Ветераны Сарапульского электрогенераторного завода обратились с открытым письмом к Александру Бастрыкину

Коллектив предприятия просит главу Следкома проверить действия следственных органов в компании, а депутаты Госдумы готовят коллективный запрос в ФСБ. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Сарапульский электрогенераторный завод – знаковое предприятие для российской экономики. В авиации и оборонной промышленности известно как крупнейший производитель электротехнической продукции. Кроме того, завод производит электродвигатели для трамваев, лифтов и электрокаров.

С начала специальной военной операции на Украине завод работает в три смены. При этом уже девять месяцев правоохранительные органы ведут на предприятии обыски, выемку документов и другие следственные действия.

За минувшую неделю в Москве и Удмуртии пронесся вихрь событий, который вывел скандал с СЭГЗ на федеральный уровень. 24 апреля в Совете Федерации прошел круглый стол, где сенаторы и депутаты Госдумы приняли решение обратиться с коллективным запросом в ФСБ. Накануне правоохранительные органы Ижевска задержали бывшего гендиректора предприятия, депутата Госсовета Удмуртии Сергея Мусинова, Индустриальный районный суд Ижевска отправил его под домашний арест, обвинив в групповом мошенничестве в особо крупном размере. После чего ветераны завода обратились к руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой разобраться с тем, что происходит на заводе.

«НЕ ДАЙТЕ СЛУЧАЙНЫМ ЛЮДЯМ РАЗВАЛИТЬ ЗАВОД»

«Мы знаем Вас как честного принципиального человека, настоящего русского офицера и просим Вас – разберитесь с тем, что происходит с нашим заводом, - отмечается в письме заводчан к Александру Бастрыкину. - Разве можно в эти дни, когда нашей Родине снова выпали суровые испытания, дестабилизировать ситуацию на предприятии, стратегически важном для нашей с вами Родины?! Пожалуйста, не дайте каким-то временщикам, случайным людям, оказавшимся у руля авиационной промышленности, развалить наш Сарапульский электрогенераторный завод, не дайте им уничтожить плоды труда десятков тысяч человек, поставьте их на место!»

В письме отмечается, что предприятие пережило страшные девяностые годы, встали на ноги и окрепли в нулевых, но сегодня «к нам пришел враг, пострашнее нацистов, этот враг – рейдеры».

«Девять месяцев назад, как в дешевом боевике, на завод вломились полицейские в сопровождении вооруженных омоновцев в масках. Интересно, от кого они собирались здесь защищаться? От безоружных женщин из бухгалтерии и юридического отдела. Ведь именно туда направились правоохранители, чтобы демонстративно забрать документы, которые до этого им предоставили в добровольном порядке», - продолжаем цитировать письмо в Следственный комитет.

Каким будет СЭГЗ при новых собственниках? Скорее всего другим. Новые собственники часто распродают санатории, базы отдыха, комбинаты питания, ведь для них это в первую очередь обуза, «непрофильный актив», который приносит лишь убыток. СЭГЗ годами вкладывал деньги в развитие цехов и отделов, выделял большие средства на социальную поддержку работников и ветеранов, развивал заводской санаторий-профилакторий, базу отдыха «Чайка», Южный поселок (самый большой микрорайон Сарапула). Благоустроенные улицы, ухоженные детские сады, оборудованные школы, библиотеки, дома народного творчества – это все результат поддержки Сарапульского электрогенераторного завода. За последние 15 лет на заводе на было проблем с заработной платой, постоянно росло благосостояние работников, Сарапул становился краше.

«Уважаемый Александр Иванович, 27 апреля 2022 года мы узнали о том, что бывший директор Сарапульского электрогенераторного завода, почетный гражданин Удмуртии и нашего Сарапула Сергей Васильевич Мусинов арестован, ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Эта новость для нас, как гром среди ясного неба. Человек проработал на заводе 44 года, из них 15 лет руководил им. Он внес огромный вклад и в развитие предприятия, и в развитие Сарапула. Для нашего моногорода он стал настоящим меценатом и патриотом, который спас десятки памятников архитектуры и сделал жизнь в нем комфортной. Если он мошенник, то почему полиция говорит об этом только сейчас, через 9 месяцев после начала атаки на завод? Покажите нам доказательства! Думаю, что мы, дети войны, труженики тыла, ветераны труда, заслуженные работники авиационной отрасли России имеем на это право», - отмечается в послании к Александру Бастрыкину.

НАРУШЕНИЙ НЕТ, НО ЕСТЬ ФАНТАЗИИ?

Неделей раньше в Совете Федерации на Новом Арбате в Москве прошел круглый стол, где обсуждалась сложившаяся на Сарапульском электрогенераторном заводе ситуация (журналист «КП» на нем присутствовал).

Завод успешно развивается. С 2012 года выпуск продукции вырос на порядок (в 10 раз!) и на сегодня составляет около 10 млрд рублей в год. Капитализация предприятия за этот же срок выросла в семь раз. На развитие завода ежегодно направляется более 50% прибыли: сегодня это составляет около 200 млн рублей, но в некоторые годы на инвестпроекты тратили до 800 млн рублей.

Летом 2022 года в отношении «неустановленного круга лиц» из числа руководства предприятия полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Было все: обыски на заводе, у руководства предприятия и их родственников, массовые выемки документов, вызовы на допрос большого количества свидетелей... В декабре, узнав из сообщений СМИ о том, что полиция обвиняет бывшее руководство завода в выводе денег с предприятия через Центр закупки и логистики, один из крупнейших акционеров СЭГЗ – компания «Эбису» - обратилось в избранную собранием акционеров завода ревизионную комиссию с просьбой о проведении внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности для проверки обоснованности доводов правоохранителей.

