Май станет переломным в судьбах многих людей и государств: что готовит миру последний месяц весны

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- Последний месяц весны насыщен космическим событиями, которые, несомненно, окажут влияние и на нашу земную жизнь, - рассказала KP.RU астролог Татьяна Лукашевич, автор книги «Твой лучший гороскоп», вышедшей в издательстве «Комсомольская правда». - Он станет переломным в судьбах многих людей и даже государств. Нам остается только следить за новостями и сохранять здравый смысл.

1 мая – важное событие: в 20.08 по московскому времени Плутон разворачивается в ретроградное движение в знаке Водолей. В градусе большой мутации (соединение Юпитера и Сатурна) 2020 года, что еще больше усилит существующее напряжение в мире.

- Хотя куда уж больше, Татьяна!

- Когда Плутон разворачивается в ту или иную сторону, старайтесь избегать людных мест и сейсмоопасных районов. В зоне сейсмологического риска в ближайшие месяцы - острова Индонезии, Филиппины и Новая Гвинея. При выборе места отдыха учитывайте эту информацию. Также вызывает тревогу Стамбул. Но это может быть связано не только с сейсмологической опасностью, но и с возможными терактами по случаю выборов в Турции.

В банковской сфере усилятся кризисные явления, а на финансовых рынках - волатильность. Поэтому соблюдайте в начале мая повышенную осторожность в финансовых делах.

5 мая - полутеневое Лунное затмение в оппозиции с Ураном. Хотя оно будет частичным, не очень сильным, но произойдет в самом эмоциональном знаке Зодиака – Скорпион. У многих может спровоцировать нервозность и преувеличение эмоциональной реакции на происходящие события. А также спонтанность поступков, желание перемен любой ценой, протесты и митинги, неожиданные заявления лиц, облеченных властью, перестановки во властных структурах. Работа на приусадебном участке, посадка цветов - своеобразная медитация.

Скорпион – знак больших финансов и банковской системы, так что в этих сферах проблемы будут только усугубляться.

Вдобавок, в момент затмения Венера сделает квадратуру на Нептун, что создаст путаницу в финансовых вопросах, непонимание в отношениях или прояснение какой-то информации. Отсюда - вероятность разочарований в партнерстве. Поэтому не стоит навешивать на вашего партнера свои завышенные ожидания, а потом требовать их исполнения. Все перемены и требования предъявляем только себе, любимым.

Также Лунное затмение 5 мая закроет весенний коридор затмений, начавшийся 20 апреля кольцевым Солнечным.

15 мая - разворот ретроградного Меркурия в директное (прямое) движение. Уже через несколько дней, когда эта маленькая планета начнет набирать скорость, разворот благоприятно скажется на деловой сфере.

Но, по странному стечению обстоятельств, именно на 14 мая, когда Меркурий будет стационарным, назначены выборы Президента и парламента в Турции. А мы помним президентские выборы в США в 2020 году, также в период ретроградного Меркурия, когда с бюллетенями по голосованию происходили странные истории. Трамп проиграл, обвинив Джозефа Байдена, что тот «украл» у него победу, сфальсифицировал результаты выборов. В январе 2021 года сторонники Трампа, пытаясь отменить результаты выборов, даже захватили на несколько часов Капитолий США!

- «Нехорошая» дата выборов в Турции, Татьяна, это, извиняюсь за каламбур, выбор самого Эрдогана. Официально президентские и парламентские выборы в Турции были назначены на 18 июня. После разрушительного землетрясения 6 февраля многие считали, что их отложат, либо отменят вообще. Ведь в стране погибло более 50 тысяч человек, свыше 100 тысяч были ранены. Разрушены тысячи домов. Экономический ущерб - более $100 млрд. Однако президент Эрдоган не стал отменять выборы, а перенес их своим указом на более ранний срок – 14 мая. На ретроградный Меркурий. Турецкие султаны всегда держали личных звездочетов, прислушивались к их советам. Эрдоган пренебрег астрологией. Теперь у него проблемы. И со здоровьем, и с рейтингами. Последние опросы показывают, что отрыв лидера оппозиции, председателя Народно-республиканской партии 74-летнего Кемаля Кылычдароглу от действующего президента 69-летнего Тайипа Эрдогана увеличивается.

- У Эрдогана транзитный Сатурн встает на его Солнце, а транзитная Эрида – любительница искажать информацию, дополнит квадратуру транзитного Марса и натального Нептуна до тау-квадратуры. Что будет создавать непонятные ситуации, в которых вероятность навести тень на плетень увеличивается в разы. Поддержит Эрдогана транзитная Венера в трине к Солнцу и транзитное Солнце к кармическим узлам. Однако и у его главного соперника от оппозиции Кемаля Кылычдароглу есть как поддерживающие аспекты (транзитный трин Юпитера к Солнцу, а в момент Солнечного затмения 20 апреля он был сходящимся, секстиль Сатурна к Юпитеру), так и вносящие сумятицу и путаницу (квадрат транзитного Нептуна к Меркурию).

Таким образом, борьба будет жаркой. Интриги и подтасовка информации станут оружием обоих главных кандидатов в президенты. С точки зрения пользы того или другого кандидата для самой страны, то Черная Луна Кемаля Кылычдароглу попала точно в зенит неба гороскопа Турции, что, конечно, не является позитивным фактором в случае его избрания.

В гороскопе самой Турции прогрессивный Уран-планета перемен - встает на МС (Medium Coeli — Середина Неба), что намекает на полное обновление стратегии правления, либо смену главы государства.

16 мая - грандиозное событие: Юпитер войдет в знак Тельца, завершив свое пребывание в воинствующем знаке Овен на целых 12 лет. Человечество встанет перед необходимостью решать земные и практические задачи, связанные с накоплением ресурсов, продуктами, материальными ценностями, финансами. Битва за рынки сбыта и ресурсы обострится еще больше.

Во второй половине мая сложится Большой крест, состоящий из Марса, Плутона, Юпитера и кармических узлов, что приведет к усилению военной активности во всем мире и борьбе авторитетов. А так как он затрагивает гороскоп Крыма, то накал событий будет связан, несомненно, и с этим регионом.

Этот крест сильно резонирует с гороскопом Зеленского, что наводит на мысль о его активном участии в майских событиях.

20 мая Марс перейдет в знак Льва и встанет в оппозицию к Плутону, что усилит влияние военных во всем мире. Для лидеров отдельных стран растет опасность покушения, либо военного переворота. Возможны утечки радиации или аварии на атомных объектах. Надеюсь, обойдется без применения такого оружия.

Особенно внимательными необходимо быть людям, родившимся 19-24 апреля, 20-25 июля, 20-26 января, 22-28 октября. В вашей жизни могут происходить ситуации, требующие от вас концентрации усилий и воли.

Тем не менее, земная стихия Тельца, в которой уже находится Юпитер, поможет снизить накал военных действий, и обратить внимание на решение насущных проблем. Кушать-то хочется всегда.

А в остальном, прекрасная Маркиза, все хорошо, все хорошо.