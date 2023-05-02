Мошенники наживаются на дачниках: как не стать жертвой при строительстве дома мечты

Придется теперь Колоску сидеть не на стуле в рекламе, а на нарах... Фото: СОЦСЕТИ

ПРИМАНКА

- Рекламу фирмы «Фреш Вуд», которая занималась строительством дачных домов, я нашел в интернете. Созвонился с ними, приехал в офис, познакомился с гендиректором. Выбрал у них проект дома из клееного бруса, мне дали адрес такого же в Чехове. Съездил туда, посмотрел: домик симпатичный, рабочие уже выполняют отделку внутри. После этого заключил договор, - так начинается история Сергея - одного из семи потерпевших по уголовному делу Павла Колоска.

Дачный домик в деревне Ложки Сергею должны были возвести меньше чем за месяц: начало работ в бумагах было обозначено 30 апреля, конец - 20 мая 2019 года. Стоимость дома - 1,3 млн рублей, в цену входили: фундамент, домокомплект, доставка и собственно строительные работы. Однако время шло, а на участке конь не валялся.

- 7 июня приехала машина, откуда на землю выбросили 10 - 15 брусков, какие-то доски и утеплитель, - вспоминает Сергей. - Конечно, я позвонил в фирму выяснить, в чем дело. Этого было явно маловато для строительства дома. Колосок извинился, сказал, что произошла задержка. Но до весны следующего года никто дом строить так и не приехал. А потом позвонил Колосок и заявил, что цены на стройматериалы сильно выросли и я должен доплатить еще полмиллиона. Конечно, я отказался. После этого ко мне на участок приехал автомобиль с логотипами «Фреш Вуд», и рабочие забрали доски, которые выкинули туда год назад.

Сергей обратился в полицию, как и пять других пострадавших. Всем им Колосок и его компания обещали построить дачные домика дешево и быстро. В итоге ущерб превысил 12,7 млн рублей. А максимум, что смогли получить потерпевшие, - забитые под дом сваи на своих участках.

Реклама «Фреш Вуд» в интернете. Фото: СОЦСЕТИ

«НЕ ВИНОВАТЫЙ Я, ОНИ САМИ КО МНЕ ПРИШЛИ»

В полиции завели уголовное дело по статье «мошенничество», в ноябре прошлого года его передали в суд.

- В ходе следствия и суда установлено, что Павел Колосок даже приобрел деревообрабатывающее оборудование, чтобы выглядеть надежнее в глазах клиентов, - рассказали корреспонденту «КП» в прокуратуре Московской области. - Вот только за него он также не расплатился.

Владелец стройоборудования стал седьмым пострадавшим по этому делу, его ущерб оценили еще в 7 млн рублей.

- Все было не так! - уверял в суде Колосок. - Никакого умысла на обман у меня не было! Просто из-за пандемии цены на дерево в два раза подскочили. Тогда я решил купить собственное оборудование, чтобы снизить расходы. Денег не было, поэтому мы договорились о рассрочке. Да, я не внес ни одного платежа. Но я к выборам готовился - в Московскую областную думу и в Госдуму. Если бы только люди еще немного подождали, я бы все свои обязательства выполнил!

Обманутые считают, что у Колоска было предостаточно времени для исправления своих ошибок. И суд их поддержал: «строителя» признали виновным в мошенничестве и дали 4 года колонии общего режима. Этот приговор предприниматель сейчас пытается обжаловать...

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

- Возможно, у этого человека и не было изначально умысла на обман, но он - не профессионал, это факт. Иначе бы он заложил в смету возможное удорожание материалов. На мой взгляд, он изначально находился на грани риска. Да, в 2020 и 2021-м подпрыгнули спрос на стройматериалы и цены, но уже к концу 2021 года они пошли на спад. За последние год-полтора себестоимость строительства домов в среднем увеличилась на 20 - 25%, и для профессионала это не было фатальным удорожанием, - считает старший партнер Vysotsky Estate Сергей Смирнов. - Дело в том, что изначально, даже в 2019 году, по таким ценам качественные дома построить было невозможно. Это только иллюзия - будто загородный дом может стоить дешевле квартиры.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВАЖНО!

Как обезопасить себя и не попасть на удочку таких предпринимателей?

- Увы, в сфере строительства частных домов жесткого контроля нет, - говорит юрист Мария Пономарева. - Поэтому проверять подрядчика вам придется самим: выясните, действительно ли существует такая компания, на кого она оформлена, долго ли работает на рынке, что уже построила. Нелишне проверить по картотеке судебных дел (доступ к ним открытый) наличие судебных разбирательств, а через сайт Федеральной службы судебных приставов - наличие долгов у руководителя и компании, с которой вы хотите заключить договор. Далее в бумагах обязательно прописывайте сроки сдачи объекта, состав сметы и все платежи с вашей стороны, сохраняйте чеки - это ваша подстраховка на случай, если что-то пойдет не так.

НАИВНЫЕ ВОПРОСЫ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ СВОЕГО ДОМА

Отвечает Сергей Смирнов.

- Правда ли, что строить дом из дерева дешевле, чем из других материалов?

- Нет, неправда. Если мы говорим о качественном доме, то деревянные «каркасники» ненамного дешевле остальных моделей. Более того, если вы хотите дом, в котором вам будет так же комфортно жить, как в своей квартире, то дешевле 45 000 за кв. метр вы его построить точно не сможете. Да, многое зависит от отделочных материалов, но вам жить в этом доме - зачем на нем экономить?

- Можно ли построить дом за месяц?

- Есть сроки строительства, которыми нельзя пренебрегать, - и в среднем это 8 месяцев. Именно поэтому фундамент закладывают осенью, а по весне, когда он усядется, начинают само строительство. Да, есть уникумы, которые за пару месяцев возводят каркасные дома. Так через пару лет им приходится делать в них капремонт, потому что строительство дома - это не та вещь, на которой можно экономить время или деньги.

- Есть ли фирмы, которым можно доверить строительство домов «от» и «до»?

- Когда выбираете строительную компанию или бригаду, просите показать вам уже построенные дома, пусть дадут возможность поговорить с их владельцами, чтобы вы из первых уст узнали, к чему готовиться. Далее именно вы в качестве генерального заказчика будете контролировать все этапы и качество исполнения. Не уверены в своей компетенции - наймите специальную компанию, и эксперт будет давать вам свою независимую оценку.