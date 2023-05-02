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Политика2 мая 2023 8:25

Зеленский уничтожил разваливающуюся Украину: Настоящий портрет страны ужасает даже циников

Мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрича потребовал от украинцев покинуть страну после нападений на женщин
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: REUTERS

Мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрич выгнал из своей деревни украинских беженцев. Там в общежитие проживали гастарбайтеры с Украины, на которых от местных жительниц, девушек 16-ти и 22-х лет поступили жалобы на их изнасилования украинцами, приехавшими из Закарпатья.

- Я отказываюсь мириться с их неспособностью себя нормально вести, — заявил Ласло. - Я не желаю терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша.

И тут, конечно, можно поязвить на предмет, а над немолодыми и не девушками можно или тоже нельзя? Но, по всей видимости, мэр просто неудачно выразился на камеру, когда вместе с полицией прибыл в общежитие, чтобы выселить украинцев. Другое дело, что этот инцидент, как следует из речей мэра, далеко не первое проявление "ненормального" поведения.

Это далеко не единичное сообщение. Украинцы обоих полов, обосновавшиеся в Европе, убивают, насилуют, грабят, воруют, мошенничают, а объединившись в настоящие банды, совершают имущественные преступления не только по отношению к местным жителям, но и к своим же соплеменникам.

Заметим, это те украинцы, которые выбрались из своей страны, устроились на новом месте, то есть они более активны и обладают большими способностями к адаптации по сравнению со своими оставшимися на Батькивщине сородичами.

А что же на самой Украине? Там, извините за выражение, полная задница по качественным демографическим показателям населения. Украина за время руководства страной Зеленским превратилась в один гигантский сумасшедший дом. Это не гипербола ради красного словца, а конкретные данные, которыми оперирует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Еще в 2018-м количество людей с психическими заболеваниями оценивалось экспертами ВОЗ в 1,2 млн человек. Летом 2021-го, как свидетельствует европейское бюро ВОЗ, количество психически больных увеличилось на Украине более, чем в 6 раз – до 8 миллионов. В начале этого года ВОЗ заявила, что уже более 9,6 миллионов проживающих в стране людей страдают психическими расстройствами. При этом реальную конкретную цифру никто назвать не может, и она может быть еще больше. С учетом оставшегося на Украине населения в психа там, вполне вероятно, превратился чуть ли не каждый второй.

Кстати, психические заболевания идут бок о бок с нищетой, и здесь данные ВОЗ подкрепляются цифрами Всемирного банка, который объявил, что по итогам 2022-го за чертой бедности оказались более 7 миллионов украинцев, а доля бедного населения выросла с 5,5% в 2021-м до более 24% в прошлом году. Причем, наибольший рост нищеты отмечается, как всегда, в районах с сельским населением, но и большие города также не избежали этой тенденции. Британская газета "Гардиан" буквально на днях написала, что даже в Киеве население, которое традиционно в столице живет лучше, чем в других регионах, тащит все, что имеет, в ломбард и закладывает, причем, не надеясь выкупить заложенное имущество назад. В ломбард не зарастет народная тропа… А правоохранительные органы Незалежной сейчас расследуют дело о массовой продаже новорожденных за границу…

Все это стало реальностью нынешней Украины благодаря, в том числе, достижениям "Революции гидности" – государственного переворота, в результате которого к власти пришли националисты, исповедующие нацистскую идеологию. Наверх к власти и в нее выплеснулась настоящая пена, состоящая из бандеровских активистов и тупых и необразованных рагулей. Дефицит интеллекта и образования вся эта публика компенсировала хамством, наглостью, идеологическим напором и безапелляционностью того, что в нормальном обществе принято называть суждениями. При Порошенко и "наследовавшим" ему Зеленском эта тенденция лишь усилилась. Более того, эта модель поведения стала настолько беспроигрышной при нынешней украинской власти, что ее стали исповедовать и люди, достаточно образованные и не обделенные образованием, вроде функционеров Офиса президента Украины и высокопоставленных чиновников МИД Незалежной.

Последнее подтверждение торжества тупого рагулизма – пост в официальном аккаунте Минобороны Украины в Твиттере*, где удар по нефтебазе в Севастополе предстал в виде индуистской богини смерти Ма Кали в образе Мэрилин Монро с вздымающейся юбкой.

- Индийская богиня Ма Кали была изображена карикатурно на пропагандистском плакате. Это нападение на индуистские настроения во всем мире, — возмутились в министерстве информации Индии.

- За этой фальшивкой скрывается настоящее лицо правительства Украины, — резюмировал старший советник индийского Мининформа Каншан Гупта, напомнив, что буквально на днях в Индию прилетала замминистра иностранных дел Украины, агитировавшая индусов занять во внешней политике проукраинскую позицию. – Украинская сторона издевается над богиней Кали так, как никогда не делало ни одно иностранное правительство.

Зеленский окончательно доразвалил Украину. И вся эта картина страны, которая выживает исключительно на внешнем финансировании, у которой закончились свои деньги от слова "совсем", ужаснет самого прожженного циника, если ему нарисовать это полотно. Даже если бы на Украине все обстояло хорошо с экономикой, даже если бы вдруг буквально завтра наступил мир, страна с таким населением, имеющим подобные характеристики, в том числе, и психического здоровья, просто не имела бы ни одного шанса на выживание.

* Соцсеть, заблокированная в РФ

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