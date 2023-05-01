Жуткие вспышки в небе над США: ученые гадают о причинах загадочного явления

Ученые только догадываются о причинах Фото: Shutterstock

В США, штат Флорида, десятки людей стали свидетелем невероятного природного явления. И чрезвычайно редкого: за всю историю человечества оно наблюдалось от силы сто раз. Выглядит страшненько: разгар бела дня, мощные тучи, и вдруг из-за них словно кто-то водит прожектором по дневному небу. Туда-сюда, туда-сюда.

Феномен называется «коронная вспышка». Впервые его заметили в 1885 году, потом в 1971 году, но с тех пор стали фиксировать немного чаще, особенно с появлением смартфонов: выхватил камеру, и заснял. И тут – ситуация, обратная «снежному человеку». Как только люди стали с собой носить средства фиксации, «снежный человек» куда-то пропал (а как хорошо выглядел на мутных пленочных фотографиях). А вот реальное природное явление, напротив, раскрывается во всей красе.

Что же это такое? Пока гипотеза звучит так (и не очень убедительно). В атмосфере есть кристаллы льда. Даже летом – они есть, там холодно. Что, если какие-то силы выстроят кристаллы в правильную линию? Мы увидим как бы луч Солнца, отраженный этими кристаллами. Что, если эта сила будет меняться? Мы заметим, что и луч двигается по небу. Такими силами считают атмосферное электричество. То есть – «статику», ту самую, что бьет по руке, когда пройдешься по ковру, или создает молнии.

Но есть куча закавык. Как так, в небе – образовать устойчивое электрическое поле? На что оно опирается, почему не разваливается? Еще страннее: как придать этому полю ровные, аккуратные колебания? Выходит, должна быть какая-то другая сила, колеблющаяся? По-хорошему, точку могли бы поставить расчеты. Математика не раз опровергала красивые, но нереальные гипотезы, и наоборот. Но расчетов никто не делал, они непросты.

Напомним, что Земля заряжена отрицательно, небо над головой – положительно. Напряжение растет с темпом сто вольт на метр (ваша голова – плюс почти 200 вольт относительно ног!), но токи ничтожные, поэтому мы просто плаваем в этом океане энергии, не чувствуя его. Однако, облака каким-то образом порождают напряжения и токи, сравнимые с работой хорошей электростанции. Но мы даже толком не знаем, почему бьет молния: считается, что разряд провоцирует космическая радиация. Вообразить же пульсирующие поля в воздухе и вовсе как-то странно.

Теоретически «коронная вспышка» может быть вызвана деятельностью человека. Ведь колебать электрические поля вполне могут сильные радиоволны, особенно очень низкой частоты. Такие радиоволны не ловят обычные приемники, но их излучают исследовательские и военные станции. И они невероятно сильные. Вот только в 1885 году мощных станций вроде как не было… Другой вариант – солнечная активность, и колебания плазмы под воздействием солнечного ветра. Плазма может порождать воздушные волны, они и колышат кристаллы. В целом феномен вполне ложится в цепь странных явлений, которые наблюдаются этой весной: чего стоит полярное сияние, разгоревшееся на юге (!) в конце апреля.