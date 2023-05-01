Николай Басков пел под проливным дождем, Мария Аронова села на шпагат: как прошел концерт в честь открытия Дома Евгения Вахтангова

Артисты дали концерт по случаю открытия Дома Вахтангова во Владикавказе Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Разрезание ленточки на пороге дома, где родился и вырос основатель легендарного московского театра, было утром. Все это, включая посадку сирени, происходило под проливным дождем. Но, когда гости зашли в красивый, отреставрированный особняк, они почти сразу согласились: у природы нет плохой погоды. Правда, надеясь в душе, что к вечеру хляби небесные уже прольются на землю. И концерт под открытым небом на центральной площади Владикавказа пройдет без зонтов.

Юлия Рутберг так пронзительно пела "Маэстро", что изумила даже своих коллег - Сергея Маковецкого и Ольгу Тумайкину Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Не тут-то было. Дождь не утихал. Но это не остановило ни 5000 зрителей, ни артистов. Концерт продолжался 4 часа. В нем приняла участие почти вся труппа Вахтанговского театра и ещё приглашённые звёзды. Из того, что запомнилось: как Сергей Маковецкий читал Чехова, как Марина Есипенко пропела «Вакхическую песню» Пушкина – «Если жизнь тебя обманет, Не печалься, не сердись!»... Станцевали танго Виктор Добронравов и Евгения Крегжде. Сильнейшее впечатление на публику произвел шпагат Марии Ароновой. Ее шпагату позавидует Волочкова. Народная любимица выступала с бенефисным номером - фрагментом из спектакля «Мадемуазель Нитуш». «Давай, давай Владикавказ, нам не трудно», - взбодрила зрителей Аронова. И еще раз села на шпагат - уже на бис.

Мария Аронова села на шпагат Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Артисты рассказывали в лицах, в песнях, в танцах историю своего театра, от создания до дня сегодняшнего, как отчет о проделанной работе перед Учителем – Евгением Вахтанговым. В одном номере вышли на сцену Сергей Маковецкий, Юлия Рутберг, Мария Аронова, Евгений Князев, Лидия Вележева, Ольга Тумайкина, Нонна Гришаева и хором спели «Маэстро» Аллы Пугачевой, подразумевая не Раймонда Паулса, а Евгения Вахтангова…

Лариса Долина и Николай Басков спели дуэтом Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Судя по тому, что публика мокла, но продолжала смотреть концерт, всем всё очень понравилось. За вахтанговцами выступали приглашенные звезды: Мариам Мирабова, Лариса Долина, Таисия Повалий… А завершал концерт – золотой голос России – Николая Басков: «Выше руки, Владикавказ! Поем песню-эпоху». Не трудно было догадаться, что сейчас зазвучит «Шарманка». Так и случилось. Басков весело шагал на сцене по лужам. Публика ему подпевала. Праздник удался. Владикавказ остался доволен.