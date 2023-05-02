Трагедия русского мира: Пламя человеческого пожара в Одессе охватило всю Украину

2 мая исполнилось 9 лет со дня трагедии в одесском Доме профсоюзов. Именно этот день для многих стал переломным в восприятии того, что происходит на Украине. Фото: Максим Войтенко/ТАСС

Как лицемерно пишет Википедия, в этот день: «300 хорошо организованных сторонников федерализации напали на 2000 сторонников территориальной ценности Украины».

Одесские Фермопилы продержались недолго. Свезенные в город украинские националисты и футбольные фанаты в масках согнали протестующих с Куликова поля, где был их лагерь. А когда те попытались укрыться в Доме профсоюзов, подожгли здание, а горящих, выпрыгивавших из окон людей добивали палками, стреляли в них.

Полиция наблюдала и бездействовала. Пожарные не отзывались на сигналы о ЧП больше часа...

Это был поворотный момент - стало очевидно, на Украине больше нет закона. Одни увидели, что теперь разрешено всё – издевательства, пытки, убийства, любая ложь прямо в глаза – ничего за это не будет. Другие – решили ехать на Донбасс - взять оружие и бороться с преступной киевской властью.

Несмотря на наличие подробного видео всего случившегося в Одессе, расследование на Украине не привело ни к чему. Виновных не наказали. В нежелании выяснить причину пожара власти в Киеве обвинили… Россию. Ну, а кого ещё?

Россияне иногда удивляются: как же так, почему бывшие братья-украинцы пустили нацистов к власти, неужели не видели, куда всё идёт? Всё прекрасно видели! Пытались не пускать, сопротивлялись. Именно они и защищали от подлинного врага свою родину, а не несчастные «патриоты», которых ловят по стране украинские военкомы.

Но их было недостаточно. Большинство выбрало пассивную позицию, испугалось. Ведь было действительно страшно. До Одессы тех, кто протестовал, просто кидали в мусорные баки, обливали зелёнкой, били... А в Одессе - сожгли заживо.

Но самое страшное было после. Когда украинское общество, в том числе голосами официальных лиц, встретило трагедию радостными криками: «пожгли вату напалмом», «выкурили колорадов». Это жутко, как потеря человеческого облика, превращение в зверя — в украинском обществе не было раскаяния. Экс-замгубернатора Одесской области Зоя Казанжи заявила, что массовое сожжение людей позволило не допустить в городе войны, и пожалела, что не получилось сжечь людей в Луганской и Донецкой областях. Всякому, кто протестует против новой власти в Киеве, пришедшей на гари, крови и погромах, уже на официальном уровне обещали «автоматический удар прикладом в поганую харю».

В итоге из пожара в Одессе разгорелось пламя, охватившее всю Украину. А последствия пожара в Доме профсоюзов - оказались страшнее, чем даже сам майдан с его покрышечно-карнавальным безумием и издевательствами над «беркутовцами». С этого момента гражданам страны разрешили без суда убивать тех, кто им не нравится, причём самыми чудовищными способами. И они начали убивать.