Подрыв железной дороги под Брянском и линии электропередачи в Ленинградской области 1 мая 2023 года: что известно о диверсиях

Ночью 1 мая в Сусанинском поселении Ленобласти в 66 км от Санкт-Петербурга произошел взрыв опоры линии электропередачи. Фото: Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии/ТАСС

ПОДРЫВ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 1 МАЯ

В понедельник, 1 мая, в Брянской области из-за срабатывания взрывчатки на железнодорожных путях с рельсов сошли несколько вагонов грузового состава. В результате случившегося пострадавших нет, а само возгорание удалось ликвидировать. На данный момент идут восстановительные работы, из-за чего движения на данном участке пока невозможно.

- Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Унечском районе на 136-м км ж/д путей Брянск - Унеча сработало неустановленное взрывное устройство. В результате с рельсов сошли локомотив и семь вагонов, уточнили в РЖД.

- Экстренные службы заявили, что в грузовых цистернах перевозился газойль, на месте ЧП далее произошел пожар. От огня удалось спасти 70 вагонов.

- На место взрыва сразу прибыли пожарные расчеты, а также были направлены пожарные и восстановительные поезда. Спасателями было установлено, что в результате ЧП никто не пострадал.

На данный момент идут восстановительные работы, из-за чего движения на данном участке пока невозможно. Фото: СОЦСЕТИ

- На месте взрыва работают городские пожарные расчеты, также направлены пожарный и восстановительные поезда.

- При этом из-за случившегося было приостановлено движение на участке Унеча-Рассуха. Поезда, следующие по маршруту №202 Новозыбков - Москва и №86 Климов - Москва могут задерживаться.

- На данный момент, пожар на месте схода вагонов ликвидирован, на территорию отправлена экологическая лаборатория МЖД и бригада "Экоспас" с целью мониторинга безопасности, экологической обстановки и ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

- Железнодорожное сообщение между Брянском и Унечей, приостановленное после схода двух локомотивов и семи вагонов из-за взрыва, полностью восстановят к утру.

В результате случившегося, электроснабжение в населенных пунктах и объектах гражданской инфраструктуры не пострадало. Фото: Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии/ТАСС

ПОДРЫВ ОПОРЫ ЛЭП В ЛЕНОБЛАСТИ НОЧЬЮ 1 МАЯ

Ночью 1 мая в Сусанинском поселении Ленобласти в 66 км от Санкт-Петербурга произошел взрыв опоры линии электропередачи. Взрывное устройство было обнаружено и обезврежено взрывное устройство. В результате случившегося, электроснабжение в населенных пунктах и объектах гражданской инфраструктуры не пострадало.

- На работу линии электропередач ЧП не повлияло, работа была продолжена в штатном режиме двумя блоками на мощности 2 200 МВт. В ремонте находились два блока с 20 и 25 апреля, сообщили в пресс-службе ЛАЭС.

- На восстановление опоры ЛЭП были направлены работники магистральных электрических сетей Северо-Запада (МЭС Северо-Запада).

- На месте работают специальные службы, прибыли бригады энергетиков, которые допущены к проведению аварийно-восстановительных работ.

- По факту подрыва опоры ЛЭП возбуждено уголовное дело по статье 281 (диверсия) и 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) УК РФ. Об этом сообщил губернатор Ленобласти в своем Александр Дрозденко.

- По словам губернатора, сейчас на месте ЧП сотрудники ФСБ и эксперты проводят детальный осмотр места случившегося.