Зеленский признался, что теряет рассудок: глава Украины дал странное интервью

Зеленский признался, что теряет рассудок Фото: REUTERS

Президент (пока еще) Украины Володымыр Зеленский в последние дни стал плох. И с речью проблемы, и со смыслом высказываний. Позвал к себе журналиста Дмитрия Комарова, который прославился тем, что ездил в гости к разным туземным племенам и говорил с их вождями, и разоткровенничался так, что лучше бы просто молчал в его компании.

Про пистолет рассказал, который носит с собой на случай, чтобы в русский плен не попасть. Но сказал, что будет не стреляться, а отстреливаться в этом случае. И последний патрон для себя не оставит. На фоне оптимистичных утверждений этого же персонажа про неизбежность успеха украинского контрнаступа и "освобождение" Крыма мысли про неизбежность русского плена выглядят, честно говоря, куда как убедительнее. Но где держит пистолет, так и не сказал. Наверное, в кобуре, которая сползла…

Показал, что именно он является "бункерным нелохом", поскольку живет в защищенном и засекреченном бункере, а не кто-либо иной из лидеров других государств. Кроватку продемонстрировал скромную одноместную, из чего явствовало, что слухи про то, что супружница Олена вместе с детьми находится совсем и не на Украине, вовсе и не слухи, а самый что ни наесть реальный факт. Кроватка, правда, и сложенные на ней постельные принадлежности выглядели так, словно бы муха на них не то, что не садилась, а и мимо не пролетала. Как скромный номер в хорошей гостинице перед заездом гостя. Так что, похоже, "поездил по ушам" Зеленский интервьюеру. Еще показали ненадеванные белоснежные кроссовки, курточку на спинке стула. В общем, по аскетичности обстановки просто картинка "Ленин в шалаше", только без шалаша.

Зачем-то ушел в невнятные и неуместные аналогии в объяснении ситуации Комарову.

- Конфликт - как тот пирог с Российской Федерацией. Мы не можем ее съесть - рот порвешь, большое государство и большое по объему. Эту беду проглотить сложно, надо разделить конфликт на кусочки, и это победы, одна за другой, иногда параллельные, но в большинстве своем они следуют одна за другой, последовательно, - попытался Зеленский объяснить так происходящее Комарову, явно имея в виду в качестве собеседника украинцев, чтобы им было понятно. Вот только ошибся, и не рот он уже вместе с Украиной порвал, а совсем другой орган, противоположный и по месту расположения, и по функциям. Впрочем, все поняли.

А еще Зеленский отметился в эти дни тем, что попытался вдохнуть свежую струю патриотизма в потасканный организм Украины.

- Сейчас бы точно в армию пошел бы сам, если бы не был президентом Украины, - заявил Володымыр, наивно полагая, будто память украинцев настолько короткая и дырявая, что они уже забыли, как он петлял от повесток из военкомата в 2014-2015 годах. Четырежды заслуженный уклонист Украины. Не у каждого за спиной такие "почетные" титулы. Главное, все время что-то мешает. То, гастроли, "панимаешь", то президентство. Мол, и рад бы отдать долг Батькивщине (и это я сейчас совсем не про партию Юлии Тимошенко), да гораздо более высокий долг не пускает.

В общем, какая бы жидкость ни стекала по Зеленскому, начиная с макушки и заливая очи, все это – Божья роса.

Но самое интересное прозвучало в конце его интервью Комарову.

- У меня не было отпуска. Иногда мне нужны какие-то часы, чтобы не потерять рассудок, переключиться ненадолго, просто отдохнуть, - пожаловался Зеленский.

А это уже не просто сигнал, а сигналище. О том, что он не просто находится на грани психического здоровья, и даже если не теряет рассудок окончательно, то, во всяком случае, восприятие им действительности вряд ли можно признать адекватным.

Президент Украины сам признался в собственной неадекватности, в том, что его психика с трудом справляется с нагрузкой, а на самом деле это может лишь казаться ему, что психика справляется, а в действительности она пробуксовывает и крутит колеса вхолостую, как легкий французский колесный танк в донецкой грязи.

Получается, что Украиной сейчас вертит в своих руках настоящий сумасшедший. Впрочем, и сама Украина давно сошла с ума, так что они гармонично подошли друг к другу. Остается лишь понять, нормален ли остальной мир из западных союзников Незалежной, если они всерьез строят свой союз с сумасшедшим и рассчитывают на его разумные действия и шаги? Или многие из лидеров того мира уже тоже сошли с ума? Не дебилы же они, в конце-то концов?

Но что касается Зеленского и Украины, его признание многое объясняет.