90-летний отец Филиппа Киркорова вышел в свет с новой избранницей после объявления о разводе

Поздравить короля эстрады приехали не только тысячи поклонников, но и конечно же, коллеги и близкие. 90-летний отец Филиппа Бедрос Киркоров, который недавно подал на развод со своей женой Людмилой, зашел в зал под руку с 43-летней домработницей Олесей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Традиционные пять концертов Филиппа Киркорова в Кремлёвском дворце были богаты не только на аншлаги, но и на сенсации. Филипп Киркоров завершил свой Кремлёвский песенный марафон в день своего рождения. Поздравить короля эстрады приехали не только тысячи поклонников, но и конечно же, коллеги и близкие. 90-летний отец Филиппа Бедрос Киркоров, который недавно подал на развод со своей женой Людмилой, зашел в зал под руку с 43-летней домработницей Олесей.

Эту даму Филипп неожиданно отрекомендовал фанатам, как новую любовь своего отца.

-В зале мой папа, человек который дал мне жизнь, дал мне фамилию и который сегодня в свои почти 91 со своей молодой избранницей сидит и аплодирует мне. Вот с кого надо брать пример, — восхитился отцом именинник.

Уже на банкете после концерта Филипп ещё раз поблагодарил отца за поддержку.

Традиционные пять концертов Филиппа Киркорова в Кремлёвском дворце были богаты не только на аншлаги, но и на сенсации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Спасибо, папа за жизнь,- обнял отца Филипп Киркоров.

-Я очень горжусь своим сыном. Он всю жизнь работает как лошадь. Поэтому он лучший, — взял слово Бедрос. - Дорогие мои, делайте много добра и оно вернётся вам обратно. Не верьте тем, кто вас запутывает. Правду говорят те, кто в ваши глаза смотрит. А когда начинают тебе рассказывать, мол, Наташа, знаешь, твоя подруга мне сказала про тебя то-то… Вот от этого человека бегите! Делайте только добро. И добро вернётся к вам как морская волна огромная.

- Как цунами! - добавил Филипп.

Напомним: меньше месяца назад Бедрос Киркоров подал на развод со своей 68-летней женой Людмилой, с которой прожил в браке более 26 лет.

- Ну, и прекрасно, слава тебе, Господи! Нравится мне, не нравится… Если рядом есть человек, который о нем заботится, то слава Богу. Мы уважаем личную жизнь друг друга, — рассказал программе НТВ «Ты не поверишь!» Филипп Киркоров. - Молодец, что практически в 91 год живет полноценной жизнью, ни в чем себе не отказывает. Периодически у него сердечко отказывает, правда. Если доживу до такого возраста, буду самым счастливым человеком, конечно.

Филипп назвал 43-летнюю даму «новой избранницей» Бедроса Фото: Мария РЕМИЗОВА

У нас в семье принято не лезть в личную жизнь — ни он не вмешивается, ни я, слава тебе, Господи. Пусть разводится, если хочет, а зачем венчаться тогда надо было?! Это же какая-то ответственность должна быть, — вздыхает Киркоров-младший. - Он с моей мамой, которую всю жизнь обожал и любил, не венчался. А с другой супругой венчался… Это его жизнь, его право. А там на небесах разберется — с кем венчался, с кем — нет.

Сам Бедрос объяснял, мол, разводится, поскольку жена отказалась переезжать в Москву.

- Предлагал Люде переехать в Москву, но она патриотка своего города. В Москве жить не хочет. Дело в том, что она - профессор, имеет свою кафедру в Великом Новгороде, где преподает. Для меня только плохо, что она там, а я здесь, в Москве. Она не хочет отказываться от своей работы, которая доставляет ей колоссальное удовольствие, в которую она влюблена. А я сам все из-за внуков все бросил, даже сцену, только ими занимаюсь. Это самое главное,-ещё этим летом говорил в интервью «КП» Бедрос.

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