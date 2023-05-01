Дожить до 120 лет станет возможным: В этом помогут инфекции

Ученые из Бостона нашли разгадку долголетия в супер-иммунной системе и активных генах Фото: Shutterstock

Инфекции, а точнее – способность им противостоять, вот, что помогает людям доживать до 100 лет и больше. Ученые из Университета Тафста в Бостоне и Гарвардской школы медицины исследовали ДНК 14 долгожителей в возрасте от 100 до 119 лет и обнаружили, что всех их объединяет большое количество В-клеток, иммунных клеток и антител, необходимых для борьбы с самыми разнообразными вирусами. Получается, что иммунная система долгожителей натренировалась на то, чтобы побеждать даже самые коварные инфекции на раз – два.

Одна из авторов исследования Паола Себастьяни, биолог и статистик из Университета Тафтса в Бостоне, говорит, что у долгожителей есть защитные факторы, которые помогли им пережить и испанский грипп, и ковид.

- Долгожители обладают уникальной, высоко функциональной иммунной системой, которая успешно адаптировалась не только к инфекциям, но и к истории инсультов этих людей, — считает ученая.

Правда, тут есть загвоздка, как в известной задачке без решения, что было первее, курица или яйцо. Ведь невозможно установить доподлинно, это тренированность иммунной системы позволила долгожителям перекрыть планку в сто лет, или их иммунная система изначально могла дать фору любому.

То, что не в одной иммунной системе дело, показывают гены. Американские ученые нашли два особо активных гена у долгожителей: STK17A, который участвует в восстановлении поврежденной ДНК, и ген HLA-DPA1, который создает антигены, необходимые для маркировки определенных инфекций внутри организма. И один уникальный для долгожителей ген - S100A4. Он входит в генное семейство S100, которое отвечает за возрастные заболевания и регуляцию обмена веществ. Всего описали 25 специфических генов, которые были гораздо более активны у долгожителей, чем у «простых смертных».

Теперь ученые решили пойти дальше и присмотреться к потомкам долгожителей, чтобы выяснить, что победит: хорошая генетика или условия окружающей среды.

МЕЖДУ ТЕМ

Парадокс ожирения и долгожители

Ученые из Сеченовского Университета по сообщениям в СМИ делают свой «подход к снаряду». На кафедре госпитальной терапии №2 решили присмотреться к уже описанному, но еще не слишком изученному «парадоксу ожирения» среди долгожителей. Оказывается, у тучных людей в преклонном возрасте резко улучшаются все прогнозы на будущее, а вот люди с нормальной или сниженной массой тела тут – не у дел.

Оптимальным индексом массы тела (ИМТ), ассоциированным с самой низкой смертностью у пожилых за 90 лет, считается избыточный вес или ожирение первой степени. Правда, тут еще, конечно, попробуй – доживи до 90 лет с избыточным весом и при этом сохрани и достаточную мышечную силу, и подвижность, и сердце с сосудами здоровые.

ЦЕЛЬ В ЖИЗНИ И ЖИЗНЬ ДО 120 ЛЕТ

По оценкам ООН к 2050 году во всем мире будет 3,7 миллиона долгожителей. Ожидается, что к 2050 году «самым старым местом на земле» станет Китай, который по численности населения обставить, конечно, сложно. Но за ним вплотную пойдет не столь многочисленная, зато славная своими долгожителями Япония, в которой больше всего долгожителей на душу населения — 4,8 на 10 000 человек.

Ну а в Японии есть своя особая зона долгожителей – это Окинава. Уроки окинавского долголетия включают в себя диету, состоящую в основном из овощей, а мясо – только по особым случаям, обязательно – семью, заботу о внуках и правнуках и социальное общение.

Кроме того жители Окинавы любят ходить пешком, практиковать искусство садоводства и искусство «икигай» — цель в жизни, которая дает желание просыпаться с восходом солнца. Так что, вполне возможно, что Япония будет первой страной в мире со средней продолжительностью жизни, приближающейся к 120 годам к 2050-му году.

- Долгожители, те, кто живут более 90 лет, очевидно, выиграли генетическую лотерею, плюс привычки, которые сформировали удачное взаимодействие генов и внешней среды. Но с каждым годом, я убеждаюсь, что нам нужно смотреть не на долгожителей, а на те методы, которые помогают снижать скорость старения людям с ожидаемой средней продолжительностью жизни, - считает врач функциональной и антивозрастной медицины, автор книги «Дорожная карта к долголетию» Юлия Юсипова. - Возьмем пример Дзироэмона Кимуры, японца, который прожил 116 лет. Я видела его лабораторные анализы. По ним мы могли бы сказать, что состояние его систем оставалось стабильным намного дольше среднестатистического человека, то есть его нормальное старение было сдвинуто лет на 30.

К тому же в Японии - одна из лучших в мире систем долговременного ухода за пожилыми людьми, которым требуется помощь. Им присваивают ту или иную группу, от которой зависит объем получаемых услуг, будь то помощь сиделок и медсестер на дому или в специальном учреждении.