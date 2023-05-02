Мир ждет самый мощный в истории экономический кризис: что будет с рублем и к чему готовиться россиянам

Ведущий шоу «Деньги не спят» Василий Олейник Фото: Кадр видео

Почему дефолт США и еврозоны неизбежен? Будет ли мировой кризис, которого все давно боятся? И как это ударит по нам? Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» мы поговорили с Василием Олейником - известным биржевым спекулянтом, автором и ведущим Youtube-шоу «Деньги не спят».

«ПРИ ДЕФОЛТЕ АМЕРИКИ ИСЧЕЗНУТ 90% БАНКОВ В МИРЕ»

- Василий, если одним словом, какая сейчас ситуация в мировой экономике?

- Тревожная. Все только накаляется. Мы входим в такую острую геополитическую фазу, которой давно не было. Думаю, основные страсти будут во втором полугодии.

- А что стоит впереди паровоза здесь: политика или экономика?

- Они тесно связаны. Было бы все хорошо в экономике, политики не занимались бы той ерундой, которая происходит. Когда все богатеют, нет смысла что-то еще придумывать, дестабилизировать.

- Так в последние годы вроде все и богатели...

- Ну не совсем. Перед ковидом (конец 2019-го) мировая экономика вошла в жесткий спад. Продукции стало производиться столько, что ее в таком количестве уже не нужно. На нее нет покупателя. Рынки и склады затоварились. При этом покупатели сами по уши в кредитах. А они – это и есть рост любой экономики. Если общество начинает меньше потреблять, значит, заводы начинают меньше производить. И пошло-поехало - сокращение рабочих мест, безработица, падение ВВП и т. д. Поэтому экономический рост в 2019 году и захлебнулся. Но начался ковид. Он заставил влить в мировую систему аж $15 трлн со стороны всех мировых центральных банков. Так и придали импульс глобальной экономике.

- И как это повлияло?

- Опять появился спрос, причем хороший. А потом люди всё быстро проели и полезли в новые долги, которые снова бьют рекорды. В США сейчас самые большие долги по кредиткам, по студенческим займам и т. д. Меня часто спрашивают: а чего вы всё про Америку? К сожалению, от состояния американской экономики зависит абсолютно всё. Это мировая экономика. И если ей станет плохо по каким-то причинам, будет плохо всему миру. И я жду самый мощный кризис, которого в мире еще не было. То есть 2008 год цветочками нам покажется.

- Почему?

- Это будет кризис долга. Того самого, который накопили все страны. Мировая экономика эти долги больше переваривать не может - ни американская, ни европейская. При этом Америка не может просто дать слабину, объявить дефолт и кинуть весь мир на десятки триллионов долларов. Иначе на планете исчезнет 90% всех банков и всяких финансовых институтов.

- Потому что они держат американские ценные бумаги?

- Конечно. Когда ты должен кому-то сто рублей, это твои проблемы. Когда ты должен кому-то миллиард, это уже проблемы того, кто тебе их дал. И он уже должен беспокоиться, а не ты. То же самое Америка. Ей наплевать вообще. Но так явно кидать она, скорее всего, не будет, потому что может отсрочить дефолт.

- Каким образом?

- С помощью Европы. Это разменная монета. Ее и так уже ослабили. И дефолт еврозоны в любом случае неизбежен. Банкротство Италии можно сделать за 5 минут. Она, по сути, и так уже банкрот. Госдолг в $3,5 трлн - это почти 170% к ВВП (размеру экономики, - Ред.). Если это происходит, то тут же цепная реакция по всей еврозоне. Сразу же Испания банкротится (там тоже долг под $3 трлн). И все - нет еврозоны. Она распадается, и опять остается единственная резервная валюта в мире - доллар.

«ГЕРМАНИЯ СПАСАЕТ ИТАЛЬЯНСКИХ БЕЗДЕЛЬНИКОВ»

- А почему этого до сих пор не произошло? Мне кажется, про дефолт Италии лет 10 уже говорят, но он никак не случается. Условная Аргентина за это время уже через парочку дефолтов прошла...

- Потому что у них есть единый регулятор - Европейский центральный банк. Люди, которые там сидят, пытаются сделать все, чтобы раскола еврозоны не произошло. Если по-простому, налогоплательщики Германии продолжают спасать итальянских бездельников. Но и в Германии госдолг резко пошел вверх. Сейчас во Франции митинги и забастовки, месяц Париж жгут уже. А чем они недовольны? Ах, пенсионный возраст на два года Макрон поднимает. Почему поднимает? А потому что денег больше нет, чтобы выплачивать пенсии. Они же привыкли жить хорошо. Но жили не по средствам. Вся парадигма развитого мира (европейского, японского, американского) – это жить в долг. когда у тебя есть печатный станок, есть резервная валюта, конечно, ты можешь так делать, но это не может длиться вечно.

