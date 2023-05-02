Умер Валентин Юдашкин, российский модельер

Модельер Валентин Юдашкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Знаменитый российский модельер Валентин Юдашкин скончался в возрасте 59 лет, сообщила жена дизайнера.

«Печальная новость – не стало Валентина Юдашкина. Об этом сообщила его супруга», – передает «Первый канал».

В последние годы модельер боролся с тяжелой болезнью, которая и стала причиной его смерти, отмечается в сообщении. В свою очередь в модном доме Юдашкина подтвердили кончину кутюрье. «Да, подтверждаем информацию, что Юдашкина не стало», – передает ТАСС слова пресс-секретаря модного дома.

Как писал сайт KP.RU, кутюрье диагностировали онкологию в 2016 году, и с тех пор он перенес несколько операций. Врачи в Европе отказались лечить Юдашкина от рака.

О своей болезни модельер честно рассказал в 2021 году, в подробностях описав, через что ему пришлось пройти при лечении онкологии.

Напомним, в воскресенье, 30 апреля, после продолжительной борьбы с последствиями тяжелого заболевания в возрасте 85 лет умер известный модельер Вячеслав Зайцев. По предварительным данным, его доставили в Щелковскую больницу с желудочно-кишечным кровотечением, где он и скончался.

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