в Ингушетии. Как началась СВО, просился со своим подразделением сюда, но не пускали, - вспоминает «Мотор». - Получилось только под конец мая. Попал через лагерь подготовки и меня отправили в пехоту. Там не было командира минометной батареи. В итоге я сформировал минометную батарею в составе мотострелкового батальона. Полгода активно работали в ней, а затем на базе родного разведбата появилась группа огневой поддержки, и я ушел обратно на штатную должность. У меня отец артиллерист, так что гены свое сделали.

Старлей делает поправки и дает команду: «Орудие!» «Рапира» бахает и с этой стороны у снаряда — свистящий звук. Еще один оператор БПЛА дает корректировку: «Север — 1». То есть, поправка всего на один метр! Откровенно офигеваю от такой педантичности наводчика.

Фото: Александр КОЦ

- Никогда не говорит мне, что в цель, - смеется «Мотор».

И тут рация после очередного выстрела выдает неуставное: «В яблочко!»

- Противник сильно активен тут?

- Наступательных действий пока не ведет. Подавление огневых позиций, батарей, командных пунктов… Причем постепенно переносит удары и на вторую линию, и в глубину нашей обороны. Это один из признаков готовящегося контрнаступления. Техника подтягивается. Выявляем ее, поражаем.

- Можно сказать, что на примере твоей группы огневой поддержки сформирован пресловутый разведывательно-ударный контур - РУК? Когда в плотной спайке напрямую действуют и разведка, и корректировка, и артиллерия.

- Много мы в мирное время говорили о развитии РУК. В итоге в боевых условиях были выявлены недостатки. Сейчас часть здравых идей реализовывается на практике, как и в других разведподразделениях по всей зоне СВО. И получается вполне эффективно.

Фото: Александр КОЦ

Расчет снова маскирует орудие и со стороны оно ничем не выделяется. Очередной рутинный боевой день закончен. В масштабах всей СВО действия отдельного разведбата непосвященного человека могут и не впечатлить. Но военный конфликт — это не только постоянные подвиги и эффектные танковые атаки. Это ежедневная рутинная боевая работа. Которую помогают делать и те, кто в тылу поддерживает наших парней на фронте.