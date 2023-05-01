Экс-премьер Британии Лиз Трасс украла тапочки и халаты: политику грозит огромный штраф

Лиз Трасс выставили счет на 15 тысяч долларов за пропажу тапок и халатов из резиденции главы МИД Британии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чудаковатая британская политикесса Лиз Трасс, которая в бытность министром иностранных дел прославилась тем, что называла Воронеж украинским городом, а став премьер-министром едва не угробила экономику страны в рекордно короткий срок, снова вляпалась в историю. Теперь ее подозревают в мелком воровстве и требуют оплатить счета за пребывание в правительственной резиденции, пока не разразился громкий скандал.

Журналисты Mail on Sunday выяснили, что после увольнения Трасс выставили чек на 12 тысяч фунтов стерлингов (1,2 млн рублей) за пользование государственной резиденцией Чевенинг. Вообще-то по рангу ей было разрешено бесплатно пользоваться шикарным особняком к графстве Кент, но только при соблюдении двух условий - никаких частных вечеринок и чтобы все осталось в целости и сохранности. Увы, но соблюсти оба правила Лиз Трасс не смогли или не захотела.

«Официальные лица связались с Трасс и дали понять, что она должна заплатить за предметы, пропавшие во время ее пребывания в должности, а также за еду и вино, которые она и ее помощники употребляли там...», - бесстрастно сообщают британские журналисты.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что, когда Трасс выселилась, в резиденции Чевенинг не досчитались некоторых тщательно описанных вещей. И нет, к счастью, речь не о столовом серебре. До столько хрестоматийного преступления госпожа премьер-министр не дошла. Зато она, похоже, прихватила с собой банные халаты и тапочки (стоимостью 14 тысяч рублей за комплект). Эту утрату государственного имущества педантичные ревизоры британского двора тоже выставили ей в счет.

Сама Лиз Трасс обвинения в свою адрес пока никак не прокомментировала, но ее представители заявили, что речь, скорее всего, идет о «случайной ошибке».