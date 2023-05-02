Народ, который помнит и гордится своими героями

Военнослужащие войсковой части 54770 произвели уборку на территории мест захоронения воинов Великой отечественной войны, расположенных на кладбищах города Семей. Фото: Пресс-службы Абайского регионального гарнизона.

Это общий праздник народов России и стран Содружества Независимых Государств, которые вместе принесли победу в каждый дом, спасли свою Родину и отстояли независимость других стран.

Девятое мая – священная дата для миллионов семей, потерявших своих дедов и прадедов, родных и близких в той страшной войне, и для тех, кто выжил, пройдя нечеловеческие испытания. И, конечно, для всех нас – ныне живущих и наших детей. Сегодня спустя десятилетия мы чтим личный подвиг каждого, отдаём дань памяти тем, кто остался на полях сражений, и тем, кто приближал нашу Победу.

Однако чем ближе День Победы, тем больше спекуляций вокруг празднования этого дня. Национал-патриоты разных мастей пытаются «тянуть одеяло» на себя, обвинять всех и вся в отмене военных парадов, пренебрежении памятью предков. Раздаются голоса: «у нас украли победу», «предается забвению память павших» и т.д. Не стал исключением и Казахстан, где в этом году, как и в пандемийные времена, военного парада не будет. Корреспондент «Комсомольской правды» разбирался, на самом ли деле День Победы предан забвению?

Не парадом единым

Да, действительно, военного парада в столице Казахстана в 2023 году не будет. С 2019-го года его отменяли из-за коронавирусных ограничений. В 2022-м неспокойном году, после трагической и кровавой попытки январского заговора против власти, дали объяснение об экономии бюджетных средств. Однако в обществе понимали дальновидность и мудрость властей Казахстана, которые в условиях напряжённой международной обстановки и проведении Россией СВО, отказались от демонстрации военной мощи. Полагаю, и в этом году власти Казахстана руководствовались именно этими соображениями. Зачем демонстрировать мускулы? Казахстан – мирная страна, не находится в каком-либо вооружённом противостоянии. А проведение одного парада обходится казне примерно в 4 млрд. тенге.

Они будут похоронены на родной земле. В Нур-Султане в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных Сил Казахстана состоялось мероприятие с участием родственников воинов-казахстанцев, погибших на полях сражений, 2021. Фото: 365info.kz

«Проведение Парада не запланировано из расчёта экономии средств и в связи с необходимостью решения других задач, – сообщили в пресс-службе Министерства обороны. – В приоритете – поддержание уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооружённых Сил Казахстана. Однако в воинских частях всё же пройдут военно-патриотические мероприятия и чествования особо отличившихся. Также проводится работа по увековечению памяти воинов-казахстанцев, павших в войне, и освещению их подвигов в средствах массовой информации».

То есть, посвящённые Дню Победы акции в Казахстане пройдут обязательно. Уже известно, что президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Дню Победы. В пресс-службе главы РК рассказали: «Планируется, что 5 мая президент – Верховный главнокомандующий Вооруженных сил проведёт Всеармейское совещание, а 9 мая в Астане почтит память погибших в Великой Отечественной войне». Кроме того, состоятся различные другие мероприятия, концерты и возложения венков к мемориалам воинам Великой Отечественной войны в разных городах и сёлах Казахстана.

Председатель комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников так прокомментировал отмену военного парада в республике: «Правительство Казахстана официально заявило, что причина отмены парада в День Победы – экономия средств. Искать здесь какие-либо подводные камни я бы не стал. Население этой страны внесло колоссальный вклад в разгром нацистской Германии. Так что и население страны, и местная политическая элита ощущают себя наследниками поколения героев».

Останки красноармейца, который был похоронен в Новгородской области, вернули в родное село, 2023. Фото: OTYRAR

Леонид Калашников убеждён, что «Астана свято чтит жертвы, которые принесли народы Советского Союза в Великой Отечественной войне. И в настоящий момент я не вижу, чтобы эта позиция каким-либо образом менялась. Вполне возможно, что государство действительно имеет какие-либо финансовые сложности. Вспомним события 2022 года – был нанесён колоссальный ущерб экономике. Ну и не стоит забывать, что СССР также иногда приходилось отказываться от проведения парада в День Победы», – резюмировал глава думского комитета.

