"У сына праздник": похороны Вячеслава Зайцева обернулись грандиозным скандалом

Родственники Вячеслава Зайцева так и не забрали его тело из морга Фото: Борис КУДРЯВОВ

На третий день после смерти "русского Диора" Вячеслава Зайцева, который скончался на 86-м году жизни от внутреннего кровотечения, дата и место похорон всё еще не объявлены. Где упокоится прославленный модельер, будет ли организовано прощание для поклонников - ответов на эти вопросы по-прежнему нет. И за этой тишиной, как выяснилось, скрывается грандиозная семейная драма.

- Пока ничего не известно. Похоронами никто не занимается, никто, - рассказал сайту KP.RU Николай Головин, экс-директор Дома моды Вячеслава Зайцева. - Тело Вячеслава Михайловича по-прежнему находится в морге. Вот так.

- Вы как-то пытались связаться с сыном Зайцева?

- Нет. Я не буду с ним вообще разговаривать.

- А в чем проблема? У семьи нет денег на похороны?

- Это уже второй вопрос. А первый - что у сына праздник, понимаете? Второй день уже. Он ждал этого.

- И что же тогда будет с похоронами?

- Я работаю над этим вопросом. Вот сейчас еду в мэрию, а к кому еще обращаться? Только к Сергею Семеновичу Собянину.

- В последние годы Вячеслава Михайловича окружали какие-то друзья и помощники, которые водили его по мероприятиям, снимали видео для ТикТока. Где они все сейчас?

- Да что эти помощники? Они свои деньги заработали на Славе, на этом всё. Понимаете, Слава последние три года жил в аду. Никто не знает, я не говорил об этом, но сейчас могу. Я даже в правоохранительные органы обращался, чтобы его защитить. Это было пару лет назад, и мне отказали.

Без преувеличений, это был ад. Он был брошен семьей, сам карабкался, как мог, при такой тяжелой болезни. Никто на его звонки даже не отвечал - ни внучка, ни сын. Он жил один в своем доме, разве что парень Олег у него был помощником. Он и вызвал "скорую", отвез его в больницу и сейчас тоже пытается заниматься похоронами. Возможно, в ближайшее время нам что-то удастся решить.

Между тем, единственный сын кутюрье Егор Зайцев, который мог бы как-то прояснить ситуацию с похоронами, на звонки прессы категорически не отвечает.