Умерла внучка сталинского наркома Вячеслава Молотова

Лариса Молотова-Королева была известным переводчиком Фото: Личный архив

В воскресенье, 30 апреля, на 73-м году жизни скончалась Лариса Алексеевна Молотова-Королева.

Об этом «КП» сообщил ее брат, известный политик, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам, председатель правления Фонда Русский мир Вячеслав Никонов.

- Поскольку вы любите «копать до корня», могу сказать, что у нас с моей старшей сестрой Ларисой отцы были разные, — пояснил Никонов. - Она - внучка и Молотова, и авиаконструктора Сергея Владимировича Илюшина. Моя мама сперва была замужем за его сыном, которого звали Владимиром Сергеевичем. Он - известный летчик-испытатель, генерал-майор, был заместителем руководителя КБ Сухого.

О самой Ларисе Молотовой-Королевой известно следующее.

Закончила филологический факультет МГУ. У нее «были родными» - английский язык и итальянский. Переводила достаточно большое количество книг - с русского на английский и итальянский, с итальянского и английского - на русский.

- Вершиной своей карьеры - как литературного переводчика - Лариса считала переводы на английский язык стихов Владимира Маяковского, - рассказал Вячеслав Алексеевич. - Это была довольно масштабная работа - в Англии вышло довольно много книг с переводами внучки Молотова.

Слава Никонов с сёстрами Ларисой (на фото слева) и Любой. Москва. 1963 г. Фото: Личный архив

Человеком была непубличным, отказывалась от любых интервью.

- Последние годы Лариса, в основном, посвящала своему мужу, - заметил Вячеслав Никонов.- Сергей Владимирович Королев заведовал хирургией в клинике Евгения Чазова. Работал с известным хирургом Ренатом Акчуриным. Был одним из тех хирургов, кто оперировал Бориса Ельцина в ноябре 1996-го. (Первому Президенту России тогда провели аортокоронарное шунтирование.) К сожалению, два года назад Сергей ушёл из жизни, заболев ковидом.

Лариса Алексеевна Молотова-Королева будет похоронена на Троекуровском кладбище, рядом с мужем.

Приносим соболезнования ее родным, близким и друзьям.