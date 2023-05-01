Россия нанесла сокрушительный удар по ВСУ: украинские бригады лишились боеприпасов и топлива для наступления

В ночь на 1 мая стали поступать сообщения о серьезном ракетном ударе по Павлограду. Фото: REUTERS

В ночь на 1 мая стали поступать сообщения о серьезном ракетном ударе по Павлограду. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что 46-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, которую бросили на Запорожское направление доукомплектовывалась в Павлограде. Рогов заявил ТАСС, что там были основные запасы горюче-смазочных материалов, боеприпасов, и сейчас, скорее всего, у них возникнут логистические проблемы с доставкой необходимого для боевых действий. Он также отметил, что три бригады ВСУ не смогут перейти к активным действиям из-за потери складов с боеприпасами и топливом после российского удара. Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале написал «Локальный апокалипсис на железнодорожном узле Павлограда. Отмечались вторичные детонации. Возможно накрыли состав с техникой и боеприпасами». В ежедневной сводке МО РФ название «Павлоград» не звучало, но говорилось о поражении высокоточными ударами объектов украинского ВПК.

За комментарием «КП» обратилась к военному эксперту, директору музея ПВО Юрию Кнутову.

- В сообщении российского оборонного ведомства от 1 мая не назван Павлоград, хотя и украинские источники признают болезненный удар по объектам в этом городе.

- В сводке Минобороны говорится, что Вооруженными Силами РФ «нанесён групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины». И цели удара достигнуты. И все назначенные объекты поражены. Там уточняется, что «нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск». А такие предприятия в Павлограде есть. И как минимум одно из них было поражено. Когда прилетает в завод, производящий боеприпасы, в данном случае, в ракетостроительный — это, конечно, приводят к сильнейшей детонации и большому пожару. Что видно на кадрах в интернете из Павлограда. От попадания в завод бронетехники или эшелон с нею такого эффекта нет.

- Тем не менее сообщалось и о том, что хорошо попало в эшелон с техникой и боеприпасами на одной из ж\д станций Павлограда.

- В любом случае это очень ощутима потеря для ВСУ, для киевского режима. Удары подобного рода с нашей стороны будут активизироваться. Чтобы снизить возможности украинской армии для начала контрнаступления. Мы видим серию ударов по складам и по штабам. Были удары по штабам в Константиновке, под Артемовском, под Херсоном. Был уничтожен военный эшелон ВСУ с 200 тоннам боеприпасов под Краматорском в эти выходные. Теперь удар по предприятию, где делают боеприпасы (или по месту, где их хранят) в Павлограде. Высокоточное оружие достигает своих целей. Так снижается наступательный потенциал киевского режима.

- Главком ВСУ говорит чуть ли не о 18 российских ракетах в Павлограде, глава Днепропетровской администрации — о семи ракетах, и оба о том, что «почти все сбиты»…

- Работали ракетами двух типов. Воздушного и морского базирования. Х-101 и Х-555 с воздуха и «калибрами» с моря. Атака с двух направлений, чтобы противника запутать — чтобы он ждал удара с суши и готовил свои ПВО к ее отражению. Налет с одного направления ждали, а удар и с другого направления одновременно пошел. Когда называют цифру «18 ракет» - это сомнительно. Для поражения подобного рода целей достаточно менее десяти. Думаю, 7 ракет — это ближе к истине. То, что «почти все сбили» - ну тогда не было бы мощных взрывов на земле.

- Павлоград — очень важный логистический центр для поставок по железной дороге с запада в зону СВО?

- На Украине много логистических центров. Но именно через Павлоград идут эшелоны с боевой техникой, боеприпасами и личным составом на Запорожское направление, на Южно-Донецкое.