Стоит сказать здесь и ещё об одном очень немаловажном моменте – ветераны Великой Отечественной войны в Казахстане каждый год на День Победы получают внушительное материальное поощрение. В этом году каждый получит минимум 1.5 миллиона тенге (в перерасчёте на доллары – 3.300. – Прим автора). Об этом сообщила на днях глава казахстанского Минтруда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

«Сегодня утром посмотрела 237 человек. Им будут выплачены 9 мая соответствующие материальные поощрения во всех областях одинаково, где-то может больше по предложению акиматов, но не менее 1,5 млн тенге», – заявила она. В некоторых регионах Казахстана суммы будут увеличены за счёт местных бюджетов. Так, в честь Дня Победы ветеранам Великой Отечественной войны в Павлодарской области будут выплачены по два миллиона тенге, а также переданы наборы продуктов. Также материальную помощь получат труженики тыла и другие категории граждан.

Возвращение на родину спустя 80 лет

Останки красноармейца, который был похоронен в России в Новгородской области, вернули в родное казахское село в конце апреля 2023 года. Ергаша Претова призвали из Туркестанской области в 1942 году в апреле. В 1943 году боец погиб в одном из боёв в Ленинградской области. Из безвестности солдата смогли вернуть поисковики. Сейчас останки Ергаша Претова перезахоронены в посёлке Карамурт Сайрамского района. На траурно-торжественную церемонию, которая проходила в дендропарке села Аксукент, пришли местные жители.

Это – далеко не единичный случай. В августе минувшего года военный борт Вооружённых сил Казахстана доставил в Астану из Москвы останки казахстанского воина Калея Дузбаева, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Уроженец Западно-Казахстанской области Калей Дузбаев пал смертью храбрых в боях под Ленинградом, где летом 2022-го года поисковики нашли его останки, сообщает пресс-служба министерства обороны Казахстана. Перезахоронение останков Калея Дузбаева с воинскими почестями прошли в Западно-Казахстанской области. В памятном мероприятии, посвящённом погибшему казахстанскому воину, приняло участие руководство министерства обороны, Центральный военный оркестр, рота почётного караула, военнослужащие Сил воздушной обороны, Сухопутных войск, Военно-морских сил, представители республиканского военно-патриотического движения «Жас сарбаз»(«Юный воин»).\

Торжественный митинг и небольшой парад у дома под звуки оркестра организовали десантники и пограничники прямо у дома ветерана Николая Таратунина. Фото: © Sputnik / Александр Мироглов

«Подвиги казахстанцев на фронте навсегда останутся в памяти потомков, они служат нынешним защитникам Отечества примером стойкости духа, несгибаемого мужества, самоотверженности и любви к Родине, – сказал тогда в ходе церемонии министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков. – Уверен, что проводимая нами совместная работа вносит огромный вклад в сохранение исторической памяти о героических предках, в военно-патриотическое воспитание молодежи». Он напомнил, что ранее, в июне 2022-го была организована доставка и перезахоронение останков трёх воинов-казахстанцев – Толегена Уркербаева, Петра Фоменко, Николая Гурова.

В 2021 году в столице Казахстана прошла торжественная церемония передачи останков четырёх казахстанцев, погибших во время Великой отечественной войны в Ржевском районе Калининской области России. Группу казахстанских бойцов в апреле этого года нашли члены поисковой команды «Пионер». Среди найденных казахстанцев: Рапык Шамишев (1910-1942) из Каркаралинского района Карагандинской области, Комен Жуманов (1906-1942) из Акмолинской области, Толеубай Жумабеков (1909-1942) и Жагипар Оразбаев (1914-1942).

84-летняя Еркеш Шамишева, дочь погибшего на полях сражений Великой Отечественной войны Рапыка Шамишева (1910-1942) из Каркаралинского района, до сих пор помнит, как ушёл её отец на фронт. Ей было четыре года. Призыв на войну её отцу пришёл под утро, он спешно собрал вещи и больше никогда не увидел своих родных. Спустя 80 лет его останки были возращены на Родину. Перезахоронение прошло в родном в Каркаралинске. «Я хоть и была совсем маленькой, но отца своего помню хорошо. Мы всегда его ждали, помнили и верили, что он вернётся. Нас в семье было двое, мой братишка умер в 70-е годы, я растила его детей как своих. Для нас огромное счастье – вернуть отца домой и воздать все почести», – сказала тогда казахским СМИ Еркеш Шамишева.

Ржевская битва – одно из самых кровопролитных сражений за всю историю человечества. Только по официальным данным, безвозвратные потери в этих боях составили около 1,4 миллиона человеческих жизней. Ежегодно накануне 9-мая Ржевский мемориал посещает делегация посольства Казахстана в России. Отдать дань памяти казахским солдатам, павших в этой страшной битве, поклониться их праху.

