Военная спецоперация на Украине 1 мая 2023: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 мая 2023 года.

Киев может начать контрнаступление в любой момент, однако есть некоторые факторы, которые затягивают данный процесс, написало CNN. По мнению издания, самым главным фактором - сложный комплекс российской линии обороны, прорваться через который станет «огромным испытанием» для ВСУ.

Отмечается, что данная линия обороны представляет «слои противотанковых рвов, заграждений, минных полей и траншей на протяжении сотен миль по извилистому южному фронту».

Попытка Украины организовать наступление на полуостров Крым получит жесткий отпор, заявил глава парламента республики Владимир Константинов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о неизбежной победе России в специальной военной операции на Украине.

Украинские войска не смогли уничтожить созданные еще в 1960-х годах склады с оружием и боеприпасами в соляных шахтах в селе Парасковиевка, которое находится под Соледаром.

Российские войска уничтожили в районе Краматорска железнодорожный эшелон с боеприпасами для ВСУ, где было около двухсот тонн различных боеприпасов.