Биография и болезнь Валентина Юдашкина: Как мальчик из русского поселка стал великим модельером и кутюрье

Валентин Юдашкин Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Невероятное, какое-то сверхъестественное совпадение: два самых известных российских модельера, Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин, умерли с разницей всего в два дня. Вячеславу Михайловичу было 85, а Валентину Абрамовичу - всего 59. Но вся страна знала, что в последние годы он отчаянно борется с серьезной болезнью - с онкологией. KP.RU вспоминает биографию Валентина Юдашкина.

Болезнь Валентина Юдашкина

Юдашкин тщательно следил за своим здоровьем. Ежегодно ездил в Лос-Анджелес на чек-ап, проверял здоровье от и до. Но в какой-то момент у него начала сильно болеть голова. По стечению обстоятельств вместо лос-анджелесской клиники он отправился в институт имени Бурденко, и там выяснилось, что у него рак почки, а голова болит оттого, что метастазы уже проникли в мозг. То ли американские врачи просмотрели онкологию, то ли она началась сразу после осмотра и развивалась в течение года… В любом случае, русские врачи подарили модельеру несколько лет жизни. Он говорил в интервью, что в Америке его бы, скорее всего, «открыли и закрыли» (то есть начали проводить операцию и, увидев плачевное положение дел, сразу зашили бы все обратно), потому что он не гражданин США, и у него нет страховки. А в России доктора сразу согласились оперировать, что, по словам Юдашкина, уже было счастьем. Начались сложнейшие медицинские вмешательства («одновременно надо делать и живот, и голову… Во мне было столько напичкано этого, что просто как по минному полю надо», - рассказывал он Наталье Синдеевой (признана Минюстом РФ иноагентом. - Ред.)

Повторим: он мог умереть раньше, отечественные врачи ощутимо продлили ему жизнь. Вот только в данный момент вряд ли это утешит его мать Раису Петровну, жену Марину и дочь Галину. А еще - множество друзей и почитателей таланта.

Марина и Валентин Юдашкины в 2020 г. Фото: Иван МАКЕЕВ

Биография Валентина Юдашкина: история успеха

Он родился в подмосковной Баковке в октябре 1963 года, еще в школе заинтересовался выкройками и шитьем. Родители были несколько смущены - профессия дизайнера одежды казалась им не очень-то мужской. Тем не менее Валентин поступил в Московский индустриальный техникум на отделение моделирования (где действительно учились в основном девушки). И закончил его после двухлетнего перерыва (служил в армии). Вскоре начали появляться коллекции.

Цветы у бутика Валентина Юдашкина на Кутузовском простекте. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

Первая была представлена в концертном зале гостинице «Орленок» в 1987-м, и отнюдь не прошла незамеченной. А в 1991-м, уже не в «Орленке», а в Париже Юдашкин представил коллекцию «Фаберже»; некоторые модели были одеты в изобретательно расшитые и украшенные костюмы в форме драгоценных пасхальных яиц. Одно из таких платьев в конце концов попало в собрание Лувра, а на Юдашкина обратили внимание крупнейшие модельеры мира. Через несколько лет он был принят в парижский Синдикат высокой моды.

Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин умерли с разницей всего в два дня. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Коллекции, которые назывались «Натюрморт», «Екатерина Великая», «Город на песке», следовали одна за другой. Дела шли очень удачно: в 1993-м Юдашкин открыл свой Дом моды, в 1997-м - свой бутик в Москве, в новом веке создал линию одежды Yudashkin Jeans, потом начал выпускать под своим брендом часы, очки, товары для дома (фарфор, свечи, столовое серебро), украшения из янтаря…

В 2007 году он создал форму для российских солдат по заказу Минобороны. Провел много исследований, его сотрудники ездили на фабрики, где шьют военную форму для солдат других стран. Но пять лет спустя отрекся от проекта. В интервью заявлял: «То, что носят в армии сейчас, не является той формой, которую разработали я и мои сотрудники. Это, знаете, как если бы вы хотели куртку известной марки, а вам дают с китайского рынка — типа все то же самое. Но на самом деле это подделка! У нынешней формы цвет другой, состав тканей, красители. Фурнитура другая, пуговицы, липучки, утеплитель — всё другое». Но судиться не стал: «На свою армию в суд подавать — это все-таки неправильно и некрасиво».

Валентин Юдашкин после показа коллекции, 1995 год. Фото Валерия Христофорова (ИТАР-ТАСС)

Куда больше, чем солдатам, повезло его дочери: когда в 2015 году она выходила замуж, свадебное платье, естественно, было создано в модном Доме Валентина Юдашкина. И он не поскупился: в наряд было вшито 500 000 (!) жемчужин, вышивальщицы работали над ним полгода.

Ну, и разумеется, еще одной его знаменитой клиенткой стала Алла Пугачева (с которой работал и Зайцев). Всего месяц с небольшим назад, 21 марта, Валентин Абрамович с женой приезжали к ней в Израиль. «Прилетели на два дня в Тель-Авив, чтобы увидеть маму и нашу подругу Аллочку», - написала тогда в соцсетях Марина Юдашкина. До этого они отдыхали в Дубае с дочерью (уехавшей несколько лет назад в Гонконг, чтобы заниматься там продвижением творчества отца в Азии), зятем и внуками. А буквально за день до смерти он успел проводить Вячеслава Зайцева словами: «Мир потерял великого модельера, художника и творца… Он помогал многим, особенно молодым и начинающим дизайнерам. Был очень открытым. И большим профессионалом своего дела». Сам Юдашкин был человеком скорее закрытым, а все остальное применимо и к нему.

Юдашкин с Аллой Пугачевой, 2007 г. Фото: Рамиль Галиев

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