Государство будет платить за ваше семейное счастье? Депутаты предлагают ввести выплаты за продолжительный брак

Рублем можно поддержать и укрепить институт брака. И сейчас для этого самое время Фото: Shutterstock

С необычной инициативой по укреплению семейных ценностей выступили депутаты Госдумы. Депутаты от ЛДПР разрабатывают законопроект, по которому супружеские пары,

прожившие в браке более 20 лет, смогут получать дополнительные выплаты. Сумма приличная: по 20 тысяч рублей в год каждые пять лет в виде разовой выплаты. Причем, выплата будет поделена 50 на 50 между супругами, чтобы каждый мог распорядиться деньгами по своему усмотрению. Не зря, как говорится, столько мучались вместе.

Шутки шутками, а депутаты хотят посвятить выплату бывшему лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, «чей первый и единственный брак продлился много десятилетий, хоть и не без трудностей». Об этом в эфире радио «КП» рассказал заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов.

Он пояснил, что более, чем в 20 регионах страны уже действуют меры поддержки супругов, проживших вместе долгое время. Например, в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге. Тем не менее, как считают депутаты, лучше, чтобы подобные выплаты были установлены на федеральном уровне.

- А чем отличаются супружески пары которые прожили в браке 20, 30, 40, 70, 80 лет в других регионах? Почему бы государству их материально не поблагодарить? В зависимости от количества прожитых лет сумма должна увеличиваться! - заявил Нилов.

Народные избранники уверены: рублем можно поддержать и укрепить институт брака. И сейчас для этого самое время.

До конца весенней сессии Госдумы законопроект отправят на отзыв в правительство.

Сейчас депутаты собирают данные ЗАГС. Выплаты предлагается сделать дифференцированными: чем больше прожил в браке, тем больше получишь.

- За 20 лет - 20 тысяч, за 30 лет - 30 тысяч! - пояснил Нилов.

Кстати, с депутатами согласны и социологи.

- Если люди за 20 лет не расстались, хоть и не живут душа в душу, это уже большой прогресс. У нас последнее время 2/3 браков заканчиваются разводами, так что пар, которые по 20 лет вместе, сейчас меньшинство. Их надо поддерживать, чтобы они стали большинством, — рассказал в эфире радио «КП» профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников. - Надо любым способом поддерживать институт брака, так как это основа семьи. Если семья будет основана не на законном браке, а на гражданском, то есть масса социологических исследований, которые показывают, что союзы в этом случае распадаются намного чаще. Гражданский брак - неадекватная замена законному браку. Детей в таких браках рождается гораздо меньше, поэтому очень важно поддерживать именно законный брак.