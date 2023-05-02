Зеленский уничтожил разваливающуюся Украину: Настоящий портрет страны ужасает даже циников

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрич выгнал из своей деревни украинских беженцев. Там в общежитие проживали гастарбайтеры с Украины, на которых от местных жительниц, девушек 16-ти и 22-х лет поступили жалобы на их изнасилования украинцами, приехавшими из Закарпатья.

- Я отказываюсь мириться с их неспособностью себя нормально вести, — заявил Ласло. - Я не желаю терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша.

И тут, конечно, можно поязвить на предмет, а над немолодыми и не девушками можно или тоже нельзя? Но, по всей видимости, мэр просто неудачно выразился на камеру, когда вместе с полицией прибыл в общежитие, чтобы выселить украинцев. Другое дело, что этот инцидент, как следует из речей мэра, далеко не первое проявление "ненормального" поведения.

Это далеко не единичное сообщение. Украинцы обоих полов, обосновавшиеся в Европе, убивают, насилуют, грабят, воруют, мошенничают, а объединившись в настоящие банды, совершают имущественные преступления не только по отношению к местным жителям, но и к своим же соплеменникам.

Заметим, это те украинцы, которые выбрались из своей страны, устроились на новом месте, то есть они более активны и обладают большими способностями к адаптации по сравнению со своими оставшимися на Батькивщине сородичами.

А что же на самой Украине? Там, извините за выражение, полная задница по качественным демографическим показателям населения. Украина за время руководства страной Зеленским превратилась в один гигантский сумасшедший дом. Это не гипербола ради красного словца, а конкретные данные, которыми оперирует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Еще в 2018-м количество людей с психическими заболеваниями оценивалось экспертами ВОЗ в 1,2 млн человек. Летом 2021-го, как свидетельствует европейское бюро ВОЗ, количество психически больных увеличилось на Украине более, чем в 6 раз – до 8 миллионов. В начале этого года ВОЗ заявила, что уже более 9,6 миллионов проживающих в стране людей страдают психическими расстройствами. При этом реальную конкретную цифру никто назвать не может, и она может быть еще больше. С учетом оставшегося на Украине населения в психа там, вполне вероятно, превратился чуть ли не каждый второй.

Кстати, психические заболевания идут бок о бок с нищетой, и здесь данные ВОЗ подкрепляются цифрами Всемирного банка, который объявил, что по итогам 2022-го за чертой бедности оказались более 7 миллионов украинцев, а доля бедного населения выросла с 5,5% в 2021-м до более 24% в прошлом году. Причем, наибольший рост нищеты отмечается, как всегда, в районах с сельским населением, но и большие города также не избежали этой тенденции. Британская газета "Гардиан" буквально на днях написала, что даже в Киеве население, которое традиционно в столице живет лучше, чем в других регионах, тащит все, что имеет, в ломбард и закладывает, причем, не надеясь выкупить заложенное имущество назад. В ломбард не зарастет народная тропа… А правоохранительные органы Незалежной сейчас расследуют дело о массовой продаже новорожденных за границу…

Все это стало реальностью нынешней Украины благодаря, в том числе, достижениям "Революции гидности" – государственного переворота, в результате которого к власти пришли националисты, исповедующие нацистскую идеологию. Наверх к власти и в нее выплеснулась настоящая пена, состоящая из бандеровских активистов и тупых и необразованных рагулей. Дефицит интеллекта и образования вся эта публика компенсировала хамством, наглостью, идеологическим напором и безапелляционностью того, что в нормальном обществе принято называть суждениями. При Порошенко и "наследовавшим" ему Зеленском эта тенденция лишь усилилась. Более того, эта модель поведения стала настолько беспроигрышной при нынешней украинской власти, что ее стали исповедовать и люди, достаточно образованные и не обделенные образованием, вроде функционеров Офиса президента Украины и высокопоставленных чиновников МИД Незалежной.

Последнее подтверждение торжества тупого рагулизма – пост в официальном аккаунте Минобороны Украины в Твиттере*, где удар по нефтебазе в Севастополе предстал в виде индуистской богини смерти Ма Кали в образе Мэрилин Монро с вздымающейся юбкой.

- Индийская богиня Ма Кали была изображена карикатурно на пропагандистском плакате. Это нападение на индуистские настроения во всем мире, — возмутились в министерстве информации Индии.

- За этой фальшивкой скрывается настоящее лицо правительства Украины, — резюмировал старший советник индийского Мининформа Каншан Гупта, напомнив, что буквально на днях в Индию прилетала замминистра иностранных дел Украины, агитировавшая индусов занять во внешней политике проукраинскую позицию. – Украинская сторона издевается над богиней Кали так, как никогда не делало ни одно иностранное правительство.

Зеленский окончательно доразвалил Украину. И вся эта картина страны, которая выживает исключительно на внешнем финансировании, у которой закончились свои деньги от слова "совсем", ужаснет самого прожженного циника, если ему нарисовать это полотно. Даже если бы на Украине все обстояло хорошо с экономикой, даже если бы вдруг буквально завтра наступил мир, страна с таким населением, имеющим подобные характеристики, в том числе, и психического здоровья, просто не имела бы ни одного шанса на выживание.

* Соцсеть, заблокированная в РФ