- Но они же по идее могут просто напечатать больше долларов или евро. И раздать всем долги...

- В 2020 году дефицит бюджета в США был $3,5 трлн. И эти деньги надо было где-то взять. Понятно, тогда их напечатали. Но тогда можно было печатать, была низкая инфляция. А сейчас печатать они не могут, потому что инфляция высокая (чем больше денег ты вливаешь в экономику, тем сильнее растут цены, - Ред.). Поэтому эти деньги надо где-то занимать. А занять становится проблематичнее. Ведь что такое долг? Минфин США, когда надо покрыть дефицит бюджета, выходит на рынок, продает облигации, занимает деньги у кого-то. До 2022 года все было неплохо. Госдолг США пользовался спросом, потому что это считалось самым надежным вложением. Но теперь мир меняется, и меняется очень сильно. Раньше американские гособлигации активно покупал Китай, а сейчас он каждый месяц по чуть-чуть от них избавляется.

«СОБРАЛАСЬ КОАЛИЦИЯ НЕНАВИСТНИКОВ ГЕГЕМОНИИ США»

- Почему?

- Прецедент с Россией многих научил. Не только Китай, но и другие страны избавляются: Саудовская Аравия, весь арабский мир... Японцы только в друзьях остались. При этом занимать Америке сейчас надо не меньше, а больше, чем раньше. Эпоха нулевых ставок в США закончилась, долг огромный, одни проценты в год капают уже под триллион долларов, поэтому занимать нужно постоянно. И выбор будет один. Когда занять будет совсем сложно, они включат печатный станок. А это уже прямой разгон инфляции. И по мере отказа от доллара во внешнеторговом обороте, если все больше стран будет переходить на взаиморасчеты в других валютах по нефти, металлам, Америка вообще ничего не сможет занимать. Условно, если весь БРИКС через год перейдет на товарооборот, минуя доллар — это полпланеты вообще-то. Тогда США придется все эти триллионы долларов дефицита бюджета печатать. И дальше процесс, как по нотам. Чем больше печатаете, тем выше инфляция. Чем больше инфляция, тем сильнее надо повышать ставку. А повышение ставки убивает экономику дальше. Ну и всё, замкнутый круг. Америка и то, как она диктует правила всему миру, не нравились многим, но должно было настать такое время, чтобы собралась коалиция ненавистников этой гегемонии. И вот сейчас мы видим этот процесс.

- А как США дошли до такой жизни? Они же, наверное, понимали, что в какой-то момент долги возвращать придется...

- После нас хоть потоп. Вся финансовая система так устроена, что движется от кризиса к кризису. Как пузырь 2000 года надулся на финансовых рынках, как в 2008-м его надули. Все всё знали и понимали, и на этом зарабатывали. А когда кризис случается и пыль усаживается, что происходит? Бедные беднеют, а богатые богатеют. Пузыри на рынках надуваются рукотворно и сдуваются рукотворно. Сдувание и надувание – это и есть перераспределение капитала. И всю жизнь он перераспределяется в одну и ту же сторону – от бедных к богатым.

- Каким образом инфляция в той же Америке может повлиять на остальной мир?

- Через экспорт товаров. В рамках глобальной экономики американская влияет на европейскую, та влияет на китайскую, а китайская – на американскую. Ну и нас по касательной задевает. По сути, мы варимся в общем котле. Как это может не влиять на нас?! Даже в Китае цены производства той или иной продукции выросли из-за того, что выросла стоимость логистики и отпускные цены в США. И это повлияет на китайские компоненты, которые мы тоже покупаем. Всё в мире взаимосвязано. Поэтому власти многих стран уже вовсю уходят от доллара, переходят на взаиморасчеты в своих валютах. Но этот процесс не может быть быстрым.

- Но если выбирать между дефолтом США или высокой инфляцией там, что лучше?

- Дефолт США неизбежен. Включение печатного станка лишь отсрочит его. Думаю, если Штаты не смогут больше занимать в мире, они начнут печатать. Тогда всё, доллар превращается в фантик. Здесь бенефициарами (получателями выгоды, - Ред.) будут развивающиеся страны, особенно сырьевые. При падении доллара в два-три раза, цены на нефть подскочат до 150 — 200 баксов. Потому что пока еще все долларах торгуется. А потом пузырь лопнет, понятие стоимости денег исчезнет. И будет новый финансовый порядок. Какой именно, все страны будут решать заново.

ЧТО БУДЕТ С КУРСОМ РУБЛЯ?

- Пока мы готовимся к мировому кризису, рубль ослабляется. Он процентов на 15 с начала года упал...