Возложение цветов к монументу "Отан қорғаушы" ("Защитник родины") с участием министра обороны, военнослужащих и ветеранов Вооруженных сил. Фото: © Sputnik / Анатолий Устиненко /

Памяти павших будьте достойны

Для главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева День Победы – святой праздник. Отец второго президента Казахстана Кемель Токаев – фронтовик. В 18 лет его призвали в армию, и он попал во Фрунзенское военно-пехотное училище. После завершения сержантских курсов его направили в воинскую часть, которая входила в состав Сталинградского фронта. Вскоре Кемель Токаев получил там ранение, но отказался оставаться в военном госпитале. Так он оказался в 7-м гвардейском танковом полку прорыва, входившем в состав Первого Украинского, а затем Второго Белорусского фронта. В его составе он участвовал в обороне Сталинграда и прошёл по полям Беларуси, Украины и Польши. В 1944 году его наградили двумя орденами Отечественной войны и многочисленными медалями за мужество и отвагу.

Известно, что Кемель Токаев выучил русский язык на войне. По словам его сына – президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, до сих пор сохранились его блокноты с конспектами произведений русских писателей. Умер Кемель Токаев в 1986 году. Для Касым-Жомарта Токаева отец всю жизнь был примером. Тем удивительнее слышать и читать обвинения в адрес властей Казахстана о том, что память в Великой Отечественной войне предают забвению.

В марте 2022 года премьер-министр Казахстана подписал постановление правительства, согласно которому «Международному аэропорту "Орал" присвоено имя Маншук Маметовой, героини Великой Отечественной войны. Маншук Маметова – первая казахстанка, которой было присвоено звание Героя Советского Союза. Она родилась в ауле Жиеккум Урдинского района Уральской губернии, центром которой является современный город Уральск.

В различных регионах Казахстана на протяжении многих лет ухаживают за могилами участников Великой Отечественной войны. Так, в бывшем Семипалатинске, а ныне – Семее, на территории которого в годы войны действовало пять эвакуационных госпиталей, ухаживают за могилами скончавшиеся здесь от ран и болезней солдат. Они были похоронены в братских могилах на территории городских кладбищ. Одно из таких захоронений находится в районе силикатного завода. Долгое время оно фактически было заброшенным, пока этот вопрос не подняли в городском Совете ветеранов. Сначала были восстановлены фамилии и имена всех похороненных, затем установлен обелиск. После обращения Совета ветеранов в Региональное командование «Восток» за порядком и чистотой на братской могиле регулярно следят военнослужащие воинских частей Семейского гарнизона.

«Посещение братских могил стало доброй традицией накануне майских праздников, чтобы отдать дань памяти солдатам Великой Победы, которые покоятся на казахстанской земле. Военнослужащие Регионального командования «Восток» взяли на себя благородную и почётную миссию», – говорит командующий войсками Регионального командования «Восток» генерал-майор Асан Жусупов.

Торжественный митинг и небольшой парад у дома под звуки оркестра организовали десантники и пограничники прямо у дома ветерана Николая Таратунина. Фото: © Sputnik / Александр Мироглов

В рамках проводимого общегородского субботника военнослужащие войсковой части 54770 произвели уборку на территории мест захоронения воинов Великой отечественной войны, расположенных на кладбищах города Семей.

Солдаты очистили территорию братских могил от мусора, побелили места захоронения, убрали листву и отдали дань памяти воинам, погибшим в эвакуационном госпитале. В канун родительской субботы приехавшие вспомнить своих дедов и отцов местные жители Любовь Шелегида и Марина Соловьёва стали невольными свидетелями проведённой уборки военнослужащими, поблагодарили их и отметили: «Столько раз посещала братские могилы и всегда здесь было убрано. Никак не могла узнать, кто же здесь следить за порядком. А вот сегодня удалось воочию увидеть наших солдат, которые несмотря на службу ещё и успевают заниматься облагораживанием территории кладбища. Благодарим командиров за такую инициативу».

На парад, не выходя из дома

К сожалению, время не щадит никого. И всё меньше остаётся живых участников Великой Отечественной войны. Всё тяжелее передвигаться тем, кто участвовал на полях сражений этой войны. Почтенные годы и ранения дают о себе знать. Но заботой и вниманием в Казахстане не оставляют никого из них. Славной традицией стало устраивать 9 мая мини-парады прямо во дворах, где живут ветераны. Причём не только в День Победы, но и в дни рождения и юбилеи ветеранов. Чтобы выразить им бесконечную благодарность за мирное небо, окружить заботой и любовью.

Буквально на днях с вековым юбилеем казахстанские военные поздравили ветерана Великой Отечественной войны в Алматы. Торжественный митинг и небольшой парад под звуки оркестра организовали десантники и пограничники прямо у дома ветерана Николая Таратунина.

