"Похудел, говорил тихо": опубликованы последние фото и видео Валентина Юдашкина

Ушел выдающийся дизайнер Валентин Юдашкин Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Российский мир моды скорбит: не успели поклонники проститься с Вячеславом Зайцевым, скончавшимся 30 апреля, как вслед за своим учителем ушел выдающийся дизайнер Валентин Юдашкин. Ему было 59 лет, семь из которых модельер боролся с коварной болезнью. Рак почки дал осложнения на все органы, и борьба за жизнь с каждым месяцем становилась все тяжелее. Два дня назад Юдашкин попал в реанимацию, из которой уже не вышел...

Между тем, по словам друзей, за несколько дней до трагедии кутюрье вовсе не выглядел умирающим. Наоборот, он радовался жизни, был умиротворен и спокоен - это подтверждают последние фото и видео. Так, пару недель назад Юдашкин с женой неожиданно появились на дне рождения Никаса Сафронова.

Валентин Юдашкин на дне рождения Никаса Сафронова. Фото: личный архив Н. Сафронова.

- Я был так счастлив его увидеть, хоть и совершенно не ожидал, - признался художник KP.RU. - Дело в том, что мы живем на одной улице, давно дружим, раньше часто ходили друг к другу в гости. Я всегда приглашал его на день рождения, но последние годы он не мог: то улетал куда-то, то болел. Поэтому в этом году моя помощница, как обычно, отправила приглашение без особой надежды на встречу. И вдруг он пришел!

По словам Сафронова, модельер подарил ему три эксклюзивные рубашки, пошитые специально для именинника. Они оказались большеваты. "Я делал по памяти, твоих мерок у меня не было. Приходи попозже, я их перешью", - предложил Юдашкин.

Валентин Юдашкин на дне рождения Никаса Сафронова. Фото: личный архив Н. Сафронова.

- Валя так похудел, что я даже не сразу его узнал, - продолжает Никас Сафронов. - Но его глаза светились, он много улыбался, обнимался с гостями. Говорил тихо-тихо, сидел беседовал, кажется, с Леней Якубовичем. Пригубил вина. Позвал на свой будущий показ. Я бы в жизни не подумал, что ему хуже, что он уходит: нет, такого впечатления не было. Наоборот, он так наслаждался жизнью. Радовался, как ребенок! Я думал, что он восстановился...

На следующий день Юдашкины прислали имениннику эсэмэску, поблагодарили за вечер.

- Написали, что этот праздник их взбодрил, заставил отвлечься от будничных забот, - добавил художник. - Тогда я и подумать не мог, что это будут последние слова от Вали...

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