- Это нормально. В начале прошлого года он был 72 рубля, в начале этого тоже - 72. Так что 80 рублей за доллар – вполне логичный ценник. Текущий курс устраивает и правительство, и бюджет, и импорт. Выше нельзя - убьем импорт, ниже - тем более нам не нужно.

- То есть, мы нашли некий баланс?

- Да, 75 — 80 рублей за доллар – это как раз равновесный курс. Но дальше мы можем и 95 рублей в теории увидеть, а потом спокойно вернуться в диапазон 60 — 70.

- Неужели может быть настолько большая амплитуда?

- Конечно. Представляете, сколько сейчас денег россияне вывели за рубеж! Сто миллиардов долларов в зарубежных банках – это деньги россиян. А представляете, сколько миллиардов лежит у нефтяных компаний в зарубежных банках? Гигантские суммы. Просто, пока есть риски, они все там. Если будут риски там, они все вернутся сюда. Если вдруг государству понадобятся деньги, или рубль может оказаться под давлением, то правительство скажет нефтяным компаниям: нам нужно побольше валюты и дополнительные доходы в бюджет нужны. Возвращайте сюда и конвертируйте. Тогда увидим движение в обратную сторону.

- А там, кстати, не так уж и хорошо. В США несколько банков накрылись. В Европе тоже дела плохи. Даже в Швейцарии...

- Именно. Сейчас проблему временно решили, но как?! Все опять залили деньгами. Но рано или поздно начнется настоящий финансовый кризис в Европе. Тогда будет интересно, сколько «репатриируется» капитала обратно в Россию частными лицами, компаниями, которые держат там деньги. Потому что это будет цунами. Ты будешь бояться в любом банке за пределами России хранить деньги, в любой валюте. Доверяешь евро? Евро может исчезнуть. Доллар тоже может. А где гарантии, что банк, в котором ты их хранишь, останется завтра? Или вы забыли 2011 год и дефолт Греции? Ладно, Греция - это всего 2% еврозоны. Там было всего 600 млрд евро и половину долга ей списали. Но весь мир чихал месяц.

- Кипр тогда у клиентов часть денег забрал, как я помню.

- Да, стрижка депозитов была на Кипре, банки спасали себя за счет вкладчиков. Хотите забрать свой депозит? У вас была тысяча долларов, осталось 700. Остальное в счет спасения банка. Не хотите? Тогда мы объявляемся банкротами, вообще ничего не получите. Это еще хорошо, если так будет. Но сейчас будет просто эффект домино. Потому что паника в эпоху цифровизации — это очень быстро. Америка это сейчас показала. Скорость вытряхивания денег из местных региональных банков была настолько быстрой, что все охренели. Примерно такая же, как у нас в конце февраля прошлого года.

- Но Центробанк у нас быстро тогда среагировал.

- У нас проще. ЦБ поднимает ключевую ставку до 20 - 25% хотя бы на три месяца, и люди возвращают деньги, система успокаивается. Американские или европейские регуляторы не могут ставки до 20% поднять. У них рынок долга тут же рухнет весь. И это сразу дефолт.

Пояснение редакции: именно так у нас случилось в конце февраля 2022 года. Когда 24 февраля 2022 года началась спецоперация, россияне кинулись забирать деньги из банков. А для банковской системы это смерти подобно, деньги – основа ее существования. И уже 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку с 9,5 до 20 процентов. От ключевой ставки напрямую зависят проценты по вкладам и кредитам, которые дают обычные финансовые учреждения своим клиентам. Российские банки моментально подняли ставки по вкладам до 20-22 процентов, народ понес деньги обратно. И банковского кризиса удалось избежать, а россияне еще и неплохо заработали на процентах.

ВМЕСТО ВЫВОДА

За все нужно платить

- Хм, получается, наша экономика на поверку не такая плохая, как нам часто кажется...

- В отличие от развитого мира, мы всю жизнь жили по средствам. Хреново жили, но не в долг. Все время говорят: посмотри, как пенсионеры живут в Европе. Да, они получают пенсию в тысячу евро. Но они не могут себе позволить ее. Максимум – 150 - 200. Однако страна набирает долги, чтобы эти пенсионеры получали свою тысячу евро. И эти деньги невозвратные. Следующее поколение будет расплачиваться за то, как живут нынешние пенсионеры.

Простая аналогия. Пожалуйста, возьмите кредит в банке и слетайте на Мальдивы на месяц отдохнуть. Возьмите второй кредит в банке – слетайте в Таиланд. Купите машину в кредит. Поживите как олигарх. Но потом все равно придет час расплаты.

ДОСЬЕ «КП»

Василий Олейник —один из самых известных частных трейдеров на российском рынке. Имеет богатый опыт торговли, которым активно делится в своем блоге, на курсах и вебинарах. Является аналитиком-экспертом, обучает основам профессии новичков, комментирует ситуацию в финансовой сфере ведущим экономическим изданиям.