Сотрудники департамента по делам обороны Алматы, представители десантно-штурмовых и пограничных войск приехали к ветерану Великой Отечественной войны Николаю Александровичу Таратунину, который отмечал своё столетие, и устроили ему настоящий праздник прямо у дома. С самого утра у калитки частного дома вдоль одной из алматинских улиц было многолюдно.

Поздравить Николая Александровича приехали военнослужащие разных частей и разных родов войск, в которых когда-то – и во время Великой Отечественной и после – ему приходилось служить. Николай Таратунин родился в 1923 году в небольшой деревне Ярославской области в обыкновенной крестьянской семье. На момент начала войны ему едва исполнилось 18 лет. На фронт ушёл добровольцем в ноябре 1941 года, когда стало известно о жесточайших боях с фашистами под Москвой. После подготовки служил в разведке. На счету Николая Александровича десятки рейдов в тыл врага, откуда вместе с товарищами по оружию они доставляли пленённых офицеров, важные документы и информацию.

На фронтах был ранен трижды. И если два из них прошли сравнительно легко, то третье оказалось очень тяжёлым, и именно из-за него Николай Таратунин позже был комиссован. «Последнее ранение было тяжёлым. Ему перебило ноги и серьёзно повредило руку. Как вспоминал Николай Александрович, тогда уже никто, даже медперсонал, не верил в то, что его можно спасти. Его уже собирались предать земле, посчитав, что он умер, но в последний момент он открыл глаза. Это величайшая сила духа и организма, желания жить», – рассказал советник командующего Десантно-штурмовыми войсками по работе с ветеранскими организациями Кабир Наурушев, вспоминая беседы с Николаем Александровичем.

Оправившись после ранения, Николай Таратунин уже не видел свой жизни без армии и поступил в алматинское пехотное училище. «А потом пришли с КГБ и поинтересовались. Он же в разведке служил. И его взяли в погранвойска. После этого он служил на китайской границе, в Иране, в Турции и на Курильских островах – на острове Кунашир», – рассказывает сын ветерана Александр Таратунин.

По его словам, уйти в отставку отцу пришлось по состоянию здоровья ещё в 1953 году. Однако вести тихую и спокойную жизнь он не хотел. Вскоре Николай Александрович устроился на алматинский ипподром, где долгие годы обучал детей верховой езде.

Желающих поздравить Николая Александровича Таратунина с вековым юбилеем оказалось довольно много. Не оставили эту дату без внимания и ветераны войны в Афганистане, которые также приехали выразить своё восхищение ветераном. «Вот такие мероприятия, они больше нужны не для ветеранов. Да, конечно, им приятно. Но оно нужно для нас, для будущих поколений, чтобы мы понимали трагичность любой войны. И делали все для того, чтобы сохранить мир и стабильность в нашем обществе. Потому что каждый здравомыслящий человек понимает, что только в мире общество будет процветать. Мы должны гордиться, что мы являемся потомками вот этих героев. Тот народ, который помнит и гордится своими героями, – это великий народ», – сказал председатель Совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и других локальных военных конфликтов Марат Абдушкуров.

Министерство обороны Казахстана сообщило, что «военно-патриотические мероприятия» пройдут во всей Республике. «Отдельный блок составляют мероприятия по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и Вооружённых сил Республики Казахстан. Всего Министерством обороны запланировано около 50 различных мероприятий, которые будут проведены во всех регионах страны», – говорится в сообщении министерства.

«В школах в преддверии праздников, отмечаемых 7 мая (День защитника Отечества.– Прим. авт.) и 9 Мая, проводятся классные часы на тему патриотического воспитания, вклада участников войны в Победу, любви к Родине, важности мира и согласия», – отмечается в сообщении Министерства образования и науки Казахстана.

Русский дом в Алматы сообщил, что ставшее уже традиционным шествие «Бессмертного полка», как и в России, в этом году пройдёт в онлайн-формате. Для участия всем, кто хочет рассказать миру о своих родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной Войне, ветеранах, тружениках тыла, детях войны нужно отправить на адрес Русского дома в Алматы фото (по возможности) и сведения о герое. На сайте организации будет запущена интерактивная трансляция портретов и рассказов. Заявки будут приниматься до 6 мая включительно. «Наша цель – сохранить память о каждом бойце, о каждом герое и передать её будущим поколениям. Это наш долг перед прошлым во имя будущего», – говорится в сообщении на сайте Русского Дома.

То есть в Казахстане понимают, что задача взрослого поколения в ежедневной кропотливой работе – научить молодых людей понимать непреходящие ценности, воспитывать у них патриотизм, любовь к Родине, уважение к подвигу наших предков, готовность встать на защиту своего Отечества. И в Казахстане с этой задачей справляются, на мой взгляд, весьма успешно.