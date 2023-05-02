Военная спецоперация на Украине 2 мая 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 мая 2023 года.

Военный аналитик Юрий Кнутов рассказал, что российские войска срывают контрнаступление украинской армии, постоянно нанося упреждающие удары при помощи авиации и артиллерии, а также планирующих авиабомб.

Эксперт подчеркнул, что мы наносим артиллерийские удары, авиационные удары, за счет планирующих авиабомб, чтобы не позволить противнику сконцентрироваться, сосредоточить ресурсы для прорыва.

Владимир Рогов отметил, что три бригады ВСУ теперь не смогут начать активные боевые действия из-за потери складов в Павлодаре в результате ударов российских военных.

Кроме того, по его словам, сейчас у трех бригад ВСУ возникнут проблемы с доставкой необходимых материалов для боевых действий.

В Минобороны России заявили, что в ночь на 1 мая российские войска нанесли групповой ракетный удар по объектам ВПК Украины.

Отмечалось, что удар нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в заявлении

Кроме того, «Южная» группировка российских вооруженных сил на Донецком направлении за минувшие сутки уничтожила до 330 украинских военных, а также десять единиц техники и склад боеприпасов.

Также, российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара в Донецкой Народной Республики.