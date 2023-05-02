Юные полярники вернулись домой

Волнительный момент встречи Большой Арктической экспедиции во Внуково. В центре с поднятой рукой - руководитель БАЭ-2023, почетный полярник России, заслуженный мастер спорта, кавалер ордена Мужества Матвей Шпаро. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

9 ходовых дней, 150 километров по льдам моря Лаптевых, по восемь часов в сутки на лыжах, ломаная линия маршрута от мыса Щербинина до мыса Челюскин при температуре от -20 до - 30... Все это - Большая Арктическая экспедиция-2023.

Такой экспедиции нет нигде в мире. Нигде на планете вы не найдете ребят, готовых отправиться в самые неприспособленные для жизни высокие северные широты. Кроме московских старшеклассников и студентов. Они не только готовы, но и больше всего на свете мечтают поучаствовать в масштабном проекте московского центра дополнительного образования «Лаборатория путешествий», который всячески поддерживает правительство Москвы, «Движение Первых» и благотворительный оздоровительный фонд «Клуб «Приключение».

Уже второй год две команды школьников и студентов численностью по семь человек отправляются в район полуострова Таймыр (они были отобраны из более чем трех сотен кандидатов).

Первая - отряд «Арктическая наука» ведет исследования вместе с полярниками на объединенной гидрометеорологической станции имени Евгения Федорова на мысе Челюскин.

Вторая - «Первооткрыватели» - на лыжах повторяют маршруты русских первопроходцев - исследователей Севера. Причем в самых экстремальных условиях. В прошлом году лыжники трижды встречались с медведями. В этом - всего раз, но подошел он настолько близко, что пришлось отпугивать ракетницей.

Лыжную группу по традиции возглавлял один из лучших полярников мира - Матвей Шпаро. В состав экспедиции также входили Надежда Куранина - председатель Московского регионального отделения Российского движения школьников «Первые» и корреспондент «Комсомольской правды» - автор этих строк.

Сергей Собянин восхитился отвагой московских школьников и разместил статью об экспедиции на своем сайте. Прочитать ее можно здесь: sobyanin.ru/bolshaya-arkticheskaya-ekspeditsiya-shkolnikov

Мэр Москвы Сергей Собянин разместил у себя в блоге подробную статью об экспедиции. Но еще больше подробностей вы сможете прочитать в ближайших выпусках ежедневной и еженедельной «Комсомольской правды» и на сайте KP.RU.