«Ревизионная комиссия проводила проверку работы предприятия с 2012 до 2019 год, - уточнила руководитель корпоративно-юридического управления СЭГЗ Вероника Кожокарь. – Комиссия пришла к выводу, что каких-либо нарушений в работе предприятия нет, злоупотребление полномочий со стороны руководства также не допущено, предприятию не нанесен какой-либо экономический ущерб. Наоборот - эффективно работает и зарабатывает прибыль».

И вообще повод для проведения обысков и возбуждения уголовного дела вызывает вопросы. Оперативные мероприятия были проведены по справке от оперуполномоченного удмуртской полиции, который якобы в результате оперативно розыскных мероприятий установил причастность директора «Эбису» к выводу денег с Сарапульского электрогенераторного завода. Доводы следователя основываются на показаниях двух свидетелей и его самого. При этом оба свидетеля никак не подтвердили причастность руководителя «Эбису» к якобы совершенному преступлению на СЭГЗ, а сам оперуполномоченный в своих показаниях даже не упоминает ее.

«У меня ощущение, что предположение оперативного сотрудника – это его фантазия, которая послужила поводом для проведения следственных действий. С нашей стороны эти действия сейчас обжалуются. Но сам факт вызывает недоумение как просто на сегодня к какому-то уголовному делу можно привязать любого человека, обвинив к причастности к хищениям, - сообщил адвокат группы компаний-акционеров СЭГЗ Михаил Жихарев. – Я делаю вывод, что данное уголовное дело является поводом для того, чтобы оказать силовое давление на акционеров».

«Наблюдатели предполагали, что дело инициировано холдингом «Технодинамика», который имеет долю в капитале сарапульского завода и, по всей видимости, намерен поправить своё положение за счёт поглощения успешного предприятия. Теперь участие сотрудников холдинга в этом деле официально подтверждено, - сообщила «Версия». - Более того, судя по всему, именно по ходатайству представителей «Технодинамики» А.Г. Волкова и С.Н. Бучневой силовики задержали бывшего гендиректора СЭГЗ Сергея Мусинова. Документ составлен так, будто сотрудники холдинга напрямую руководят действиями правоохранительных органов в Удмуртии. Это вдвойне странно еще и потому, что в декабре 2018 года государство на закрытом аукционе продало 75% «Технодинамики» частному владельцу – группе компаний «Динамика». На каком основании представители коммерческой организации пишут такие указания удмуртским силовикам?»

Курьез и в том, что на запрос депутатов Госдумы руководитель «Технодинамики» ответил, что у компании «Технодинамика» к СЭГЗ претензий нет. Получается, он чего-то не знает или это личная инициатива его подчиненных?

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЛЯ СИЛОВИКОВ И СУДЕЙ

«Ощущение, что мы возвращаемся в 90-е годы. Или это никуда не уходило, продолжалось, просто не имело такого массового характера. Понятно, сейчас все государственные структуры сосредоточены на выполнении определенных задач и некоторые думают, что государева глаза нету. Пытаются навести свои порядки или прихватить то, что плохо лежит, - поделилась своей оценкой ситуации член Совета Федерации Елена Афанасьева. – Нужно защищаться, используя все возможности. Предприятия, которые имеют стратегический характер, особенно сейчас нуждаются в поддержке государства. Если нет серьезных преступлений, которые нужно пресекать сейчас, немедленно, арестовывая людей, то такое предприятие должно спокойно продолжать работать».

«Хотим мы или нет, но страна находится в состоянии идеального шторма: пандемия, вслед за этим специальная военная операция – все это ставит бизнес в достаточно сложно положение. Бизнесу нужно помочь. Потому что как не крути, эпоха «купи-продай» ушла в прошлое. Наша страна теперь должна обратить внимание на внутреннее производство. Поэтому, когда я слышу, что где-то пытаются возбудить уголовные дела, приостанавливают его, когда факт получает общественный резонанс, потом вновь, думая, что шум прошел и можно дальше втихаря делать свое дело… У меня всегда возникает один вопрос: кому это выгодно? Уж точно не государству», - рассуждает известный адвокат, член Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе.

Сенатор Елена Афанасьева и депутат Госдумы Михаил Делягин решили направить коллективное письмо в ФСБ, чтобы привлечь внимание к конфликту на СЭГЗ.

Но это точечное решение. А в экономике таких историй немало…

«Проблема рейдерства обсуждается уже больше четверти века, а рейдеры продолжают рвать Россию на части, - напомнил Михаил Делягин. – Проблема решается очень просто. Необходимо введение реальной ответственности для сотрудников правоохранительных органов и, желательно, судов за заведомо незаконные действия. Потому что если ответственность возникнет, то правоохранительные органы начнут исполнять свои непосредственные обязанности, а не производить впечатление «безумного джокера»».

«Коллеги из бизнеса могли бы подумать о создании некоего центра, ассоциации или координационного совета, который бы занимался такими вопросами. Чтобы не дожидаться очень печальных последствий, а уже на первых этапах искать варианты опрозрачивания той или иной ситуации. Чтобы депутаты, сенаторы и широкие слои общественности были в курсе тех процессов, которые у нас сегодня идут, - добавил депутат Госдумы, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. – Кроме того, необходимо обсудить возможность моратория до конца специальной военной операции на сделки по купле-продаже акций стратегически значимых предприятий. Стали бы невозможными ни де-юре, ни де-факто какие-то поползновения, какие-то попытки рейдерских захватов. Если мы говорим о государственных предприятиях, решение должно быть за государством. Но если мы говорим о частных предприятиях, то давайте фиксировать ситуацию и не допускать развала предприятия из-за смены собственников».