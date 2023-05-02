Причиной смерти модельера Валентина Юдашкина стал рак Фото: Михаил ФРОЛОВ

Умер Валентин Юдашкин. О смерти модельера сообщила его жена Марина. Валентину Абрамовичу было 59 лет. В последние годы он боролся с тяжелой болезнью. Причиной смерти Валентина Юдашкина стал рак.

Кутюрье много лет боролся с онкологическим заболеванием. Именитому модельеру диагностировали рак в 2016 году. С тех пор мэтр перенес несколько операций.

Причина смерти Валентина Юдашкина

О страшном диагнозе - раке почки - Валентин Юдашкин узнал девять лет назад. Вскоре метастазы пошли по всему организму и достигли мозга. Тогда семья хотела отправить его лечиться за границу. Но ни одна из зарубежных клиник не взялась за тяжелый случай.

"Мы отправляли папины документы за рубеж, но никто не взялся. Ему помогали в онкоцентре на Каширке, но есть и другие клиники..." - делилась дочь Юдашкина.

К сожалению, несмотря на все усилия медиков, победить рак великий кутюрье не смог. В конечном итоге, болезнь победила, став причиной смерти Валентина Юдашкина.

Честно рассказал о страшной болезни

Отметим, маэстро о своей болезни честно рассказал в 2021 году. Он в подробностях описал, через что ему пришлось пройти при лечении сначала рака почки, потом пищевода.

"В начале был рак почки, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро. Они распространились примерно за год. Потом была долгая дорога в дюнах - то чуть лучше, то опять… Во мне столько было напичкано - как по минному полю!", - делился подробностями болезни мэтр.

Семья стала главной поддержкой

Юдашкин не скрывал, что жил от одного визита врача до другого. По словам Валентина Абрамовича, ему помогала вера в Бога, а также любящая семья, которая за ним ухаживала и во всем помогала.

"Я не был в истерике. Наоборот, я как-то максимально мобилизовался, потому что я думал о том, как сказать это дома", - признавался мэтр.

Он перенес несколько операций, неоднократно проходил химиотерапию. "До операции меня интересовало, как ты выйдешь оттуда? Кем? Очнувшись, я стал считать розетки - правильно я вижу или нет. Мозги есть или нет? Интересовало именно это", - рассказывал модельер