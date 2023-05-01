Хакеры впервые в истории захватили под контроль спутник: безопасность человечества оказалась под угрозой

Впервые в истории хакеры взломали спутник и взяли его под свой контроль. Фото: Shutterstock

Впервые в истории хакеры взломали спутник и взяли его под свой контроль. Кино рано или поздно становится былью: в десятках фильмов еще с 1970-х годов нехорошие ребята поступали именно так (а потом направляли лазеры на Белый дом и требовали триллион долларов). И даже удивительно, почему в реальности так никто не поступал. Ведь это очень, очень просто.

Ладно, понагнетали и будет. Хакеры действительно взяли спутник под контроль, но это был специальный эксперимент. Хакеры работают в компании Thales, а взломать спутник попросило их Европейское космическое агентство (точнее, подразделение агентства по кибербезопасности). Ломали, чтобы дров не наломать, наноспутник, то есть крошечный кусочек железа, запущенный в 2019 году - OPS-SAT. Он летает себе, ничего жизненно важного не делает, не жалко.

Но на этом хорошие новости заканчиваются. Потому что сегодня в деле хорошие хакеры, а завтра плохие. Не имея никаких вводных данных, мастера компьютерного взлома полностью захватили спутник, и принялись им управлять. Демонстрация была такой впечатляющей, что Европейское космическое агентство вышло со специальным заявлением: дескать, мы сохранили контроль, и попросили «хакеров» не выделывать сумасшедшие трюки (а могли бы на МКС направить тараном, например).

Все это выглядит довольно безумно. Вроде каждый, даже бабушки, знают, что кибербезопасность – наше все. Простой народ не пользуется простыми паролями, не открывает сомнительные письма и вообще опасность осознает. Тем временем спутники – это такие открытые двери, заходи, что хочешь, бери. Недавно американские силовики подготовили на этот счет специальный доклад, мол, если Китай (они Китая боятся) захочет взломать, то взломает. На самом деле хакеры из Thales были даже не первыми. Любители ломают сплошь и рядом, но – пока ничего плохого не делают.

Самая громкая история связана, конечно, с русскими. Несколько лет назад НАТО обратило внимание, что русские радиолюбители болтают через штатовские военные спутники как через свои собственные. Для этого мужчины на «Нивах» и в шапках-ушанках использовали антенны из старых консервных банок, что показалось НАТОвцам особенно обидным. Любители обожают общаться друг с другом по радио, в этом и есть суть любительства. Хорошо, если что-то помогает передавать сигнал, например, спутник. Тогда из Смоленщины можно связаться с Владивостоком. Есть специальные любительские спутники, но там вечно толкотня, сигналы путаются, и – это банально. Оказалось, что точно так же можно использовать западные военные спутники. Что и делали (и, кажется, делают). Там даже кода защитного не было: на спутники просто посылали сигнал, и он послушно его ретранслировал. Поскольку спутник, вообще говоря, недалеко (что такое для радио 300-500 км по прямой), работали даже самодельные антенны из консервных банок.

Не раз ломали и систему Starlink Илона Маска, которая раздает интернет всем желающим (а еще немного шпионит). Известно как минимум два эпизода. Специалист по кибербезопасности из Бельгии Леннерт Воутерс соорудил из доступных деталей за 25 долларов простое устройство, и слегка нарушил раздачу интернета со спутников. Дальше странно: с одной стороны, он предупредил Илона Маска, что вот как все просто у тебя ломается, с другой, опубликовал чертежи своей «отмычки», дабы воспроизвели другие. А Тодд Хамфрис из Техасского университета заставил спутники Starlink работать как GPS-навигаторы, хотя эта опция не предусмотрена.

Почему на кибербезопасность в космосе не обращают внимания? Инерция мышления: далеко, высоко, неуязвимо. И это в эпоху, когда в деревнях смотрят мыльные сериалы через спутниковую антенну. Почему реальные злодеи массово в космосе ничего не ломают? Тут лучше спросить каких-нибудь секретных разведчиков (а они ничего не скажут), но, думается, дело в том, что – приберегают на потом. Всем понятно: если начать массово ломать спутники, их начнут массово защищать. Лучше дождаться серьезной заварушки, и воспользоваться эффектом неожиданности.